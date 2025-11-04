Dagens PS
Prognos från Norge: Då blir det extra kallt vintern 2025

Vinter
Snöröjning på väg i Norge. (Foto: Paul Kleiven/NTB/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Slutet av december kan bli riktigt kallt, men vintern ser ändå ut att bli mild och blöt, enligt en norsk långtidsprognos.

Att spå vädret långt fram i tiden är svårt och osäkert – men det hindrar inte meterologerna från att försöka. Dagens.no och NRK skriver om en långtidsprognos från YR, som är ett samarbete mellan NRK och Meteorologisk institutt.

Klimatindikatorer styr långtidsprognos

Enligt Meterologisk institutts långtidsprognos blir det riktigt kallt i slutet av december och början av januari. NRK:s rubrik är “det kan bli onormalt kallt i vinter”.

Prognosen baseras på vad meterologerna kallar för klimatindikatorer, som havstemperaturer, utbredningen av havsis och vindförhållanden i stratosfären.

De ser framför sig en “abrupt stratosfärisk uppvärmning” i slutet av december, vilket kan låta kontraintuitivt – men en uppvärmning i stratosfären trycker ned kall luft mot oss som bor i de norra delarna av jordklotet. Dagens PS har skrivit om fenomenet tidigare.

Det är svårt att förutspå exakt när detta kan ske eller hur lång eller kall den perioden kan bli.

Milt sett till hela vintern

Sett till hela perioden december till februari tror dock YR på en mild vinter.

“För de tre månaderna i genomsnitt är det en något högre sannolikhet att vi får en relativt mild säsong och nederbörd över vad som är normalt för årstiden”, säger meteorolog Camilla Albertsen till NRK.

Men… blir det en vit jul då? Tyvärr, inga sådana svar ännu.

“Det är lite för tidigt att säga nu. Allt beror på hur saker och ting utvecklas under vintern, och det ser vi inte än”, säger Albertsen.

Läs även: Fenomenen som pekar mot en galen och kall vinter (Dagens PS)

NorgeVäderVinter
