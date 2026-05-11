Vem blir Frankrikes nästa president? Det är frågan som många ställer sig efter snart 10 års styre av Emmanuel Macron. Det finns utrymme för överraskningar, menar experter.
Jakten på Macrons efterträdare igång – kan bli en överraskning
Kampen om att efterträda Frankrikes president Emmanuel Macron har redan börjat och utvecklas till ett av de mest öppna presidentvalen i modern fransk politik.
Det splittrade läget bland mitten- och vänsterpartierna stärker samtidigt ytterhögerpartiet Nationell samlings möjligheter att nå makten i valet 2027.
Trots att den formella valkampanjen väntas dra igång först senare i år har ett stort antal kandidater redan positionerat sig inför presidentvalet.
Ytterhögern får stor andel
Det politiska landskapet präglas av osäkerhet efter flera år av ekonomiska utmaningar, politisk polarisering och växande säkerhetspolitiska spänningar i Europa.
Nationell samling, tidigare Nationella fronten, ligger fortsatt starkt i opinionsmätningarna.
Marine Le Pen och partiledaren Jordan Bardella samlar båda omkring 30 procent i flera mätningar inför första valomgången.
Le Pens kandidatur är dock fortfarande osäker efter hennes dom för förskingring av EU-medel. Ett avgörande i överklagandeprocessen väntas i juli och kan bli avgörande för om hon får ställa upp.
Behöver en gemensam kandidat
Om Le Pen stoppas väntas Bardella bli partiets kandidat. Ytterhögern bedöms redan nu ha goda möjligheter att ta sig vidare till den avgörande andra valomgången.
Samtidigt är motståndarsidan kraftigt splittrad. På vänsterkanten tävlar flera kandidater om samma väljare, bland annat Jean-Luc Mélenchon, Socialistpartiets Olivier Faure och flera kandidater från gröna och vänsterorienterade partier.
Försök att samla vänstern bakom en gemensam kandidat har hittills haft begränsad framgång.
Även inom det politiska mittfältet pågår en maktkamp om vem som ska bli Emmanuel Macrons naturliga efterträdare.
Läs mer: Fusk med väder – Frankrike utreder efter spel på Polymarket. Dagens PS
Kan bli en överraskning
Tidigare premiärministrarna Gabriel Attal och Édouard Philippe pekas ut som huvudkandidater inom den liberala och mittenorienterade delen av fransk politik.
Philippe har i flera opinionsmätningar placerat sig som främsta utmanare till ytterhögern och bedöms kunna vinna en direkt duell mot Nationell samling i en andra valomgång.
Attal försöker samtidigt bygga vidare på Macrons politiska rörelse men har också markerat viss distans till presidentens senare mandatperiod.
Det fragmenterade läget gör valutgången ovanligt svår att förutse.
Flera bedömare menar att ett stort antal kandidater kan sänka gränsen för att nå den avgörande andra valomgången och därmed skapa utrymme för överraskningar.
Läs mer: Paradoxala effekten: Flygbiljetter blir billigare under krisen. Realtid