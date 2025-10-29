Klimatkrisen: Så många dör av extremväder

Det är en färsk rapport från internationella forskningssamarbetet Lancet Countdown som visar de alarmerande siffrorna.

Rapporten har sammanställts av 128 experter från 71 institutioner och publiceras inför FN:s nästa klimatmöte COP30, som inleds i Brasilien 10 november.

Varmt väder orsakar nu i genomsnitt 546 000 dödsfall årligen, en ökning med 23 procent sedan 1990-talet.

Om man i stället mäter med den enda måttstock vi tar hänsyn till, orsakade värmen under 2024 ekonomiska förluster motsvarande cirka 940 miljarder euro genom minskad arbetsförmåga.

Det motsvarar nästan 1 procent av världens samlade bruttonationalprodukt.

Drabbas hårdare än andra

Som allt annat är de här klimateffekterna ojämnt fördelade. Enligt Lancet drabbas vissa regioner och befolkningsgrupper, framför allt i varmare och fattigare delar av världen, betydligt hårdare än andra.

Under 2024 dog dessutom 154 000 människor av luftföroreningar från skogsbränder, till följd av mer extremväder och torka. I den delen handlar det om en ökning med 36 procent sedan millennieskiftet.

