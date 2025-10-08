Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot

Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen.

Den största nyheten är den inhemskt utvecklade kryssningsmissilen Flamingo.

Den kan på sikt ge landet förmåga att slå mot mål djupt inne i Ryssland, skriver Ny Teknik.

Tidigt skede ännu

Flamingo är fortfarande i ett tidigt produktionsskede och har endast använts i ett fåtal kända angrepp.

Missilen uppges kunna bära en stridsspets på över ett ton och nå mål upp till 3 000 kilometer från uppskjutningsplatsen.

Tillgången är dock begränsad, eftersom produktionen är beroende av import av jetmotorer.

Parallellt kan Ukraina komma att stärka sin kapacitet med amerikanska Tomahawk-kryssningsrobotar, även om förhandlingarna just nu har gått i stå.