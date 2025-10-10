Mest sålda flyget i historien

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Från osäker start till ikon

“I början trodde ingen att det skulle fungera, och nu är det vinnaren – åtminstone bland de större varianterna”, säger Adam Pilarski, tidigare chefsekonom vid Douglas Aircraft, som konkurrerade med Boeing innan bolaget köptes upp 1997.

När A320 lanserades 1984 var Airbus framtid osäker. Efter två problemtyngda bredkroppsmodeller möttes projektet av tveksamhet, men ingenjörerna i Toulouse valde att införa fly-by-wire-system – datorstyrda kontroller som ersatte de traditionella mekaniska.

“Det var det första verkligt framgångsrika icke-amerikanska trafikflygplanet. Det tvingade andra att skapa konkurrenskraftiga alternativ”, säger Max Kingsley-Jones, rådgivningschef på Cirium till The Independent.

Sedan introduktionen i trafik 1988 har A320 blivit ett av världens mest använda passagerarflyg. Boeing svarade senare med 737 Next Generation och därefter 737 MAX, men tillverkaren drabbades av en allvarlig kris efter de två dödsolyckorna med MAX-modellen 2018 och 2019

Ett Boeing 737 MAX 8 tillhörande Norwegian på Köpenhamns flygplats. Flygmodellen har länge varit Boeings bästsäljare men har nu passerats av Airbus A320-familjen. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Efter olyckorna, med Lion Air i Indonesien och Ethiopian Airlines i Etiopien, fick modellen flygförbud världen över. Förbudet hävdes först i slutet av 2020 i USA och i början av 2021 i Europa, efter att flygplanet byggts om och piloterna genomgått ny utbildning.

“Boeing kan inte hinna ikapp”

“Boeing kan inte hinna ikapp den nuvarande A320-familjen baserat på deras respektive produktionsplaner, men det kan stärka Boeings beslutsamhet att tänka på en framtid bortom 737 när förutsättningarna är de rätta”, säger Rob Morris, flyganalytiker på Cirium.

Varken Airbus eller Boeing har kommenterat siffrorna. Enligt branschdata har de två tillverkarna tillsammans levererat över 25 000 jetflyg i A320- och 737-serierna sedan 1960-talet.

