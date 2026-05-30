Ryssland och Afghanistan har ingått en pakt för militärt och tekniskt samarbete. Militärpakten formaliserades denna vecka.
Militär pakt: Ryssland går ihop med talibanerna
Mellan 1979 och 1989 krigade Sovjetunionen mot Afghanistan. I december 1979 invaderade man grannlandet och försökte inleda en ockupation.
Sovjet möttes av hårt motstånd från den islamiska mujaheddin-gerillan och över en miljon afghaner dog.
Efter att ha misslyckats med att segra fick Sovjet dra sig tillbaka från kriget. Scenariot påminner med andra ord på ett antal sätt om ett krig Ryssland i dag för mot ett annat grannland.
Skillnaden mot Afghanistan är förstås där att det sovjetryska kriget efterträddes av ett från USA och västmakter, lika misslyckat i sak.
Ingår militär och teknisk pakt
Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och nu biter Ryssland slutligen huvudet av skammen, genom att ingå en militärpakt med de talibaner som slängde ut dem ur Afghanistan.
Det handlar om militärt och tekniskt samarbete och ett officiellt erkännande från Moskva av det islamiska emiratet Afghanistan för att skapa ekonomiska möjligheter,
Som grädde på moset och för att visa att skamlösheten är total kräver Sergej Sjojgu, chef för det ryska säkerhetsrådet, att länderna i väst ska finansiera en återuppbyggnad av Afghanistan och frigöra talibanernas frysta tillgångar.
Möte på hög nivå
Den nya pakten mellan Ryssland och Afghanistan formaliserades denna vecka i Moskva-regionen.
Det gjorde man vid ett möte på hög nivå mellan Sergej Sjojgu, och den afghanska försvarsministern, Mohammad Yaqub.
Yaqub betonade att pakten bygger på ett djupt historiskt band och innebär en fortsatt utvidgning av partnerskapet mellan länderna.
Sjojku talade om att skapa regional stabilitet och ekonomisk tillväxt.
Det nya militära avtalet inkluderar sannolikt delning av teknik, vapen och gemensamma utvecklingsinitiativ, skriver Business AM.
Strategiskt skifte från Ryssland
Samarbetet är i grunden en fortsättning av ett strategiskt skifte från Ryssland. Formellt utsågs talibanerna till en terroristgrupp av Ryssland, men den ryska ledningen upprätthöll sedan ändå diskreta kommunikationskanaler med dem.
När USA drog sig tillbaka från Afghanistan 2021 vidtog Ryssland snabbt åtgärder för att etablera kontakt med den nya talibanstyrda regeringen och lät den ackreditera en diplomat i början av 2022.
2025 upphävde ryska Högsta domstolen förbudet mot talibanerna och tog bort den formella terroriststämpeln.
I juli 2025 blev Ryssland så det första stora landet som officiellt erkände det islamiska emiratet Afghanistan genom att acceptera dess ambassadörs kreditiv.
