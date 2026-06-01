Japan tvingas införa böter för nedskräpning efter turistrusning

Beslutet är en del av ett bredare försök att hantera de problem som följt i spåren av Japans snabbt växande turistnäring.

Böterna ska kunna tas ut direkt av patrullerande tjänstemän och betalas med kontanter, kreditkort eller digitala betalningslösningar.

Lockar massor av turister

Shibuya lockar miljontals besökare varje år. Området är särskilt känt för det hårt trafikerade övergångsstället Shibuya Crossing, som blivit en symbol för den japanska huvudstaden och ett populärt inslag i sociala medier.

Myndigheterna uppger att nedskräpning och offentlig alkoholkonsumtion har blivit ett växande problem i takt med att antalet besökare ökat. Upp till 50 tjänstemän ska nu patrullera området för att övervaka att reglerna följs, skriver BBC.

I vissa delar av stadsdelen skärps även kraven på restauranger och andra verksamheter som säljer mat och dryck. Företag som inte installerar papperskorgar riskerar också ekonomiska sanktioner.

