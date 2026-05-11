Nu satsar en av världens största på solenergi

Hydro-Québec är en av världens största producenter av vattenkraft. Nu tar man, efter 80 år, klivet och satsar på solenergi.
Kanadensiska Hydro-Québec är en så kallad ”crown corporation”, alltså ett statligt eller regionalt ägt företag i en hybridform som kombinerar offentligt ägande med en struktur som liknar privata företag.
Företagsformen är inte ovanlig i Kanada, Australien och Nya Zeeland.
Hydro-Québec är en sådan och har under drygt 80 år ägnat sig åt att utvinna energi ur forsande vatten. Längs vägen har man blivit en av världens största producenter av vattenkraft.
Första gången – efter 80 år
Nu ger man sig, för första gången i sin historia, in i solenergibranschen.
Det första solenergiprojektet är på 300 megawatt, motsvarande mindre än 1 procent av Hydros kapacitet, men kan ändå förse 225 000 hem med ström.
Entusiasmen och intresset är stort och när Hydro bad om anbud för projektet fick man 60 svar.
I början av nästa år ska upphandlingen vara klar och resultatet offentliggöras.
Hydro-Québec har varit så gott som ensidigt fokuserat på vattenkraft och driver i dag 61 vattenkraftverk.
Ett kort gästspel inom kärnkraft bedöms allmänt som ett misstag och slutade med att man 2012 stängde Quebecs enda kärnkraftverk i stället för att renovera det.
Satsar stort – 2035 målår
Quebec, med drygt 8,5 miljoner invånare, har satsat framgångsrikt på vindkraft, men fortfarande med en liten total produktion.
Bland annat därför har solenergi blivit ett alternativ och kunnat introduceras utan i stort sett någon kritik.
Hydro-Québec driver redan två solcellsanläggningar och vill installera solceller för att nå 3 000 megawatt i kapacitet till år 2035.
Ett 1 000-tal hushåll har anslutit egna solpaneler till elnätet och där vill Hydro-Québec se fler än 125 000 år 2035.
Solenergi är, liksom vattenkraft, en förnybar energikälla men skiljer sig åt i nästan alla andra avseenden, konstaterar The Logic.
Installationer är jämförelsevis billiga och snabba, produktionen relativt jämn där vattenkraft äfr känslig för vattnets kretslopp och klimatförändringar.
Mycket mer sol i Quebec
Det är ju också så, för att dra en jämförelse, att Quebec nås av 20 procent mer solsken än Tyskland – det Tyskland som redan har mer än 80 000 megawatt installerad solkapacitet, motsvarande 16 procent av landets energiproduktion.
Med allt detta på plus-sidan – varför har det då dröjt så länge? Ja, enligt Benoit Marcoux, energikonsult i Quebec, på den enklaste förklaringen av alla, att Hydro-Québec varit för bra på det man så länge har gjort.
”Det finns en ovilja, när man är så bra på en sak, att ge sig in på något man inte är bra på”, konstaterar Marcoux hos The Logic.