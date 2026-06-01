Mysterie kring jordbävningar kan vara löst: "Barriär"

Redan på 1990-talet registrerade seismologer en jordbävning med magnitud 6 (M6) längs den så kallade Gofar-förkastningen, en undervattensspricka långt ute i Stilla havet. Sedan dess har liknande skalv återkommit med anmärkningsvärd regelbundenhet – något som är ovanligt eftersom jordbävningar normalt inte uppträder i fasta cykler på samma plats.

Nu kan forskare ha löst gåtan bakom det som närmast beskrivits som ett geologiskt urverk.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science, och har också rapporterats av bland annat norska Illustrerad vetenskap.

Avslöjade hemligheten med havsbotteninstrument

Genom att placera ut seismometrar på havsbotten kunde forskarna registrera tiotusentals mindre skalv före och efter två större jordbävningar – först 2008 och sedan under perioden 2019–2022. De detaljerade mätningarna gjorde det möjligt att följa förkastningens beteende på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Resultaten visar att vissa delar av förkastningen fungerar som naturliga bromsar. Dessa så kallade barriärer har varit kända sedan tidigare, men deras exakta betydelse har varit oklar.