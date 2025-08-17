Dagens PS
"Vi måste ta relationen på allvar" – bankchefen varnar Norge

Kjerstin Braathen, koncernchef för DNB, varnar i Dagens Næringsliv för Norges hållning gentemot EU.
Kjerstin Braathen, koncernchef för DNB, varnar i Dagens Næringsliv för Norges hållning gentemot EU. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

DNB:s koncernchef höjer rösten om Norges relation till EU och varnar för konsekvenser om frågan inte tas på större allvar.

Norges relation till EU har seglat upp som en central fråga i både politik och näringsliv. DNB:s koncernchef varnar för att Norge inte bör överskatta sitt spelrum gentemot EU.

EES-debatten hettar till

Frågan om Norges EES-avtal har blossat upp i takt med valrörelsen. Fremskrittspartiet vill omförhandla avtalet, något Kjerstin Braathen, koncernchef för DNB, menar vore direkt skadligt.

”Vi måste ta relationen på allvar”, säger hon i en intervju med Dagens Næringsliv.

Enligt Realtid påminner hon om att tidigare motsättningar kring EU-direktiv har bidragit till politiska sammanbrott i Oslo. Hon framhåller att ett nära samarbete med EU är avgörande för att säkra marknadstillträde för norska företag.

Samtidigt ser hon risker i att delar av den politiska debatten bygger på en övertro till Norges styrka som energileverantör. Även om landet exporterar stora mängder gas är det inte självklart att det ger fördelar i förhandlingar med Bryssel.

Irritation i Europa

Norges framtid i samarbetet med EU har blivit en viktig valfråga. (Foto: Janerik Henriksson / TT)
Norges framtid i samarbetet med EU har blivit en viktig valfråga. (Foto: Janerik Henriksson / TT)
Braathen betonar att flera europeiska aktörer har uttryckt frustration över Norges hållning. Hon hänvisar till de stora vinster landet gjorde under gasprisrallyt 2022, något som enligt henne bidrog till ökad irritation.

“Jag tror vi måste ta med oss att det finns en hög irritation i Europa. När Norge dröjer med att implementera direktiv som varit beslutade i flera år, så ifrågasätts vårt engagemang”, säger hon.

Hon pekar även på konsekvenserna av att Norge inte deltar aktivt i tidiga diskussioner i Bryssel. Som exempel nämner hon nya kapitalregler inom EU som gör det omöjligt att använda laxodlingskoncessioner som säkerhet för lån, vilket slår direkt mot norska företag.

“Mycket mer beroende av internationell kapitalförsörjning”

Utöver relationen till EU varnar Braathen för svaga tillväxttal och bristen på privat kapital. Norges BNP växte 0,6 procent i fjol och 1,3 procent i år, nivåer som enligt henne inte är tillräckliga för att finansiera välfärden framåt.

”Vi är mycket mer beroende av internationell kapitalförsörjning än Sverige och Danmark. Cirka 70 procent av kapitalet vi hämtar till våra kunder kommer från utländska investerare”, säger hon.

Hon lyfter skillnaderna mot grannländerna, där aktörer som Wallenberg-familjen och Novo Nordisk-stiftelsen återinvesterar systematiskt i nya satsningar. I Norge använder staten i stället överskotten till statsfinanserna, vilket innebär att företagen inte får samma långsiktiga kapitalstöd.

Även handeln med USA är en osäkerhetsfaktor. Den nyligen införda extratullen på 15 procent för norska varor skapade förvirring i flera dagar. Näringsminister Cecilie Myrseth från Arbeiderpartiet har kritiserats för att ha gett en missvisande bild, men regeringen för nu samtal om en ny lösning med Washington.

Braathen menar att osäkerheten i internationella relationer gör det ännu viktigare att Norge stärker samarbetet med EU.

”Att stå ensam är aldrig klokt. Men just nu vore det mer riskfyllt än någonsin,, säger hon.

