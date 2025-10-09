Dagens PS
Världen

Trump: Gisslan släpps och det blir evig fred i Gaza 

Trump
Anhöriga och vänner till den israeliska gisslan som hålls av Hamas i Gazaremsan firar i Tel Aviv efter tillkännagivandet att Israel och Hamas har kommit överens om den första fasen av en fredsplan. (Foto: Emilio Morenatti/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

USA:s president Donald Trump meddelar att Israel och Hamas kommit överens om ett första steg i en fredsplan som banar väg för ett slut på det tvååriga kriget.

”ALLA gisslan kommer att släppas mycket snart, och Israel kommer att dra tillbaka sina trupper enligt en överenskommen linje som de första stegen mot en stark, varaktig och evig fred. Alla parter kommer att behandlas rättvist!”

Det deklarerar Donald Trump i ett inlägg på Truth Social, rapporterar bland andra CNBC.

Israels premiärminister tackar Donald Trump

Israeliska tjänstemän har bekräftat det preliminära avtalet, liksom Hamas och medlaren Qatar.

Huruvida parterna nått överenskommelser i mer kontroversiella frågor är enligt den amerikanska nyhetskanalen oklart, det gäller exempelvis en demilitarisering från terrorstämplade Hamas sida och detta har Trump ställt som krav.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tackar på X Trump för framgången.

”Med godkännandet av den första fasen av planen kommer alla våra gisslan att föras hem. Detta är en diplomatisk framgång och en nationell och moralisk seger för staten Israel.”

En talesperson för israeliska regeringen uppger för nyhetsbyrån Reuters att frigivningen av gisslan börjar på lördag, president Trump säger att han förväntar sig att det ”troligen” sker på måndag.

“Uppskattar våra medlande bröders insatser”

”Vi uppskattar verkligen våra medlande bröders insatser i Qatar, Egypten och Turkiet. Vi värdesätter också USA:s president Donald Trumps insatser, som strävar efter att få till stånd ett definitivt slut på kriget och ett fullständigt tillbakadragande av ockupationen från Gazaremsan”, säger Hamas i ett uttalande som återges av CNBC.

Läs även: Trump: Fredsplan för Gaza i slutskedet DagensPS

Läs mer från Dagens PS
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

