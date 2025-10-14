Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Vapenvilan mellan Hamas och Israel – här är vad vi vet nu

USA:s president Donald Trump visar upp det undertecknade avtalet vid toppmötet om vapenvilan i Sharm el-Sheikh, Egypten, den 13 oktober.
USA:s president Donald Trump visar upp det undertecknade avtalet vid toppmötet om vapenvilan i Sharm el-Sheikh, Egypten, den 13 oktober. (Foto: Suzanne Plunkett/AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Efter två år av krig har Hamas och Israel enats om vapenvila i ett USA-lett avtal. Men flera centrala frågor återstår.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

USA:s president Donald Trump har meddelat att Israel och Hamas enats om ett första steg i en fredsplan för att avsluta det tvååriga kriget.

De sista gisslan har släppts, tusentals palestinska fångar frigivits och internationella ledare har samlats för samtal om regionens framtid.

Här är vad som har hänt hittills kring vapenvilan och avtalet mellan Hamas och Israel.

Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS

USA:s plan – 20 punkter för fred

Vapenvilan ingår i ett 20-punktsavtal som har förhandlats fram av USA tillsammans med Egypten, Qatar och Turkiet, enligt CNN. Syftet är att avsluta striderna i Gaza och inleda en fredsprocess i regionen.

Enligt avtalet ska Hamas och dess allierade frige alla kvarvarande gisslan, både levande och avlidna, inom 72 timmar efter vapenvilans början. Israel har samtidigt frigivit 1 718 palestinska fångar som suttit utan åtal och ytterligare 250 personer som avtjänat långa eller livstidsstraff.

USA:s president Donald Trump beskrev avtalet som “en historisk gryning för Mellanöstern”. Under sitt tal i det israeliska parlamentet, Knesset, uppmanade han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att inte återuppta kriget.

Trump har sagt att Israel, med amerikanskt stöd, “har vunnit allt som går att vinna med vapenmakt” och att tiden nu är inne för fredliga lösningar.

ANNONS
Trump
Anhöriga och vänner till den israeliska gisslan som hålls av Hamas i Gazaremsan firar i Tel Aviv efter tillkännagivandet att Israel och Hamas har kommit överens om den första fasen av en fredsplan. (Foto: Emilio Morenatti/AP/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Oklara delar i avtalet

Enligt CNN återstår flera frågor kring hur avtalet ska genomföras. Det gäller bland annat hur Hamas avväpning ska ske, hur Israels militära tillbakadragande ska genomföras och hur Gaza ska styras efter kriget.

Forskaren Burcu Ozcelik vid den brittiska tankesmedjan RUSI uppger att avtalet innehåller steg mot ett palestinskt självstyre, men att Hamas roll i detta är oklar.

“Det ser ut som en väg till en palestinsk stat men i slutändan är detta en palestinsk stat som inte verkar ha någon plats för Hamas. I vilken utsträckning Hamas kommer att gå med på detta och följa detta under de kommande veckorna och månaderna – jag tror att det är en stor fråga”, säger Özcelik till CNN.

Världsledare, däribland Trump, samlades i Sharm el-Sheikh i Egypten för samtal om vapenvilan och återuppbyggnaden av Gaza. Netanyahu var inbjuden till mötet men valde att inte delta.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Gaza i ruiner

Efter att israeliska styrkor dragit sig tillbaka har tusentals palestinier börjat återvända till norra Gaza. Enligt Al Jazeera har 92 procent av bostadshusen i området skadats eller förstörts sedan kriget inleddes 2023.

ANNONS

Balakrishnan Rajagopal, FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad, uppger att förstörelsen är omfattande och att återuppbyggnaden kommer att ta lång tid. Han har uppmanat Israel att tillåta införsel av tält och nödbostäder.

Rajagopal beskriver situationen som ett “djupgående trauma” för de återvändande palestinierna och har liknat utvecklingen vid “en ny Nakba”, med hänvisning till flykten av palestinier 1948.

Läs även: Trots Trumps löften – kolfiasko skakar USA. Dagens PS

Läs även: Mest sålda flyget i historien. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpgazaHamasIsraelUtrikes
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS