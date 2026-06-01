Det är många som vill besöka stadsdelen Shibuya i Tokyo. Det har lett till problem med nedskräpning som nu ska stävjas med en ny regel.
Japan tvingas införa böter för nedskräpning efter turistrusning
Från och med den 1 juni kan den som kastar skräp på gatorna i Shibuya, en av Tokyos mest välbesökta stadsdelar, få betala 2 000 yen, motsvarande omkring 120 svenska kronor.
Beslutet är en del av ett bredare försök att hantera de problem som följt i spåren av Japans snabbt växande turistnäring.
Böterna ska kunna tas ut direkt av patrullerande tjänstemän och betalas med kontanter, kreditkort eller digitala betalningslösningar.
Läs mer: Ny ledare får marknaden att rusa till Japan. Dagens PS
Lockar massor av turister
Shibuya lockar miljontals besökare varje år. Området är särskilt känt för det hårt trafikerade övergångsstället Shibuya Crossing, som blivit en symbol för den japanska huvudstaden och ett populärt inslag i sociala medier.
Myndigheterna uppger att nedskräpning och offentlig alkoholkonsumtion har blivit ett växande problem i takt med att antalet besökare ökat. Upp till 50 tjänstemän ska nu patrullera området för att övervaka att reglerna följs, skriver BBC.
I vissa delar av stadsdelen skärps även kraven på restauranger och andra verksamheter som säljer mat och dryck. Företag som inte installerar papperskorgar riskerar också ekonomiska sanktioner.
Läs mer: Det japanska raset kan få effekter över hela världen. Dagens PS
Problemen har blivit fler
Bakgrunden är den kraftiga ökningen av turismen i Japan. Under 2025 tog landet emot rekordhöga 42,7 miljoner utländska besökare.
En svag japansk yen och ett stort internationellt intresse för landet efter pandemin har bidragit till utvecklingen.
Den växande turismen har samtidigt satt press på både infrastruktur och lokalbefolkning. På flera håll i landet har myndigheter rapporterat problem med trängsel, trafikstockningar och nedskräpning.
Ställde in festival
I staden Fujiyoshida nära berget Fuji ställdes årets körsbärsblomsfestival in efter att det stora antalet besökare bedömts skapa alltför stora störningar för invånarna.
Japan har därför börjat införa flera åtgärder för att hantera överturism.
Bland annat diskuteras högre avgifter för internationella besökare, samtidigt som digitala verktyg utvecklas för att styra turistströmmar och ge information om hur trånga olika platser är i realtid.
Läs mer: EU försöker bryta beroendet av Kina – det kan bli dyrt för svenskar. Realtid