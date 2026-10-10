"Vi är den svaga länken": Nu vill Norge lära av Sverige

”Produktivitet är på många sätt det viktigaste kriteriet för effektiv användning av tillgängliga resurser. Det är oroväckande när denna tillväxt planar ut”, säger Almlid.

Han får medhåll av Kjerstin Braathen, vd för DNB som är Norges största bank, som menar att det vore ”ett stort misstag” att nöja sig med nuvarande nivåer.

”Det som skapar värde för vårt samhälle över tid – och det som försörjer oss – är utvecklingen av produktivitetstillväxten, inte den absoluta nivån”, säger Braathen.

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”Oroväckande trend”

”Utöver att konstatera att utgångsläget är bra – för det är det – måste vi vara mycket tydliga med att denna trend är oroväckande. Särskilt eftersom den har hållit i sig länge. Skillnaden gentemot USA är tydlig, och där har tekniken varit den starkaste drivkraften bakom produktivitetstillväxten”, påpekar hon hos Dagens näringsliv.

Enligt Ole Erik Almlid är den svaga produktivitetstillväxten särskilt oroväckande eftersom Norge också ligger efter flera andra nordiska länder på områden som kan driva framtida tillväxt.

”Jämfört med andra nordiska länder saknar vi både tillgång till kapital och investeringar i forskning och utveckling. Det är därför jag anser att detta är särskilt oroväckande för Norge”, säger han.

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