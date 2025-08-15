Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt

Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt.

Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Vattenbrist i Stockholm

Enligt Stockholm Vatten och Avfall har den ovanligt höga temperaturen i Mälaren försämrat reningsprocesserna och begränsat vattenverkens kapacitet. Mälaren är huvudkälla för dricksvattnet till regionen och när reningskapaciteten minskar kan mindre vatten levereras.

”Privatpersoner och verksamheter behöver minska konsumtionen av kranvatten för att vattnet ska räcka till”, skriver Stockholm Vatten och Avfall på sin webbplats.

Pressmeddelandet från myndigheten varnar dessutom för att läget kan förvärras när fler återvänder från semestern inför skol- och arbetsstart.

”Vi vet sedan tidigare år att det går åt extra mycket vatten under dessa veckor. Det finns därmed risk att läget försämras ytterligare”, säger Johanna Ansker, områdeschef VA-produktion vid Stockholm Vatten och Avfall.

Johanna Ansker, områdeschef VA-produktion vid Stockholm Vatten och Avfall, varnar för att vattenläget kan förvärras när fler återvänder efter semestern. (Foto: Stockholm Vatten och Avfall)

Läs också: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS