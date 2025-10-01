Dagens PS
Framtidens mat: Cellodlat och havrekaffe?

Framtidens mat blir cellodlad och 3D-printad
Gafflarna lär bli kvar men köttbullarna är cellodlade år 2040 och får sällskap av 3D-printad lax, när Ica Växa spanar mot framtiden. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Traditionell mat men i ny form. Ett av elementen i framtidens mattraditioner, i vart fall när vi skådar spåkulan hos Ica Växa.

Sju av tio svenskar anser att det finns starka mattraditioner i Sverige, enligt en undersökning Ica låtit Verian göra.

Det må vara hur det vill med det korrekta i det, men samtidigt pågår förflyttningar inom matproduktion i en mer hållbar och hälsosam riktning, enligt Ica. Naturligtvis även det ett påstående vars sanningshalt kan diskuteras.

Dåliga på middag och därmed pasta.

Labbodlat och 3D

Ica Växas innovationschef Sofia Steinwall reder i vilket fall ut sina spaningar kring framtidens mat och ser cellodlade köttbullar på matbordet år 2040.

Men nej, inte ens i den nuvarande explosionsartade utbyggnaden av svenska fängelser handlar det om produktion inom fångvården utan om annat.

Labbodlade köttbullar och 3D-printad lax är exempel från framtidens matbord, enligt Sofia Steinwall.

Sofia Steinwall, innovationschef hos Ica Växa, ser en blandning av gammalt och nytt på framtidens matbord, med starka inslag av cellodlat och 3D-printat. (Foto: Pressbild Ica)
Nytt och gammalt

Hon och Ica lanserar nu en ny rapport, ”Maten och möjligheterna”, om den svenska livsmedelskedjan och dessutmaningar och möjligheter.

”Matbordet 2040 kommer förmodligen ha en del nya inslag men också gamla favoriter. Vi kommer nog se en ökad andel cellodlad mat, till exempel cellodlad julskinka. Men även mer protein som framställs ur svamp via precisionsfermentering”, spekulerar Sofia Steinwall.

Precisionsfermentering innebär att man programmerar mikroorganismer som ändrar egenskap på olika råvaror.

Med cellodlad mat menas att man tar stamceller från en råvara och matar med näring så att de växer.

Och 3D-printad mat är en realitet redan i dag och kan antas växa mycket, bland annat inom äldreomsorgen och i till exempel grupper med tugg- och sväljsvårigheter.

Här är Sveriges bästa mat – enligt CNN.

Bytts mot svenskt

Av de varor vi tar för givna i dag kan vissa bli utbytta, konstaterar Sofia Steinwall.

”Varor vi har ett starkt importberoende av, exempelvis kaffe och kakao, kommer kunna ersättas med andra svenska alternativ såsom fermenterade pressrester från havre och andra spannmål”, menar hon.

”Vi kommer generellt sett att nyttja restströmmar i större utsträckning. Det kan vara såväl pressrester från juice- och havredrycksindustrin som slaktrester.”

Ica Växa/Sex punkter om vår mat år 2040

  • Stora importvaror som kaffe och kakao kommer att ersättas med andra svenska alternativ.
  • Spannmål kommer bli än mer viktigt för självförsörjningen och hälsan.
  • Framtidens sjömat kommer att nyttja havets resurser bättre. 
  • Vi kommer i större utsträckning nyttja restströmmar från juice, havre, slaktrester.
  • Jordbruket kommer vara regenerativt och vi kommer att äta och använda fler olika proteiner.
  • Bioteknik blir en central del av matproduktionen i form av precisionsfermenterad och cellodlad mat.

(Källa: Ica Växa)

"Inte gott": Därför äter vi inte grönsaker.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

