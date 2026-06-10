Turisterna sviker Kanarieöarna – efter år av protester kommer bakslaget

Nu börjar protesterna sammanfalla med något som oroar både hotellägare och politiker.

Enligt spanska myndigheter minskade antalet utländska besökare med över 110 000 personer i april jämfört med samma månad året innan. För en destination som byggt hela sin ekonomi kring turismen är det ett varningstecken.

Ett semesterparadis som blivit för populärt

Problemet är att Kanarieöarna hamnat i samma situation som Barcelona, Mallorca och Venedig.

Turismen skapar jobb, inkomster och tillväxt. Men den driver också upp bostadspriserna och förändrar vardagen för dem som faktiskt bor där året runt.

Många lokalbor pekar särskilt ut Airbnb och andra korttidsuthyrningar som boven i dramat. Lägenheter som tidigare hyrdes ut till lokalbefolkningen ger betydligt bättre avkastning när de fylls med turister några nätter i taget.

Resultatet blir att unga människor tvingas bo kvar hemma längre eller flytta från sina hemorter.

Samtidigt fortsätter turistströmmarna att växa. Förra året tog Kanarieöarna emot fler besökare än någonsin tidigare.

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Det är ungefär som att vinna högsta vinsten på lotto och samtidigt upptäcka att huset blivit för litet.