Dagens PS
Dagensps.se
Konflikter

Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot

ukraina
Flamingo är en inhemskt utvecklad kryssningsmissil som ska öka Ukrainas räckvidd avsevärd. (Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen.

Den största nyheten är den inhemskt utvecklade kryssningsmissilen Flamingo.

Den kan på sikt ge landet förmåga att slå mot mål djupt inne i Ryssland, skriver Ny Teknik.

Tidigt skede ännu

Flamingo är fortfarande i ett tidigt produktionsskede och har endast använts i ett fåtal kända angrepp.

Missilen uppges kunna bära en stridsspets på över ett ton och nå mål upp till 3 000 kilometer från uppskjutningsplatsen.

Tillgången är dock begränsad, eftersom produktionen är beroende av import av jetmotorer.

Parallellt kan Ukraina komma att stärka sin kapacitet med amerikanska Tomahawk-kryssningsrobotar, även om förhandlingarna just nu har gått i stå.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Får tillgång till Tomahawk

ANNONS

Dessa har använts av USA i över fyra decennier och finns i flera varianter, med räckvidder från omkring 1 600 kilometer upp till 2 500 kilometer.

Den modernaste modellen kan dessutom styras om under flygning, vilket ökar flexibiliteten jämfört med andra system.

Bland de vapen som redan används märks det amerikanska raketartilleriet GMLRS, med en räckvidd på drygt 70 kilometer, samt ATACMS som når 300 kilometer och har betydligt större sprängladdning.

Har använts i Krimattacker

Ytterligare förstärkning väntas genom leveranser av den amerikanska kryssningsroboten Eram, med en beräknad räckvidd på 460 kilometer. Här är dock leveranstidpunkten fortfarande oklar.

Från europeiskt håll har Ukraina fått Storm Shadow, en fransk-brittisk kryssningsrobot med en räckvidd som i praktiken uppges ligga runt 550 kilometer.

Missilen har redan använts för att angripa den ryska flottans bas på Krimhalvön. Även en uppgraderad version av den ukrainska Neptun-roboten kan spela en roll, med räckvidd på upp till 1 000 kilometer.

Flamingo starkast på längre sikt

Sammantaget innebär systemen en gradvis förskjutning av Ukrainas kapacitet från enbart taktiska vapen nära fronten till möjligheter att slå mot strategiska mål långt inne i Ryssland.

ANNONS

Flamingo framstår som det mest kraftfulla vapnet på sikt, men dess osäkra produktionsförutsättningar gör att Ukraina i närtid i hög grad är beroende av internationella leveranser, skriver The Economic Times.

Tomahawk, om det bekräftas att landet får tillgång till dem, skulle bli ett avgörande tillskott under tiden den egna industrin byggs upp.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandUkrainaVapen
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS