Apple rasar på Wall Street

Apple rasar kraftigt på New York-börsen efter gårdagens delårsrapport. I den inledande handeln är aktien ned 9 procent efter att bolaget varnat för en betydande komponentsbrist. Detta ska i sin tur påverka en i övrigt stark efterfrågan på företagets produkter som till exempel Iphone. Kursfallet är bolagets största sedan april 2025.

Apple rasar kraftigt på New York-börsen efter gårdagens delårsrapport. I den inledande handeln är aktien ned 9 procent efter att bolaget varnat för en betydande komponentsbrist. Detta ska i sin tur påverka en i övrigt stark efterfrågan på företagets produkter som till exempel Iphone. Kursfallet är bolagets största sedan april 2025.

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ANNONS Bland övriga förlorare märks nätforumet Reddit vars aktie faller 19 procent. Samtidigt är det dock uppåt på New York-börserna som helhet. Breda S&P 500-index stiger 0,6 procent, medan techtunga Nasdaqs kompositindex lyfter 1,5 procent. Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt: Prenumerera