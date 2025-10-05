Vår mat förstör planeten – och Europa tittar bort 

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

En ny kost för både människa och planet

ANNONS

Forskarna menar att det fortfarande går att föda jordens växande befolkning på ett hållbart sätt, men att det kräver en total omställning av våra matvanor.

Den så kallade ”planetary health diet” som EAT-Lancet föreslår bygger på mycket frukt, grönsaker, baljväxter och nötter, samt mindre mängder kött, socker och mejeriprodukter.

Enligt SVT rekommenderar forskarna bland annat att vi minskar vårt intag av rött kött till 15 gram per dag.

Nu är det mer baljväxter som gäller (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Enligt rapporten skulle en sådan förändring kunna förhindra upp till 15 miljoner förtida dödsfall varje år och mer än halvera matrelaterade utsläpp.

Walter Willett, professor vid Harvard och medordförande för panelen, betonar att det inte handlar om att tvinga människor till en strikt vegansk livsstil:

”Kosten kan anpassas efter lokala traditioner – från Medelhavet till Asien – men den övergripande riktningen är tydlig: mer växter och mindre kött och socker”.

Europa lovade att gå före – men backade

När den första EAT-Lancet-rapporten publicerades 2019 tog EU fasta på budskapet. Det blev grunden till unionens Farm to Fork-strategi, en central del av Ursula von der Leyens gröna giv.

ANNONS

Planen skulle halvera användningen av bekämpningsmedel, minska konstgödsel, öka ekologiskt jordbruk och främja hälsosammare matvanor.

Men fem år senare har mycket av det arbetet stannat av, menar Politico. Enligt tidningen är Farm to Fork-strategin i praktiken död – stoppad av massiva lantbrukarprotester, starka industrilobbyn och följderna av kriget i Ukraina. Samtidigt är EU på väg att backa från sina mål när det gäller att minska metanutsläppen.

Istället har man återgått till gamla konflikter om jordbruksstöd, importregler och hur man ska blidka missnöjda bönder i bland annat Frankrike, Tyskland och Polen.

De rikaste orsakar mest skada

Samtidigt pekar rapporten på att de rikaste 30 procenten av världens befolkning står för mer än 70 procent av miljötrycket från matsystemen. Och om utvecklingsländer tar efter västerländska, köttintensiva dieter, varnar Willett för att det är ”vägen mot en miljö- och hälsokatastrof”.

Forskarna ser dock ändå hopp. En global omställning mot hållbara matsystem skulle, enligt rapporten, kunna ge hälsovinster och miljöfördelar värda omkring 5 biljoner dollar per år.

Som rapportens medordförande Shakuntala Thilsted sammanfattar det:

”Maten står i centrum för både människans välbefinnande och planetens hälsa. Förändringen måste gå längre än att bara producera tillräckligt med kalorier. Den måste garantera rätten till mat, rättvisa arbetsvillkor och en hälsosam miljö för alla”.

Vill du veta hur framtidens mat kan se ut? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

ANNONS