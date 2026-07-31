Forskare utvinner mineraler ur havsvatten – finns enorma mängder

Målet är att minska beroendet av traditionell gruvbrytning och samtidigt utnyttja resurser som redan finns i stora mängder.

Finns i låg koncentration

Den största utmaningen är att de flesta metaller förekommer i mycket låga koncentrationer, skriver Newatlas som berättar om framstegen.

För att få fram små mängder litium eller nickel krävs enorma volymer vatten, vilket gör dagens metoder dyra och svåra att skala upp.

Magnesium är däremot betydligt vanligare och pekas ut som den mest lovande råvaran att börja med.

Forskargruppen har tagit fram en ny metod för att utvinna magnesiumhydroxid direkt ur havsvatten.

Tekniken kräver färre processteg än dagens etablerade metoder och kan ge en renare slutprodukt. Forskarna föreslår att anläggningarna placeras i anslutning till avsaltningsverk, som redan pumpar stora mängder havsvatten.

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