Begravningsentreprenör lurade sörjande – gav fel aska till anhöriga

Anhöriga fick i flera fall askan från okända personer, medan döda kroppar lämnades att förmultna i företagets lokaler.

En domstol i Hull slog på fredagen fast att Bush under närmare tolv år vilselett familjer som betalat för begravningar och kremeringar.

”Dessa brott utgör några av de allvarligaste tänkbara förtroendebrotten inom begravningsbranschen. De omfattar bland annat att förhindra en laglig och värdig begravning av anhöriga, att bedra familjer som betalat för tjänster som aldrig utförts, att lämna ut fel aska till sörjande anhöriga, bedräglig försäljning av begravningsplaner samt stöld av välgörenhetsgåvor som lämnats till minne av den avlidne”, säger Laura Tams, biträdande chefsåklagare vid Crown Prosecution Service.

Hittades i brun papperspåse

Särskilt uppmärksammat blev ett fall där föräldrar till ett dödfött barn fick en urna med aska som enligt experter kom från en ung vuxen. Barnets kropp hittades senare av polis i en brun papperspåse.

Skandalen avslöjades 2024 när en tillfälligt anställd, medan Bush var på semester, larmade andra begravningsentreprenörer om förhållandena.

När polisen genomsökte lokalerna hittades 35 kroppar. Många låg utan täckning och befann sig i olika stadier av förruttnelse efter att, enligt åklagaren, ha övergivits och lämnats åt sitt öde.