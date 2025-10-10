Miljardären flyttar till Sverige

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Från doldis till miljardär

Henrik Müller-Hansen växte upp i Munka-Ljungby i Ängelholms kommun och studerade på Handelshögskolan i Stockholm. Tidigt i karriären arbetade han nära Jan Stenbeck och Lars-Johan Jarnheimer på Tele2, innan han flyttade till Norge för att starta eget.

Med Gelato har han byggt ett globalt teknikbolag som kopplar samman lokala tryckerier med e-handelsföretag världen över. I dag finns företaget i 30 länder med mer än 130 produktionsenheter.

Enligt Di Digital, som rapporterade om bolagets framgångar 2023, värderades Gelato två år tidigare till motsvarande 9,4 miljarder kronor. Müller-Hansen har beskrivit resan som bara påbörjad och berättade då att lärdomarna från Jan Stenbeck haft stor betydelse för hur han tänker som entreprenör.

Skatter driver flytt till Sverige

Men trots framgången har han länge kämpat med det norska skattesystemet, som han menar gör det svårt att planera långsiktigt.

“Om jag skulle starta Gelato i dag skulle jag aldrig göra det i Norge. Det har blivit omöjligt att förutsäga vilka skatter som kommer att dyka upp i nästa sväng. Det blir väldigt svårt att planera, och därmed att bygga företag”, säger han till DN.

Flytten kommer dessutom med en rejäl prislapp. Enligt norska regler tvingas han betala en utlandsskatt på omkring 460 miljoner norska kronor, ett belopp som enligt DN kan växa till 850 miljoner inom tolv år om skatten skjuts upp.

Vill se nordisk samordning

Trots kritiken mot skattesystemet beskriver Müller-Hansen sig som anhängare av rättvisa skatter och den nordiska modellen. Han vill se en gemensam linje mellan länderna i regionen.

“Det jag önskar att vi diskuterade var hur vi kunde uppnå mer av en slags skatteharmoni i Norden, så att en entreprenör i Norge kunde konkurrera med en i Danmark, Finland eller Sverige på jämförbara villkor”, säger han.

