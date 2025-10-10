Dagens PS
Miljardären flyttar till Sverige

Från framgång i Norge till flytt mot Sverige. Här möter Gelato-grundaren Henrik Müller-Hansen kronprins Haakon i Oslo.
Från framgång i Norge till flytt mot Sverige. Här möter Gelato-grundaren Henrik Müller-Hansen kronprins Haakon i Oslo.(Foto: Fredrik Varfjell / NTB/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Han blev miljardär på norsk mark. Nu packar den svenske entreprenören väskorna och flyttar till Sverige, med en dyr prislapp.

Efter mer än två decennier i Norge väljer entreprenören och Gelato-grundaren Henrik Müller-Hansen att lämna landet. Beslutet är personligt, men också kostsamt.

Flyttar till Sverige

När Henrik Müller-Hansen nu lämnar Oslo bakom sig är det framför allt familjen som styr beslutet.

“Min fru Isabellas föräldrar börjar bli gamla. De bor lite norr om Stockholm. Och precis som Støre pratar om, är det i flocken vi finner kärlek och tillhörighet. Isabella och jag har vår flock, den behöver oss, och för den är Sverige hem”, säger han till DN.

Både han och hustrun är födda i Sverige men har bott länge i Norge, där parets barn växt upp. Nu väntar en återkomst till Sverige efter mer än 20 år på andra sidan gränsen.

Från doldis till miljardär

Henrik Müller-Hansen växte upp i Munka-Ljungby i Ängelholms kommun och studerade på Handelshögskolan i Stockholm. Tidigt i karriären arbetade han nära Jan Stenbeck och Lars-Johan Jarnheimer på Tele2, innan han flyttade till Norge för att starta eget.

Med Gelato har han byggt ett globalt teknikbolag som kopplar samman lokala tryckerier med e-handelsföretag världen över. I dag finns företaget i 30 länder med mer än 130 produktionsenheter.

Enligt Di Digital, som rapporterade om bolagets framgångar 2023, värderades Gelato två år tidigare till motsvarande 9,4 miljarder kronor. Müller-Hansen har beskrivit resan som bara påbörjad och berättade då att lärdomarna från Jan Stenbeck haft stor betydelse för hur han tänker som entreprenör.

Skatter driver flytt till Sverige

Men trots framgången har han länge kämpat med det norska skattesystemet, som han menar gör det svårt att planera långsiktigt.

“Om jag skulle starta Gelato i dag skulle jag aldrig göra det i Norge. Det har blivit omöjligt att förutsäga vilka skatter som kommer att dyka upp i nästa sväng. Det blir väldigt svårt att planera, och därmed att bygga företag”, säger han till DN.

Flytten kommer dessutom med en rejäl prislapp. Enligt norska regler tvingas han betala en utlandsskatt på omkring 460 miljoner norska kronor, ett belopp som enligt DN kan växa till 850 miljoner inom tolv år om skatten skjuts upp.

Vill se nordisk samordning

Trots kritiken mot skattesystemet beskriver Müller-Hansen sig som anhängare av rättvisa skatter och den nordiska modellen. Han vill se en gemensam linje mellan länderna i regionen.

“Det jag önskar att vi diskuterade var hur vi kunde uppnå mer av en slags skatteharmoni i Norden, så att en entreprenör i Norge kunde konkurrera med en i Danmark, Finland eller Sverige på jämförbara villkor”, säger han.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

