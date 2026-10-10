Norsk produktivitet stagnerar, landet halkar efter och bristen på riskkapital är stor. Nu vill Norge lära sig av Sverige.
"Vi är den svaga länken": Nu vill Norge lära av Sverige
Den norska produktivitetstillväxten har stagnerat de senaste åren, enligt en ny rapport från Nordiska ministerrådet om konkurrenskraften i Norden.
Även om den norska produktiviteten fortfarande är hög är Ole Erik Almlid, vd för arbetsgivarna i NHO, orolig.
”Produktivitet är på många sätt det viktigaste kriteriet för effektiv användning av tillgängliga resurser. Det är oroväckande när denna tillväxt planar ut”, säger Almlid.
Han får medhåll av Kjerstin Braathen, vd för DNB som är Norges största bank, som menar att det vore ”ett stort misstag” att nöja sig med nuvarande nivåer.
”Det som skapar värde för vårt samhälle över tid – och det som försörjer oss – är utvecklingen av produktivitetstillväxten, inte den absoluta nivån”, säger Braathen.
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”Oroväckande trend”
”Utöver att konstatera att utgångsläget är bra – för det är det – måste vi vara mycket tydliga med att denna trend är oroväckande. Särskilt eftersom den har hållit i sig länge. Skillnaden gentemot USA är tydlig, och där har tekniken varit den starkaste drivkraften bakom produktivitetstillväxten”, påpekar hon hos Dagens näringsliv.
Enligt Ole Erik Almlid är den svaga produktivitetstillväxten särskilt oroväckande eftersom Norge också ligger efter flera andra nordiska länder på områden som kan driva framtida tillväxt.
”Jämfört med andra nordiska länder saknar vi både tillgång till kapital och investeringar i forskning och utveckling. Det är därför jag anser att detta är särskilt oroväckande för Norge”, säger han.
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Brist på riskkapital värst
Almlid och Braathen pekar båda på problemet i den begränsade tillgången till riskkapital i Norge.
”Det är kanske den slutsatsen i rapporten som oroar mig mest. Enkelt uttryckt är vi faktiskt den svaga länken i Norden”, säger Almlid.
Rapporten visar att Norge har den i särklass lägsta tillgången till riskkapital i Norden.
Mellan 2020 och 2024 uppgick riskkapitalinvesteringarna till 0,14 procent av BNP i Danmark, 0,13 procent i Sverige och 0,12 procent i Finland. I Norge låg motsvarande siffra på 0,04 procent.
”Det kapital som finns tillgängligt för företag i tidiga skeden har minskat under de senaste fem åren, samtidigt som behovet har ökat. Dessutom är tillgången till kapital ännu sämre i senare tillväxtfaser”, säger Braathen.
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”Har byggt upp under många år”
Både Braathen och Almlid anser att vi bör hämta inspiration från Sverige, som exempel på hur en stark kapitalmarknad och ett starkt innovationsekosystem kan driva tillväxt.
”Under många år har de byggt upp ett innovationsekosystem där riskkapital återinvesteras och där förutsättningarna uppmuntrar människor att investera i svenskt näringsliv”, menar Braathen.
Finansminister Jens Stoltenberg anser att det viktigaste bidraget till produktivitetstillväxten är att hålla arbetslösheten låg.
”Det finns inget större slöseri än att människor förblir arbetslösa. Att upprätthålla en hög sysselsättningsnivå är den främsta drivkraften bakom det höga värdeskapandet i Norge”, säger Stoltenberg.
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