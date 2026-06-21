Rika människor väljer i allt högre grad att bosätta sig i tre länder i Europa. Samtidigt tappar tre stora ekonomier sina rika.
Ny rapport: Hit flyttar Europas miljonärer
En ny studie, utförd av Henley & Partners, visar återigen den gamla sanningen att kapitalets enda fosterland är den egna plånboken.
Henley & Partners, ett globalt företag kring investeringsmigration, publicerar en studie som visar en växande klyfta inom Europa.
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Italien allt hetare
Allt fler rika väljer att boss i Italien, Grekland och Schweiz. Samtidigt får Storbritannien, Tyskland och Frankrike svårare att behålla dem.
En handfull länder befäster sin attraktionskraft på förmögna, medan alltså tre av Europas stora ekonomier får det svårare att behålla dem.
I Henley Private Wealth Migration Report 2026 väljer man att rangordna länder med hjälp av vad man kallar en Wealth Mobility Competitiveness Score som går från 0 till 100.
Ju högre poäng desto mer attraktivt bedöms ett land vara för förmögna.
Kritiserar rapporten
Rapporten har redan fått kritik. Dan Neidle, grundade av Tax Policy Associates och tidigare chef för advokatbyrån Clifford Chance, ifrågasätter tillförligheten i rapporten och menar att metoderna för att samla fakta inte är tillräckligt robusta.
Henley & Partners säger själva att deras siffror är avsedda att indikera bredare trender snarare än att fungera som exakta siffror, påpekar Euronews.
Cypern toppar den europeiska rankningen med ett betyg på 73,5, följt av Nederländerna (72,8), Portugal (72,5) och Italien (72,3). Schweiz fick 70,8 och Grekland 70,5.
Totalt lyfter ändå rapporten fram Italien, Grekland och Schweiz som de mest attraktiva destinationerna.
Italien, Europas tredje största ekonomi, ses som attraktivt för sitt plattskattesystem för nya invånare, gynnsam arvsskatt och tillgång till EU-marknaden.
Milano ses i allt högre grad som ett finansiellt och näringslivsnav.
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Fler vill lämna Storbritannien
I andra ändan av skalan finns Tyskland (69,7), Norge (69,0), Storbritannien (68,3) och Frankrike (65,7).
Henley & Partners pekar på ett växande tryck i Storbritannien. När det gäller ny bosättning och nytt medborgarskap, säger företaget att ansökningar från personer med brittisk adress ökade med 15 procent mellan 2024 och 2025.
Storbritannien har även gått från att vara företagets 20:e största marknad för nya kunder 2018 till att nu konsekvent rankas bland sina fem största.
Tyskland och Frankrike berättar en liknande historia. Henley noterade en ökning med 16 procent i förfrågningar från tyska medborgare och Frankrike har gått från att vara företagets 40:e främsta marknad till att vara bland de 15 största.
USA sjunker som en sten
Utanför Europa får Förenade Arabemiraten en av de högsta poängen i studien med 85,3, och behåller sin dragningskraft trots regionala spänningar.
USA? En paradox. Landet ses fortfarande som världens främsta motor för att skapa välstånd men får endast 62,3 i den här rankningen.
Antalet ansökningar från amerikaner som vill flytta fördubblades dessutom 2025.
Nästan hälften av dessa ansökningar gäller en flytt till något land i Europa.
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