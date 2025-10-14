Vapenvilan mellan Hamas och Israel – här är vad vi vet nu

USA:s president Donald Trump har meddelat att Israel och Hamas enats om ett första steg i en fredsplan för att avsluta det tvååriga kriget.

De sista gisslan har släppts, tusentals palestinska fångar frigivits och internationella ledare har samlats för samtal om regionens framtid.

Här är vad som har hänt hittills kring vapenvilan och avtalet mellan Hamas och Israel.

USA:s plan – 20 punkter för fred

Vapenvilan ingår i ett 20-punktsavtal som har förhandlats fram av USA tillsammans med Egypten, Qatar och Turkiet, enligt CNN. Syftet är att avsluta striderna i Gaza och inleda en fredsprocess i regionen.

Enligt avtalet ska Hamas och dess allierade frige alla kvarvarande gisslan, både levande och avlidna, inom 72 timmar efter vapenvilans början. Israel har samtidigt frigivit 1 718 palestinska fångar som suttit utan åtal och ytterligare 250 personer som avtjänat långa eller livstidsstraff.

USA:s president Donald Trump beskrev avtalet som “en historisk gryning för Mellanöstern”. Under sitt tal i det israeliska parlamentet, Knesset, uppmanade han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att inte återuppta kriget.

Trump har sagt att Israel, med amerikanskt stöd, “har vunnit allt som går att vinna med vapenmakt” och att tiden nu är inne för fredliga lösningar.

