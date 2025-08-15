Den höga temperaturen i Mälaren har minskat dricksvattenproduktionen och riskerar att förvärra läget i Stockholm när förbrukningen stiger.
Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt
Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt.
Vattenbrist i Stockholm
Enligt Stockholm Vatten och Avfall har den ovanligt höga temperaturen i Mälaren försämrat reningsprocesserna och begränsat vattenverkens kapacitet. Mälaren är huvudkälla för dricksvattnet till regionen och när reningskapaciteten minskar kan mindre vatten levereras.
”Privatpersoner och verksamheter behöver minska konsumtionen av kranvatten för att vattnet ska räcka till”, skriver Stockholm Vatten och Avfall på sin webbplats.
Pressmeddelandet från myndigheten varnar dessutom för att läget kan förvärras när fler återvänder från semestern inför skol- och arbetsstart.
”Vi vet sedan tidigare år att det går åt extra mycket vatten under dessa veckor. Det finns därmed risk att läget försämras ytterligare”, säger Johanna Ansker, områdeschef VA-produktion vid Stockholm Vatten och Avfall.
”Det är skarpt läge” i Stockholm
Uppmaningen gäller Stockholm samt Huddinge, Strängnäs, Nynäshamn, Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Botkyrka, Salem, Värmdö och Ekerö, förutsatt att de får sitt vatten från Stockholm Vatten och Avfall.
“Det är ett skarpt läge och hela Stockholm måste ta ansvar för att minska sin vattenkonsumtion”, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall, till Svenska Dagbladet.
I Nacka märks bristen ännu inte, men Thomas Jansson, kommunikatör på Nacka Vatten och Avfall, uppmanar ändå invånarna att tänka långsiktigt.
“Man ska inte bara tänka på vad som är nu, utan tänka på hur situationen skulle kunna utvecklas. Tänk på att spara vatten när du diskar, duscha inte för länge, undvik att bevattna trädgården och tvätta inte bilen. Många bäckar små helt enkelt”, säger han.
Så minskar du förbrukningen
Myndigheten listar flera åtgärder för att spara vatten:
- Undvik bevattning
- Fyll inte pooler
- Tvätta och diska sparsamt – fyll maskinerna helt innan start
- Vänta med att tvätta bilen
- Ta korta duschar istället för att bada
- Stäng av kranen vid tandborstning och disk
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
