Mest sålda flyget i historien

En Airbus A320neo tillhörande SAS på Malmö Airport, augusti 2025.
En Airbus A320neo tillhörande SAS på Malmö Airport, augusti 2025.(Foto: Johan Nilsson/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Ett A320neo med destination Saudiarabien markerade slutet på en era. Leveransen blev den som slutligen gav Airbus övertaget över Boeing.

Efter decennier på tronen har Boeing petats ned. Airbus A320-familjen har nu gått om 737-serien och är världens mest levererade passagerarflyg.

Airbus flyger om Boeing

Airbus har officiellt gått om Boeing som världens mest levererade jetflyg. Rekordet slogs när det saudiska flygbolaget Flynas tog emot ett A320neo, vilket förde upp det totala antalet levererade plan i A320-familjen till 12 260 stycken sedan starten 1988.

Boeing 737, som haft rekordet i flera decennier, får därmed se sig omflugen. Det uppger The Independent med hänvisning till data från den brittiska flyganalysfirman Cirium och analytikern Rob Morris.

A320neo, som ingår i Airbus A320-familj, flyger upp till 3 400 nautiska mil och förbrukar omkring 20 procent mindre bränsle och koldioxid per säte än tidigare modeller. Flygplanet kan ta upp till 194 passagerare och har en uppgraderad kabin med bredare säten och större bagageutrymmen, enligt Airbus.

Från osäker start till ikon

“I början trodde ingen att det skulle fungera, och nu är det vinnaren – åtminstone bland de större varianterna”, säger Adam Pilarski, tidigare chefsekonom vid Douglas Aircraft, som konkurrerade med Boeing innan bolaget köptes upp 1997.

När A320 lanserades 1984 var Airbus framtid osäker. Efter två problemtyngda bredkroppsmodeller möttes projektet av tveksamhet, men ingenjörerna i Toulouse valde att införa fly-by-wire-system – datorstyrda kontroller som ersatte de traditionella mekaniska.

“Det var det första verkligt framgångsrika icke-amerikanska trafikflygplanet. Det tvingade andra att skapa konkurrenskraftiga alternativ”, säger Max Kingsley-Jones, rådgivningschef på Cirium till The Independent.

Sedan introduktionen i trafik 1988 har A320 blivit ett av världens mest använda passagerarflyg. Boeing svarade senare med 737 Next Generation och därefter 737 MAX, men tillverkaren drabbades av en allvarlig kris efter de två dödsolyckorna med MAX-modellen 2018 och 2019

Ett Boeing 737 MAX 8 tillhörande Norwegian på Köpenhamns flygplats. Flygmodellen har länge varit Boeings bästsäljare men har nu passerats av Airbus A320-familjen. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Ett Boeing 737 MAX 8 tillhörande Norwegian på Köpenhamns flygplats. Flygmodellen har länge varit Boeings bästsäljare men har nu passerats av Airbus A320-familjen. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Efter olyckorna, med Lion Air i Indonesien och Ethiopian Airlines i Etiopien, fick modellen flygförbud världen över. Förbudet hävdes först i slutet av 2020 i USA och i början av 2021 i Europa, efter att flygplanet byggts om och piloterna genomgått ny utbildning.

“Boeing kan inte hinna ikapp”

“Boeing kan inte hinna ikapp den nuvarande A320-familjen baserat på deras respektive produktionsplaner, men det kan stärka Boeings beslutsamhet att tänka på en framtid bortom 737 när förutsättningarna är de rätta”, säger Rob Morris, flyganalytiker på Cirium.

Varken Airbus eller Boeing har kommenterat siffrorna. Enligt branschdata har de två tillverkarna tillsammans levererat över 25 000 jetflyg i A320- och 737-serierna sedan 1960-talet.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

