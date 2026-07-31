Ukraina får en EU-utbetalning på motsvarande drygt 38 miljarder kronor och ska bland annat betala Saab med pengarna.
Nu kan Ukraina betala planen från Saab
Ukraina har mottagit en ny utbetalning från EU inom ramen för låneprogrammet på motsvarande 990 miljarder kronor, 90 miljarder euro.
Det meddelar Ukrainas premiärminister Serhij Koretskyj. Pengarna ska finansiera inköp av drönare, däribland jetdrivna modeller med lång räckvidd, samt robotar och stridsflygplan av typ Gripen, förklarar premiärministern.
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”Nödvändig utrustning”
”Målet är att hjälpa Ukraina att snabbt säkra nödvändig och kritisk utrustning”, hette det i ett uttalande från EU-kommissionen.
Stödlånet till Ukraina på 90 miljarder euro är avgörande både för att direkt stödja Ukrainas krigsinsats och för att finansiera den statliga budgeten i stort.
Lånet väntas täcka två tredjedelar av Ukrainas finansieringsbehov för åren 2026 och 2027, skriver Kyiv Independent.
Täcker stora delar av 2026-2027
Enligt premiärminister Koretskyj omfattar programmet finansiering på motsvarande 495 miljarder kronor för innevarande år.
Ukraina har redan mottagit motsvarande 127 miljarder kronor, där större delen är öronmärkt för försvarsändamål och resten går till andra utgiftsposter i statsbudgeten.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att den senaste utbetalningen ska föra Europas och Ukrainas försvarsindustrier närmare varandra och att den ska driva det nya drönaravtalet framåt.
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Tar nya steg mot EU-medlemskap
EU har även godkänt ändringar i den så kallade Ukraina-planen, vilket banar väg för ytterligare motsvarande cirka 91 miljarder kronor.
Planen fastställer tidsplanen för när Ukraina ska genomföra de reformer som krävs för ett EU-medlemskap. Uppdateringen innehåller nya reformsteg, bland annat kring delar av hur rättsstaten är uppbyggd och åtgärder mot korruption.
”Dagens beslut bekräftar på nytt EU:s förtroende för Ukrainas reformarbete och vår gemensamma vision för Ukrainas framtid”, säger premiärminister Koretskyj hos Kyiv Independent.