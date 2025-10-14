Efter två år av krig har Hamas och Israel enats om vapenvila i ett USA-lett avtal. Men flera centrala frågor återstår.
Vapenvilan mellan Hamas och Israel – här är vad vi vet nu
USA:s president Donald Trump har meddelat att Israel och Hamas enats om ett första steg i en fredsplan för att avsluta det tvååriga kriget.
De sista gisslan har släppts, tusentals palestinska fångar frigivits och internationella ledare har samlats för samtal om regionens framtid.
Här är vad som har hänt hittills kring vapenvilan och avtalet mellan Hamas och Israel.
USA:s plan – 20 punkter för fred
Vapenvilan ingår i ett 20-punktsavtal som har förhandlats fram av USA tillsammans med Egypten, Qatar och Turkiet, enligt CNN. Syftet är att avsluta striderna i Gaza och inleda en fredsprocess i regionen.
Enligt avtalet ska Hamas och dess allierade frige alla kvarvarande gisslan, både levande och avlidna, inom 72 timmar efter vapenvilans början. Israel har samtidigt frigivit 1 718 palestinska fångar som suttit utan åtal och ytterligare 250 personer som avtjänat långa eller livstidsstraff.
USA:s president Donald Trump beskrev avtalet som “en historisk gryning för Mellanöstern”. Under sitt tal i det israeliska parlamentet, Knesset, uppmanade han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att inte återuppta kriget.
Trump har sagt att Israel, med amerikanskt stöd, “har vunnit allt som går att vinna med vapenmakt” och att tiden nu är inne för fredliga lösningar.
Oklara delar i avtalet
Enligt CNN återstår flera frågor kring hur avtalet ska genomföras. Det gäller bland annat hur Hamas avväpning ska ske, hur Israels militära tillbakadragande ska genomföras och hur Gaza ska styras efter kriget.
Forskaren Burcu Ozcelik vid den brittiska tankesmedjan RUSI uppger att avtalet innehåller steg mot ett palestinskt självstyre, men att Hamas roll i detta är oklar.
“Det ser ut som en väg till en palestinsk stat men i slutändan är detta en palestinsk stat som inte verkar ha någon plats för Hamas. I vilken utsträckning Hamas kommer att gå med på detta och följa detta under de kommande veckorna och månaderna – jag tror att det är en stor fråga”, säger Özcelik till CNN.
Världsledare, däribland Trump, samlades i Sharm el-Sheikh i Egypten för samtal om vapenvilan och återuppbyggnaden av Gaza. Netanyahu var inbjuden till mötet men valde att inte delta.
Gaza i ruiner
Efter att israeliska styrkor dragit sig tillbaka har tusentals palestinier börjat återvända till norra Gaza. Enligt Al Jazeera har 92 procent av bostadshusen i området skadats eller förstörts sedan kriget inleddes 2023.
Balakrishnan Rajagopal, FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad, uppger att förstörelsen är omfattande och att återuppbyggnaden kommer att ta lång tid. Han har uppmanat Israel att tillåta införsel av tält och nödbostäder.
Rajagopal beskriver situationen som ett “djupgående trauma” för de återvändande palestinierna och har liknat utvecklingen vid “en ny Nakba”, med hänvisning till flykten av palestinier 1948.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
