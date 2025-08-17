"Vi måste ta relationen på allvar" – bankchefen varnar Norge

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Irritation i Europa

Norges framtid i samarbetet med EU har blivit en viktig valfråga. (Foto: Janerik Henriksson / TT)

Braathen betonar att flera europeiska aktörer har uttryckt frustration över Norges hållning. Hon hänvisar till de stora vinster landet gjorde under gasprisrallyt 2022, något som enligt henne bidrog till ökad irritation.

“Jag tror vi måste ta med oss att det finns en hög irritation i Europa. När Norge dröjer med att implementera direktiv som varit beslutade i flera år, så ifrågasätts vårt engagemang”, säger hon.

Hon pekar även på konsekvenserna av att Norge inte deltar aktivt i tidiga diskussioner i Bryssel. Som exempel nämner hon nya kapitalregler inom EU som gör det omöjligt att använda laxodlingskoncessioner som säkerhet för lån, vilket slår direkt mot norska företag.

“Mycket mer beroende av internationell kapitalförsörjning”

Utöver relationen till EU varnar Braathen för svaga tillväxttal och bristen på privat kapital. Norges BNP växte 0,6 procent i fjol och 1,3 procent i år, nivåer som enligt henne inte är tillräckliga för att finansiera välfärden framåt.

”Vi är mycket mer beroende av internationell kapitalförsörjning än Sverige och Danmark. Cirka 70 procent av kapitalet vi hämtar till våra kunder kommer från utländska investerare”, säger hon.

Hon lyfter skillnaderna mot grannländerna, där aktörer som Wallenberg-familjen och Novo Nordisk-stiftelsen återinvesterar systematiskt i nya satsningar. I Norge använder staten i stället överskotten till statsfinanserna, vilket innebär att företagen inte får samma långsiktiga kapitalstöd.

Även handeln med USA är en osäkerhetsfaktor. Den nyligen införda extratullen på 15 procent för norska varor skapade förvirring i flera dagar. Näringsminister Cecilie Myrseth från Arbeiderpartiet har kritiserats för att ha gett en missvisande bild, men regeringen för nu samtal om en ny lösning med Washington.

Braathen menar att osäkerheten i internationella relationer gör det ännu viktigare att Norge stärker samarbetet med EU.

”Att stå ensam är aldrig klokt. Men just nu vore det mer riskfyllt än någonsin,, säger hon.

