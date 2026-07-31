En brittisk begravningsentreprenör döms till 20 års fängelse efter att under flera år ha lurat sörjande familjer med fel aska. I Sverige misstänks en begravningsbyrå ha plundrat dödsbon.
Begravningsentreprenör lurade sörjande – gav fel aska till anhöriga
Den brittiske begravningsentreprenören Robert Bush har dömts till 20 års fängelse för ett av de mest uppmärksammade fallen av bedrägeri inom begravningsbranschen i Storbritannien, rapporterar Reuters.
Anhöriga fick i flera fall askan från okända personer, medan döda kroppar lämnades att förmultna i företagets lokaler.
En domstol i Hull slog på fredagen fast att Bush under närmare tolv år vilselett familjer som betalat för begravningar och kremeringar.
”Dessa brott utgör några av de allvarligaste tänkbara förtroendebrotten inom begravningsbranschen. De omfattar bland annat att förhindra en laglig och värdig begravning av anhöriga, att bedra familjer som betalat för tjänster som aldrig utförts, att lämna ut fel aska till sörjande anhöriga, bedräglig försäljning av begravningsplaner samt stöld av välgörenhetsgåvor som lämnats till minne av den avlidne”, säger Laura Tams, biträdande chefsåklagare vid Crown Prosecution Service.
Hittades i brun papperspåse
Särskilt uppmärksammat blev ett fall där föräldrar till ett dödfött barn fick en urna med aska som enligt experter kom från en ung vuxen. Barnets kropp hittades senare av polis i en brun papperspåse.
Skandalen avslöjades 2024 när en tillfälligt anställd, medan Bush var på semester, larmade andra begravningsentreprenörer om förhållandena.
När polisen genomsökte lokalerna hittades 35 kroppar. Många låg utan täckning och befann sig i olika stadier av förruttnelse efter att, enligt åklagaren, ha övergivits och lämnats åt sitt öde.
”Nästan i industriell skala”
Domaren Nicholas Hilliard beskrev Bush som ”hjärtlös” och sade att hans handlingar orsakat lidande ”i en omfattning som är svår att begripa”.
”Den fruktansvärda sanningen är att ingen vars anhöriga passerade genom Legacy kan känna sig säker på hur de behandlades eller vems aska de faktiskt har fått”, sade domaren.
Åklagaren Chris Paxton beskrev brotten som ett svek mot sörjande familjer ”nästan i industriell skala”. Robert Bush erkände tidigare i år ett 30-tal brott.
Misstänkt fall i Norrbotten
Även i Sverige kommer nyheter om misstänkta inom begravningsbranschen. En man och en kvinna som drivit en begravningsbyrå i Norrbotten misstänks för grov förskingring, rapporterar SVT.
”Några dödsbodelägare fattade misstankar och gjorde en polisanmälan. Under utredningen fattades det misstankar om att det kan röra sig om uppemot 50 dödsbon som utsatt”, säger åklagare Jonas Fjellström.
De misstänkta i det fallet är satta på fri fot och nekar till brott, men misstankarna kvarstår.
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