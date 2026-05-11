Jakten på Macrons efterträdare igång – kan bli en överraskning

Det splittrade läget bland mitten- och vänsterpartierna stärker samtidigt ytterhögerpartiet Nationell samlings möjligheter att nå makten i valet 2027.

Trots att den formella valkampanjen väntas dra igång först senare i år har ett stort antal kandidater redan positionerat sig inför presidentvalet.

Ytterhögern får stor andel

Det politiska landskapet präglas av osäkerhet efter flera år av ekonomiska utmaningar, politisk polarisering och växande säkerhetspolitiska spänningar i Europa.

Nationell samling, tidigare Nationella fronten, ligger fortsatt starkt i opinionsmätningarna.

Marine Le Pen och partiledaren Jordan Bardella samlar båda omkring 30 procent i flera mätningar inför första valomgången.

Le Pens kandidatur är dock fortfarande osäker efter hennes dom för förskingring av EU-medel. Ett avgörande i överklagandeprocessen väntas i juli och kan bli avgörande för om hon får ställa upp.

