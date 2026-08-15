"EU:s nya krav knäcker småföretag"

De stora förändringarna kommer för övrigt föst 2030,men en förändring som sker redan nu är att livsmedelsförpackningar inte får släppas ut på marknaden om de innehåller PFAS över vissa gränsvärden.

Från onsdag: Nya EU-regler för förpackningar. Dagens PS

Reagerar på regelverket

Det småföretagare nu reagerar över är det regelverk och upplevt krångel som finns med de nya reglerna för deras del.

Hos Sveriges radio uttrycker textilhantverkaren Lillemor Elfgren sin oro.

”Jag fick en order från Danmark i går kväll och jag vet inte om jag kan skicka den till kunden”, säger Lillemor Elfgren som är rädd för mer administration och ökade kostnader.

Det är regler kring krav på lokala ombud i de länder man exporterar till och registeravgifter som bland annat upprör.

Hos Mitt skifte har ett upprop startats där kulturskapare och hantverkare kräver att mikroföretag och kulturskapare ska räddas genom undantag i EU:s nya förpackningsregler.

De jobbar minst i Europa – och vi är nästan där. Dagens PS