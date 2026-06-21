Ny rapport: Hit flyttar Europas miljonärer

Kritiserar rapporten

Rapporten har redan fått kritik. Dan Neidle, grundade av Tax Policy Associates och tidigare chef för advokatbyrån Clifford Chance, ifrågasätter tillförligheten i rapporten och menar att metoderna för att samla fakta inte är tillräckligt robusta.

Henley & Partners säger själva att deras siffror är avsedda att indikera bredare trender snarare än att fungera som exakta siffror, påpekar Euronews.

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Cypern toppar den europeiska rankningen med ett betyg på 73,5, följt av Nederländerna (72,8), Portugal (72,5) och Italien (72,3). Schweiz fick 70,8 och Grekland 70,5.

Totalt lyfter ändå rapporten fram Italien, Grekland och Schweiz som de mest attraktiva destinationerna.

Italien, Europas tredje största ekonomi, ses som attraktivt för sitt plattskattesystem för nya invånare, gynnsam arvsskatt och tillgång till EU-marknaden.

Milano ses i allt högre grad som ett finansiellt och näringslivsnav.

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Fler vill lämna Storbritannien

I andra ändan av skalan finns Tyskland (69,7), Norge (69,0), Storbritannien (68,3) och Frankrike (65,7).

Henley & Partners pekar på ett växande tryck i Storbritannien. När det gäller ny bosättning och nytt medborgarskap, säger företaget att ansökningar från personer med brittisk adress ökade med 15 procent mellan 2024 och 2025.

Storbritannien har även gått från att vara företagets 20:e största marknad för nya kunder 2018 till att nu konsekvent rankas bland sina fem största.

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Tyskland och Frankrike berättar en liknande historia. Henley noterade en ökning med 16 procent i förfrågningar från tyska medborgare och Frankrike har gått från att vara företagets 40:e främsta marknad till att vara bland de 15 största.

Omoniaplatsen i Aten. Grekland är tillsammans med Italien och Schweiz attraktiva bosättningar för Europas rika, enligt en ny rapport. (Foto: Leif R Jansson/TT)

USA sjunker som en sten

Utanför Europa får Förenade Arabemiraten en av de högsta poängen i studien med 85,3, och behåller sin dragningskraft trots regionala spänningar.

USA? En paradox. Landet ses fortfarande som världens främsta motor för att skapa välstånd men får endast 62,3 i den här rankningen.

Antalet ansökningar från amerikaner som vill flytta fördubblades dessutom 2025.

Nästan hälften av dessa ansökningar gäller en flytt till något land i Europa.

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