Djurägare vägrar att låta sina husdjur dö – tar till desperata metoder

Rapamycin har blivit en av de mest uppmärksammade behandlingarna. Läkemedlet har använts på människor i omkring 25 år för att förhindra avstötning efter transplantationer.

Vill inte vänta på resultaten

Studier på möss har samtidigt visat tecken på att små doser kan påverka bland annat hjärthälsa, rörlighet, kognitiv funktion och livslängd, skriver Bloomberg.

Nu undersöks läkemedlet även på hundar.

Dog Aging Project, ett samarbete mellan Texas A&M University och University of Washington, genomför en klinisk studie där 580 hundar ska få antingen rapamycin eller placebo under ett år och därefter följas i ytterligare två år.

Forskarna har hittills inte sett några biverkningar som de bedömer kan kopplas till läkemedlet, men det är ännu inte klarlagt om behandlingen faktiskt ger någon positiv effekt.

Många djurägare väntar dock inte på forskningsresultaten. Vissa ger redan sina hundar och katter rapamycin, medan andra kombinerar behandlingen med kosttillskott, rött ljus, fysioterapi och särskilda kostvanor.

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