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Världen

Djurägare vägrar att låta sina husdjur dö – tar till desperata metoder

husdjur
Fler djurägare är beredda att gå långt för att hålla sina husdjur vid liv. (Foto: Pexels).

Kosttillskott, ljusterapi och experimentella läkemedel. Det är bara några av metoderna som blir mer populära bland djurägare.

Amerikanska djurägare lägger allt mer pengar på experimentella behandlingar som de hoppas ska få hundar och katter att leva längre.

Trenden hämtar inspiration från den växande marknaden för behandlingar mot åldrande hos människor och omfattar allt från kosttillskott och ljusterapi till läkemedel som rapamycin.

Rapamycin har blivit en av de mest uppmärksammade behandlingarna. Läkemedlet har använts på människor i omkring 25 år för att förhindra avstötning efter transplantationer.

Vill inte vänta på resultaten

Studier på möss har samtidigt visat tecken på att små doser kan påverka bland annat hjärthälsa, rörlighet, kognitiv funktion och livslängd, skriver Bloomberg.

Nu undersöks läkemedlet även på hundar.

Dog Aging Project, ett samarbete mellan Texas A&M University och University of Washington, genomför en klinisk studie där 580 hundar ska få antingen rapamycin eller placebo under ett år och därefter följas i ytterligare två år.

Forskarna har hittills inte sett några biverkningar som de bedömer kan kopplas till läkemedlet, men det är ännu inte klarlagt om behandlingen faktiskt ger någon positiv effekt.

Många djurägare väntar dock inte på forskningsresultaten. Vissa ger redan sina hundar och katter rapamycin, medan andra kombinerar behandlingen med kosttillskott, rött ljus, fysioterapi och särskilda kostvanor.

Läs mer: Doftsatta husdjur – en miljardbransch. Realtid

Kosttillskott ökar kraftigt

Användningen av kosttillskott har ökat kraftigt. Under en sexårsperiod ökade andelen hundägare som använder sådana produkter med 56 procent och motsvarande ökning bland kattägare var 70 procent

Den amerikanska marknaden för kosttillskott till sällskapsdjur uppgick till 2,9 miljarder dollar 2025.

Omkring 10 procent av djurägarna köper produkter riktade mot äldre djur eller åldrande. Tillverkarna har samtidigt börjat använda begreppet livslängd snarare än senior för att marknadsföra produkterna.

Veterinärer varnar samtidigt för att experimentera med behandlingar som ännu inte är vetenskapligt bevisade.

Läs mer: Läkemedelsbolag tar fram Ozempic för katter. Realtid

Flera start-ups på området

Kosttillskott kan i vissa fall själva orsaka problem, och det kan vara svårt att fastställa exakt dosering och innehåll i läkemedel som köps från oseriösa leverantörer.

Utvecklingen har också lockat läkemedelsbolag och nystartade företag.

Loyal Animal Health utvecklar flera läkemedel som är tänkta att förlänga livet på sällskapsdjur, medan Elanco har omkring 50 anställda som arbetar med forskning kring hur djurs liv kan förlängas.

Bolaget fokuserar bland annat på cancer och kronisk njursjukdom.

Läs mer: Många gruvbolag byter namn – försöker ställa sig in hos Trump. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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