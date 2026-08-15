Nya förpackningskrav från EU gör att alla småföretag måste registrera sig i alla länder man säljer till. Nu växer protesterna.
"EU:s nya krav knäcker småföretag"
EU:s nya förpackningsförordning PPWR trädde i kraft redan under 2025, men som alltid med EU har man en tid på sig att genomföra förändringarna.
Det gör att 12 augusti i år var datumet då en rad av reglerna började gälla i praktiken. Fler kommer senare och alla med målen att minska förpackningsavfall och öka återvinningen.
De stora förändringarna kommer för övrigt föst 2030,men en förändring som sker redan nu är att livsmedelsförpackningar inte får släppas ut på marknaden om de innehåller PFAS över vissa gränsvärden.
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Reagerar på regelverket
Det småföretagare nu reagerar över är det regelverk och upplevt krångel som finns med de nya reglerna för deras del.
Hos Sveriges radio uttrycker textilhantverkaren Lillemor Elfgren sin oro.
”Jag fick en order från Danmark i går kväll och jag vet inte om jag kan skicka den till kunden”, säger Lillemor Elfgren som är rädd för mer administration och ökade kostnader.
Det är regler kring krav på lokala ombud i de länder man exporterar till och registeravgifter som bland annat upprör.
Hos Mitt skifte har ett upprop startats där kulturskapare och hantverkare kräver att mikroföretag och kulturskapare ska räddas genom undantag i EU:s nya förpackningsregler.
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”Måste undantas helt”
”Mikroföretag, enskilda konstnärer, frilansare och småskaliga e-handlare med låg omsättning eller små förpackningsvolymer måste helt undantas från kraven på dyra lokala ombud (Authorized Representatives) och betungande registeravgifter i enskilda EU-länder”, skriver man.
I Irland, pikant nog det land där man har mest förpackningsavfall med drygt 223 kilo per person, är upprördheten än större.
”De har raserat hela idén med EU”, säger hantverkare hos Irish Independent.
Hantverksföretagare menar att krångliga regler och avgifter hotar deras verksamhet.
Småföretagare som konstnärer, formgivare och hantverkare över hela Irland, har pausat försäljningen till andra EU-länder till följd av de nya reglerna, som de menar raserar den inre marknaden.
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”Det är vansinnigt”
Även här gäller huvudkritiken att företag oavsett storlek måste registrera sig i varje EU-land de säljer till.
”Jag är inte emot lagen. Jag återanvänder så mycket jag kan. Jag vill följa reglerna. Men ge mig möjligheten”, säger Natalija Kozlova Vinovrski som med butiken Printarelle säljer dekorationer och gratulationskort från sitt hem i irländska Mallow.
”Först sa de: köp inte från Kina. Nu blir det: köp inte från européer”, säger Natalija Kozlova Vinovrski.
”De har raserat hela syftet med EU. Det är vansinnigt.”