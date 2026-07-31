Nu kan Ukraina betala planen från Saab

Täcker stora delar av 2026-2027

Enligt premiärminister Koretskyj omfattar programmet finansiering på motsvarande 495 miljarder kronor för innevarande år.

Ukraina har redan mottagit motsvarande 127 miljarder kronor, där större delen är öronmärkt för försvarsändamål och resten går till andra utgiftsposter i statsbudgeten.

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EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att den senaste utbetalningen ska föra Europas och Ukrainas försvarsindustrier närmare varandra och att den ska driva det nya drönaravtalet framåt.

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Ukraina får en EU-betalning som bland annat ska ge pengar till Saab. EU:s Ursula von der Leyen hoppas även på nya steg mot EU för Ukrainas del. (Foto: Omar Havana /AP-TT)

Tar nya steg mot EU-medlemskap

EU har även godkänt ändringar i den så kallade Ukraina-planen, vilket banar väg för ytterligare motsvarande cirka 91 miljarder kronor.

Planen fastställer tidsplanen för när Ukraina ska genomföra de reformer som krävs för ett EU-medlemskap. Uppdateringen innehåller nya reformsteg, bland annat kring delar av hur rättsstaten är uppbyggd och åtgärder mot korruption.

”Dagens beslut bekräftar på nytt EU:s förtroende för Ukrainas reformarbete och vår gemensamma vision för Ukrainas framtid”, säger premiärminister Koretskyj hos Kyiv Independent.

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