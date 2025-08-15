Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt

Vy över Stockholm, där invånarna nu uppmanas att minska sin vattenförbrukning.
Vy över Stockholm, där invånarna nu uppmanas att minska sin vattenförbrukning. (Foto: Anna Hållams / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Den höga temperaturen i Mälaren har minskat dricksvattenproduktionen och riskerar att förvärra läget i Stockholm när förbrukningen stiger.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt.

Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Vattenbrist i Stockholm

Enligt Stockholm Vatten och Avfall har den ovanligt höga temperaturen i Mälaren försämrat reningsprocesserna och begränsat vattenverkens kapacitet. Mälaren är huvudkälla för dricksvattnet till regionen och när reningskapaciteten minskar kan mindre vatten levereras.

”Privatpersoner och verksamheter behöver minska konsumtionen av kranvatten för att vattnet ska räcka till”, skriver Stockholm Vatten och Avfall på sin webbplats.

Pressmeddelandet från myndigheten varnar dessutom för att läget kan förvärras när fler återvänder från semestern inför skol- och arbetsstart.

”Vi vet sedan tidigare år att det går åt extra mycket vatten under dessa veckor. Det finns därmed risk att läget försämras ytterligare”, säger Johanna Ansker, områdeschef VA-produktion vid Stockholm Vatten och Avfall.

Johanna Ansker, områdeschef VA-produktion vid Stockholm Vatten och Avfall, varnar för att vattenläget kan förvärras när fler återvänder efter semestern. (Foto: Stockholm Vatten och Avfall)
Johanna Ansker, områdeschef VA-produktion vid Stockholm Vatten och Avfall, varnar för att vattenläget kan förvärras när fler återvänder efter semestern. (Foto: Stockholm Vatten och Avfall)

Läs också: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Det är skarpt läge” i Stockholm

Uppmaningen gäller Stockholm samt Huddinge, Strängnäs, Nynäshamn, Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Botkyrka, Salem, Värmdö och Ekerö, förutsatt att de får sitt vatten från Stockholm Vatten och Avfall.

“Det är ett skarpt läge och hela Stockholm måste ta ansvar för att minska sin vattenkonsumtion”, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall, till Svenska Dagbladet.

I Nacka märks bristen ännu inte, men Thomas Jansson, kommunikatör på Nacka Vatten och Avfall, uppmanar ändå invånarna att tänka långsiktigt.

“Man ska inte bara tänka på vad som är nu, utan tänka på hur situationen skulle kunna utvecklas. Tänk på att spara vatten när du diskar, duscha inte för länge, undvik att bevattna trädgården och tvätta inte bilen. Många bäckar små helt enkelt”, säger han.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Så minskar du förbrukningen

Myndigheten listar flera åtgärder för att spara vatten:

  • Undvik bevattning
  • Fyll inte pooler
  • Tvätta och diska sparsamt – fyll maskinerna helt innan start
  • Vänta med att tvätta bilen
  • Ta korta duschar istället för att bada
  • Stäng av kranen vid tandborstning och disk
ANNONS

Läs även: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS

Läs även: Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
StockholmSverigeVattenVattenbrist
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS