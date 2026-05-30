Militär pakt: Ryssland går ihop med talibanerna

Efter att ha misslyckats med att segra fick Sovjet dra sig tillbaka från kriget. Scenariot påminner med andra ord på ett antal sätt om ett krig Ryssland i dag för mot ett annat grannland.

Skillnaden mot Afghanistan är förstås där att det sovjetryska kriget efterträddes av ett från USA och västmakter, lika misslyckat i sak.

Ingår militär och teknisk pakt

Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och nu biter Ryssland slutligen huvudet av skammen, genom att ingå en militärpakt med de talibaner som slängde ut dem ur Afghanistan.

Det handlar om militärt och tekniskt samarbete och ett officiellt erkännande från Moskva av det islamiska emiratet Afghanistan för att skapa ekonomiska möjligheter,

Som grädde på moset och för att visa att skamlösheten är total kräver Sergej Sjojgu, chef för det ryska säkerhetsrådet, att länderna i väst ska finansiera en återuppbyggnad av Afghanistan och frigöra talibanernas frysta tillgångar.

