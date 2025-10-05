Även om världen slutade använda kol, olja och gas i morgon skulle vår mat fortfarande värma upp jorden över 1,5 grader, menar en ny global rapport.
Vår mat förstör planeten – och Europa tittar bort
Målet är att hålla global uppvärmning inom 1,5 grader. Det går sådär med den saken. 2024 blev det varmaste året som hittills har uppmätts och under 2025 fick vi uppleva en av de varmaste somrarna någonsin.
Dessutom finns det en bov i dramat som är på god väg att driva oss över gränsen.
Maten förstör planeten
”Mat i sig kan driva oss över 1,5 grader”.
Det är slutsatsen i den senaste rapporten från EAT-Lancet Commission, en internationell panel med över 70 forskare från sex kontinenter.
Rapporten beskriver hur våra livsmedelssystem nu är den största orsaken till att mänskligheten överskrider planetens ekologiska gränser, de så kallade ”planetary boundaries”.
Nästan en tredjedel av världens utsläpp kommer från maten vi äter, enligt forskarna. Det handlar om metan från boskap, skogar som skövlas för foderproduktion och fossila bränslen i konstgödsel och jordbruksmaskiner.
”Resultaten är nedslående”, säger den svenske forskaren Johan Rockström, en av rapportens huvudförfattare, till Politico. ”Maten i sig kan driva oss över 1,5 grader – men den kan också hjälpa oss tillbaka”.
En ny kost för både människa och planet
Forskarna menar att det fortfarande går att föda jordens växande befolkning på ett hållbart sätt, men att det kräver en total omställning av våra matvanor.
Den så kallade ”planetary health diet” som EAT-Lancet föreslår bygger på mycket frukt, grönsaker, baljväxter och nötter, samt mindre mängder kött, socker och mejeriprodukter.
Enligt SVT rekommenderar forskarna bland annat att vi minskar vårt intag av rött kött till 15 gram per dag.
Enligt rapporten skulle en sådan förändring kunna förhindra upp till 15 miljoner förtida dödsfall varje år och mer än halvera matrelaterade utsläpp.
Walter Willett, professor vid Harvard och medordförande för panelen, betonar att det inte handlar om att tvinga människor till en strikt vegansk livsstil:
”Kosten kan anpassas efter lokala traditioner – från Medelhavet till Asien – men den övergripande riktningen är tydlig: mer växter och mindre kött och socker”.
Europa lovade att gå före – men backade
När den första EAT-Lancet-rapporten publicerades 2019 tog EU fasta på budskapet. Det blev grunden till unionens Farm to Fork-strategi, en central del av Ursula von der Leyens gröna giv.
Planen skulle halvera användningen av bekämpningsmedel, minska konstgödsel, öka ekologiskt jordbruk och främja hälsosammare matvanor.
Men fem år senare har mycket av det arbetet stannat av, menar Politico. Enligt tidningen är Farm to Fork-strategin i praktiken död – stoppad av massiva lantbrukarprotester, starka industrilobbyn och följderna av kriget i Ukraina. Samtidigt är EU på väg att backa från sina mål när det gäller att minska metanutsläppen.
Istället har man återgått till gamla konflikter om jordbruksstöd, importregler och hur man ska blidka missnöjda bönder i bland annat Frankrike, Tyskland och Polen.
De rikaste orsakar mest skada
Samtidigt pekar rapporten på att de rikaste 30 procenten av världens befolkning står för mer än 70 procent av miljötrycket från matsystemen. Och om utvecklingsländer tar efter västerländska, köttintensiva dieter, varnar Willett för att det är ”vägen mot en miljö- och hälsokatastrof”.
Forskarna ser dock ändå hopp. En global omställning mot hållbara matsystem skulle, enligt rapporten, kunna ge hälsovinster och miljöfördelar värda omkring 5 biljoner dollar per år.
Som rapportens medordförande Shakuntala Thilsted sammanfattar det:
”Maten står i centrum för både människans välbefinnande och planetens hälsa. Förändringen måste gå längre än att bara producera tillräckligt med kalorier. Den måste garantera rätten till mat, rättvisa arbetsvillkor och en hälsosam miljö för alla”.
Vill du veta hur framtidens mat kan se ut? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

