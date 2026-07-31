Havsvatten finns runt om oss, och det innehåller viktiga mineraler. Forskningen går nu framåt vad gäller utvinningen, men det finns några hinder.
Forskare utvinner mineraler ur havsvatten – finns enorma mängder
Att vatten är viktigt vet vi, men i framtiden kan havsvatten spela en ännu större roll.
Forskarna utvecklar nu tekniker som ska göra det möjligt att utvinna metaller som magnesium, litium, nickel, sällsynta jordartsmetaller och platinametaller ur havsvatten på ett mer effektivt sätt än tidigare.
Målet är att minska beroendet av traditionell gruvbrytning och samtidigt utnyttja resurser som redan finns i stora mängder.
Finns i låg koncentration
Den största utmaningen är att de flesta metaller förekommer i mycket låga koncentrationer, skriver Newatlas som berättar om framstegen.
För att få fram små mängder litium eller nickel krävs enorma volymer vatten, vilket gör dagens metoder dyra och svåra att skala upp.
Magnesium är däremot betydligt vanligare och pekas ut som den mest lovande råvaran att börja med.
Forskargruppen har tagit fram en ny metod för att utvinna magnesiumhydroxid direkt ur havsvatten.
Tekniken kräver färre processteg än dagens etablerade metoder och kan ge en renare slutprodukt. Forskarna föreslår att anläggningarna placeras i anslutning till avsaltningsverk, som redan pumpar stora mängder havsvatten.
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Kan använda havsväxter
På så sätt kan samma vatten användas både för färskvattenproduktion och metallutvinning.
Efter att magnesium utvunnits kan den koncentrerade saltlösning som blir kvar användas vidare. Genom en elektrokemisk process delas den upp i sura och alkaliska lösningar.
Syran kan sedan användas för att lösa ut nickel ur bergarter, medan den alkaliska delen kan återföras till havet.
Forskarna undersöker också möjligheten att använda tång och andra havsväxter som naturliga uppsamlare av metaller.
Mycket som återstår
Vissa arter kan lagra mineraler i betydligt högre koncentrationer än de som finns i det omgivande havsvattnet. Därefter kan metallerna frigöras genom kemisk behandling.
Tekniken befinner sig fortfarande på forskningsstadiet och någon kommersiellt lönsam process har ännu inte demonstrerats.
Dessutom återstår frågor kring kostnader, miljöpåverkan och hur metoderna ska kunna användas i industriell skala.
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