Nya ryska bolag godkända – försvårar kontrollen av skuggflottan

Kontrollmöjligheten försvagas

I april godkände Indien ytterligare tre ryska försäkringsbolag för ansvarsförsäkring av fartyg, däribland Gazprom Insurance och Rosgosstrakh, enligt Insurance Journal.

En fjärdedel av världens tankflotta ligger utanför den reglerade sjöfarten, sade Gard-chefen Rolf Thore Roppestad under Arendalsveckan i en intervju med Dagens Næringsliv. Ingen har straffats på tre år och tillsynen har lagts på privata aktörer, säger han.

Så påverkas Sverige när försäkringen saknas

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Utanför Oman ligger ett skuggfartyg helt utan försäkring, och västerländska bärgare får inte gå in om fartyget är sanktionerat, enligt Roppestad.

Oljeläckan utanför Oman täcker en yta i Luxemburgs storlek, enligt tidigare rapportering. I april prejade Kustbevakningen det sanktionslistade tankfartyget Flora 1 efter ett över tolv kilometer långt oljeutsläpp öster om Gotland, enligt myndigheten.

PS analys

Kustbevakningen kan fråga ett fartyg vilket bolag som försäkrat det, men inte pröva om bolaget faktiskt kan betala vid ett utsläpp. Indien godkänner att fler ryska försäkringsbolag får fartygen giltiga papper att visa upp, samtidigt som ett skadestånd ska drivas in i Ryssland.

Vid ett stort utsläpp i svenskt vatten riskerar därför saneringen att bekostas av svenska staten. Det är precis det Kustbevakningen säger sig vilja undvika.

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