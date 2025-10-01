Framtidens mat: Cellodlat och havrekaffe?

Sju av tio svenskar anser att det finns starka mattraditioner i Sverige, enligt en undersökning Ica låtit Verian göra.

Det må vara hur det vill med det korrekta i det, men samtidigt pågår förflyttningar inom matproduktion i en mer hållbar och hälsosam riktning, enligt Ica. Naturligtvis även det ett påstående vars sanningshalt kan diskuteras.

ANNONS

Dåliga på middag och därmed pasta. Dagens PS

Labbodlat och 3D

Ica Växas innovationschef Sofia Steinwall reder i vilket fall ut sina spaningar kring framtidens mat och ser cellodlade köttbullar på matbordet år 2040.

Men nej, inte ens i den nuvarande explosionsartade utbyggnaden av svenska fängelser handlar det om produktion inom fångvården utan om annat.

Labbodlade köttbullar och 3D-printad lax är exempel från framtidens matbord, enligt Sofia Steinwall.