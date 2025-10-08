300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen.
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot
Mest läst i kategorin
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits
Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring. Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där. Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha …
Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige
En våg av intrång har fått Europa att höja garden. Ryssland trappar upp sitt tryck mot Nato – och riskerna för Sverige ökar. Ryska drönare, stängda flygplatser och ökande spänningar. Europa befinner sig i en ny verklighet där gränser testas och luftrum kränks. För Sverige, som nu är en del av Nato, innebär det ett …
Ryska skuggflottan läcker olja: "Ren tur"
Minst fem tankfartyg ur ryska skuggflottan har läckt olja. “Ren tur att vi inte fått någon miljökatastrof”, säger en källa. Politico och journalistgruppen Sourcematerial har gjort en utredning kring den ryska skuggflottan, vilken Moscow Times nu refererar. Enligt utredningen har minst fem tankfartyg ur den ryska så kallade skuggflottan läckt olja i europeiska vatten under …
Regeringen vill förbereda företagare på krig
Företagens roll i en krissituation har blivit allt viktigare, menar regeringen. Därför planeras nu en ny broschyr för att stärka beredskapen. Förra året skickades en broschyr ut till till samtliga hushåll – ”Om krisen eller kriget kommer”. Den blev uppmärksammad i medier och satte igång en debatt om hur förberedda svenskar är på en akut …
USA-källor: Inga nya missiler till Ukraina
Det är ”osannolikt” med amerikanska Tomahawk-leveranser till Ukraina, enligt flera källor. Samtidigt intensifierar Ryssland sina attacker. Trump-regimens nya ambition att skicka långdistansmissiler till Ukraina kanske inte är genomförbar. Flera källor säger till Reuters att det Tomahawk-lager som finns redan är avsatt för flottan och andra ändamål. Vicepresidenten JD Vance sade för några dagar sedan att …
Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen.
Den största nyheten är den inhemskt utvecklade kryssningsmissilen Flamingo.
Den kan på sikt ge landet förmåga att slå mot mål djupt inne i Ryssland, skriver Ny Teknik.
Tidigt skede ännu
Flamingo är fortfarande i ett tidigt produktionsskede och har endast använts i ett fåtal kända angrepp.
Missilen uppges kunna bära en stridsspets på över ett ton och nå mål upp till 3 000 kilometer från uppskjutningsplatsen.
Tillgången är dock begränsad, eftersom produktionen är beroende av import av jetmotorer.
Parallellt kan Ukraina komma att stärka sin kapacitet med amerikanska Tomahawk-kryssningsrobotar, även om förhandlingarna just nu har gått i stå.
Senaste nytt
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Får tillgång till Tomahawk
Dessa har använts av USA i över fyra decennier och finns i flera varianter, med räckvidder från omkring 1 600 kilometer upp till 2 500 kilometer.
Den modernaste modellen kan dessutom styras om under flygning, vilket ökar flexibiliteten jämfört med andra system.
Bland de vapen som redan används märks det amerikanska raketartilleriet GMLRS, med en räckvidd på drygt 70 kilometer, samt ATACMS som når 300 kilometer och har betydligt större sprängladdning.
Har använts i Krimattacker
Ytterligare förstärkning väntas genom leveranser av den amerikanska kryssningsroboten Eram, med en beräknad räckvidd på 460 kilometer. Här är dock leveranstidpunkten fortfarande oklar.
Från europeiskt håll har Ukraina fått Storm Shadow, en fransk-brittisk kryssningsrobot med en räckvidd som i praktiken uppges ligga runt 550 kilometer.
Missilen har redan använts för att angripa den ryska flottans bas på Krimhalvön. Även en uppgraderad version av den ukrainska Neptun-roboten kan spela en roll, med räckvidd på upp till 1 000 kilometer.
Flamingo starkast på längre sikt
Sammantaget innebär systemen en gradvis förskjutning av Ukrainas kapacitet från enbart taktiska vapen nära fronten till möjligheter att slå mot strategiska mål långt inne i Ryssland.
Flamingo framstår som det mest kraftfulla vapnet på sikt, men dess osäkra produktionsförutsättningar gör att Ukraina i närtid i hög grad är beroende av internationella leveranser, skriver The Economic Times.
Tomahawk, om det bekräftas att landet får tillgång till dem, skulle bli ett avgörande tillskott under tiden den egna industrin byggs upp.
Senaste nytt
Vargekonomi: dyr symbolik eller smart riskreduktion?
Fyra miljoner per varg. Ungefär så ser kalkylen ut när staten avsätter 338 miljoner kronor för att minska vargstammen. Det här är inte en värderingsfråga, utan ett affärscase: lägger vi skattepengar där de reducerar risk mest per krona – eller på åtgärder med svag och fördröjd effekt? DEBATT Nyligen kom regeringens besked om en förstärkt …
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot
300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen. Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen. Den största nyheten är den …
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits
Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring. Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där. Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha …
Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen
Miljonbelopp har betalats ut till företag som haft svårt att få ut deltagare i arbete. Nu rensar Arbetsförmedlingen bland leverantörerna. De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan. Nu har Arbetsförmedlingen gjort sin första stora utrensning bland privata leverantörer. Och fler kan stå på tur. Missa …
Biljätten tvingas vinstvarna – rasar på börsen
Minskad vinst jämfört med förra året. Det är vad som väntar BMW, enligt nya siffror, och det är Kina som utgör det stora problemet. BMW:s globala försäljning steg med nio procent under det senaste kvartalet. Ändå ser den tyska biljätten sina vinster pressas och tvingas nu justera ned sina prognoser för helåret. Bolaget meddelar att …