Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Klimatkrisen: Så många dör av extremväder

3,2 miljoner människor per år dör av extremvärme och fossila utsläpp
Spansk räddningstjänst arbetar med att få kontroll över en skogsbrand nära Valencia. Spanien har varit hårt drabbat av bränder och extremvärme. (Foto: Alberto Saiz/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Hög värme dödar mer än en halv miljon människor per år. Antalet har ökat med 23 procent sedan 1990-talet, visar en ny rapport.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det är en färsk rapport från internationella forskningssamarbetet Lancet Countdown som visar de alarmerande siffrorna.

Rapporten har sammanställts av 128 experter från 71 institutioner och publiceras inför FN:s nästa klimatmöte COP30, som inleds i Brasilien 10 november.

Varmt väder orsakar nu i genomsnitt 546 000 dödsfall årligen, en ökning med 23 procent sedan 1990-talet.

Om man i stället mäter med den enda måttstock vi tar hänsyn till, orsakade värmen under 2024 ekonomiska förluster motsvarande cirka 940 miljarder euro genom minskad arbetsförmåga.

Det motsvarar nästan 1 procent av världens samlade bruttonationalprodukt.

Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik. Dagens PS

Drabbas hårdare än andra

Som allt annat är de här klimateffekterna ojämnt fördelade. Enligt Lancet drabbas vissa regioner och befolkningsgrupper, framför allt i varmare och fattigare delar av världen, betydligt hårdare än andra.

Under 2024 dog dessutom 154 000 människor av luftföroreningar från skogsbränder, till följd av mer extremväder och torka. I den delen handlar det om en ökning med 36 procent sedan millennieskiftet.

ANNONS

Gates till klimatvärlden: Sluta med domedagspratet. Dagens PS

Utsläppen fortsätter att skada när ekonomi går före hälsa. Utsläpp från fossila bränslen dödar nu 2,5 miljoner människor per år, enligt Lancet. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

”Går i helt fel riktning”

”Tyvärr pekar mycket på att utvecklingen går i helt fel riktning jämfört med dit vi borde vara på väg”, säger Mikaela Grotenfelt-Enegren, överläkare på Institutet för hälsa och välfärd THL, hos Yle.

Lancet-rapporten visar även att luftföroreningar från fossila bränslen orsakar 2,5 miljoner dödsfall per år.

Då beräknar man ändå att övergång från kol till förnybara energikällor räddar cirka 160 000 liv årligen genom renare luft.

Mer till fossilt än till hälsa

Flera europeiska länder har även kunnat begränsa hur många som dör vid värmeböljor.

”Bland annat i sjukvårdsutrymmen har man lyckats sätta in luftkonditionering där riskgrupperna håller till”, påpekar Mikaela Grotenfelt-Enegren.

ANNONS

Rapporten påpekar att 15 av länderna med de största utsläppen lägger mer pengar på fossila subventioner än på sina nationella hälsobudgetar.

Mikaela Grotenfelt-Enegren gör den självklara sammanfattningen;

”Det är mycket mer frågan om kortsiktiga ekonomiska intressen i stället för långsiktiga ekonomiska och speciellt hälsomässiga intressen.”

Politikerna sviker klimatet – men konsumenterna kämpar på. Dagens PS

Så manipuleras du av klimatförnekarna. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ExtremväderFNFossila bränslenVärmebölja
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David Ingnäs om rapporter i tredje kvartalet
Spela klippet
Börs & Finans

Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen

29 okt. 2025
ANNONS
ANNONS