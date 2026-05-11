Nu satsar en av världens största på solenergi

Företagsformen är inte ovanlig i Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Hydro-Québec är en sådan och har under drygt 80 år ägnat sig åt att utvinna energi ur forsande vatten. Längs vägen har man blivit en av världens största producenter av vattenkraft.

Första gången – efter 80 år

Nu ger man sig, för första gången i sin historia, in i solenergibranschen.

Det första solenergiprojektet är på 300 megawatt, motsvarande mindre än 1 procent av Hydros kapacitet, men kan ändå förse 225 000 hem med ström.

Entusiasmen och intresset är stort och när Hydro bad om anbud för projektet fick man 60 svar.

I början av nästa år ska upphandlingen vara klar och resultatet offentliggöras.

Hydro-Québec har varit så gott som ensidigt fokuserat på vattenkraft och driver i dag 61 vattenkraftverk.

Ett kort gästspel inom kärnkraft bedöms allmänt som ett misstag och slutade med att man 2012 stängde Quebecs enda kärnkraftverk i stället för att renovera det.

