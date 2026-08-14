Sveriges kontroll av ryska tankfartyg vilar på ett försäkringspapper och Indien godkänner nu fler ryska bolag som kan utfärda det. Det påverkar kontrollmöjligheten av skuggflottan i Östersjön.
Nya ryska bolag godkända – försvårar kontrollen av skuggflottan
Sedan den 1 juli 2025 har Kustbevakningen ett regeringsuppdrag att skärpa kontrollen av skuggflottan, framför allt genom att samla in uppgifter om fartygens försäkringar, enligt SVT.
Saknas försäkringsbolag får den nation som plockar upp oljan betala, säger befälhavaren Joakim Håkansson till SVT. Internationella P&I-gruppen försäkrar omkring 87 procent av världens handelsfartyg, enligt Insurance Business.
Gäller totalt 673 listade fartyg
Omkring 25 skuggfartyg passerar Östersjön varje dygn, enligt SVT. I det 21:a sanktionspaketet i juli listades ytterligare 41 fartyg, enligt regeringen, vilket ger totalt 673 listade fartyg enligt Europaportalen.
Den 12 augusti varnade Rysslands president Vladimir Putin för ryska motåtgärder om europeiska länder beslagtar handelsfartyg, vilket Realtid rapporterat.
Dagens PS har följt de svenska ingripandena sedan de inleddes.
Kontrollmöjligheten försvagas
I april godkände Indien ytterligare tre ryska försäkringsbolag för ansvarsförsäkring av fartyg, däribland Gazprom Insurance och Rosgosstrakh, enligt Insurance Journal.
En fjärdedel av världens tankflotta ligger utanför den reglerade sjöfarten, sade Gard-chefen Rolf Thore Roppestad under Arendalsveckan i en intervju med Dagens Næringsliv. Ingen har straffats på tre år och tillsynen har lagts på privata aktörer, säger han.
Så påverkas Sverige när försäkringen saknas
Utanför Oman ligger ett skuggfartyg helt utan försäkring, och västerländska bärgare får inte gå in om fartyget är sanktionerat, enligt Roppestad.
Oljeläckan utanför Oman täcker en yta i Luxemburgs storlek, enligt tidigare rapportering. I april prejade Kustbevakningen det sanktionslistade tankfartyget Flora 1 efter ett över tolv kilometer långt oljeutsläpp öster om Gotland, enligt myndigheten.
PS analys
Kustbevakningen kan fråga ett fartyg vilket bolag som försäkrat det, men inte pröva om bolaget faktiskt kan betala vid ett utsläpp. Indien godkänner att fler ryska försäkringsbolag får fartygen giltiga papper att visa upp, samtidigt som ett skadestånd ska drivas in i Ryssland.
Vid ett stort utsläpp i svenskt vatten riskerar därför saneringen att bekostas av svenska staten. Det är precis det Kustbevakningen säger sig vilja undvika.
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