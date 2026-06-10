Kanarieöarna har länge varit svenskarnas vinterparadis. Solsäkert, prisvärt och bara några timmars flygresa bort. Men nu syns sprickor i fasaden. Efter flera år av protester mot massturism och växande frustration bland lokalbefolkningen minskar antalet utländska besökare. Samtidigt är öarnas ekonomi mer beroende av turismen än nästan någon annan region i Europa.
Turisterna sviker Kanarieöarna – efter år av protester kommer bakslaget
Kanarieöarna har under de senaste åren blivit symbolen för Europas växande turisttrötthet.
Demonstrationerna har avlöst varandra på öar som Teneriffa, Gran Canaria och Lanzarote. Skyltarna har varit tydliga. ”Turister, åk hem.” ”Kanarieöarna är inte till salu.” ”Vi behöver bostäder, inte fler semesterlägenheter.”
Nu börjar protesterna sammanfalla med något som oroar både hotellägare och politiker.
Enligt spanska myndigheter minskade antalet utländska besökare med över 110 000 personer i april jämfört med samma månad året innan. För en destination som byggt hela sin ekonomi kring turismen är det ett varningstecken.
Nu varnas resenärer för Kanarieöarna inför 2026
Kanarieöarna är svenskarnas eviga charterfavorit. Men nu börjar sprickorna synas i fasaden. För många turister, för lite plats och en lokalbefolkning som
Ett semesterparadis som blivit för populärt
Problemet är att Kanarieöarna hamnat i samma situation som Barcelona, Mallorca och Venedig.
Turismen skapar jobb, inkomster och tillväxt. Men den driver också upp bostadspriserna och förändrar vardagen för dem som faktiskt bor där året runt.
Många lokalbor pekar särskilt ut Airbnb och andra korttidsuthyrningar som boven i dramat. Lägenheter som tidigare hyrdes ut till lokalbefolkningen ger betydligt bättre avkastning när de fylls med turister några nätter i taget.
Resultatet blir att unga människor tvingas bo kvar hemma längre eller flytta från sina hemorter.
Samtidigt fortsätter turistströmmarna att växa. Förra året tog Kanarieöarna emot fler besökare än någonsin tidigare.
Det är ungefär som att vinna högsta vinsten på lotto och samtidigt upptäcka att huset blivit för litet.
Trygghet säljer – charterresan gör comeback
När världen känns stökig väljer svenskarna det motsatta på semestern: charterresan. En stor researrangörs bokningssiffror inför påsk visar en tydlig
Turisterna börjar också tröttna
Det är inte bara lokalbefolkningen som reagerar.
Allt fler resenärer börjar ifrågasätta om de mest populära destinationerna verkligen ger den upplevelse de söker.
Långa köer till sevärdheter, överfulla stränder, fullbokade restauranger och stigande priser gör att vissa väljer bort de mest välbesökta orterna.
Den som drömmer om lugn och avkoppling kanske inte vill dela strand med flera tusen andra personer.
Vi har tidigare skrivit om hur allt fler resenärer söker sig till mindre destinationer, mindre städer och platser som ännu inte hamnat på varje influencers önskelista.
Klimatet förändrar spelplanen
En annan faktor är värmen.
Forskare tror att allt fler resenärer kommer att anpassa sina semestrar när somrarna runt Medelhavet blir varmare. Redan i dag upplever delar av Spanien, Grekland och Italien temperaturer som för bara några år sedan hade betraktats som extrema.
För vissa blir det helt enkelt för varmt.
Det kan gynna resmål längre norrut. Sverige, Danmark och Baltikum nämns allt oftare som alternativ för sommarresenärer som vill undvika 40-gradig hetta.
Perfect Weekend Guide: Kanarieöarnas turistdilemma
Turismen står för nästan 38 procent av Kanarieöarnas ekonomi.
Över 42 procent av alla jobb på öarna är kopplade till besöksnäringen.
Samtidigt växer kritiken mot höga bostadspriser, korttidsuthyrning och belastningen på natur och infrastruktur.
Mer än varannan svensk tar med jobbet på semestern – resten ljuger
Mailen ska bort, sinnet ska stilla. Ändå sitter halva Sverige på semestern i solstolen och godkänner offerter med svettiga fingrar. Ny undersökning visar