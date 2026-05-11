Var ute på vandring – snubblade över 1 500 år gammal klenod

Mycket ovanligt fynd

Det är ungefär sex centimeter brett och dekorerat med slingrande mönster samt tunna guldfiligraner, vilket tyder på avancerat hantverk.

Liknande fynd är mycket ovanliga i norra Europa och bara ett fåtal exemplar har tidigare hittats.

Enligt forskarna skiljer sig fyndet från andra liknande föremål genom att det är ovanligt slitet.

Det tyder på att svärdet användes under lång tid av en högt uppsatt krigare eller hövding innan det lades ned i marken.

Tros ha offrats till gudar

Placeringen i en bergsskreva får arkeologerna att tro att föremålet medvetet offrades till gudarna. Under 500-talet genomgick Skandinavien en period av omfattande samhällskriser.

Kraftiga vulkanutbrott och klimatförändringar tros ha lett till missväxt och hungersnöd samtidigt som den första stora pestpandemin nådde Europa.

Tidigare forskning pekar på att befolkningen i Norge minskade kraftigt under denna period. Arkeologer menar att religiösa offer kan ha blivit vanligare som ett sätt att hantera osäkerheten och söka gudarnas hjälp.

Har gjort flera spännande upptäckter

Området där guldfyndet gjordes har tidigare gett flera spektakulära upptäckter. Redan på 1800-talet hittades ett silverhalsband i närheten och i början av 1900-talet grävdes en romersk bronsskål fram.

Under senare år har även andra nordiska fynd väckt uppmärksamhet, bland annat vikingasvärd och gravplatser som upptäckts av amatörarkeologer och metalldetektorentusiaster.

Det nyupptäckta guldföremålet ska nu ställas ut på arkeologiska museet vid Universitetet i Stavanger.

