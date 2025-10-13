Trots löften om en kolrenässans fortsätter industrin att falla. Den senaste auktionen i Montana blev ett nytt bottennapp för Trumps energipolitik.
Trots Trumps löften – kolfiasko skakar USA
En kolauktion i Montana har blivit en symbol för en bransch i fritt fall. Trots Trumps försök att återuppliva industrin nådde budet rekordlåga nivåer.
Rekordlåg budsumma
I den största amerikanska kolauktionen på över ett decennium lade Navajo Transitional Energy Company (NTEC) ett bud på 186 000 dollar för att få tillgång till 167 miljoner ton kol på federala marker i sydöstra Montana. Det motsvarar mindre än en tiondels cent per ton, ett historiskt bottenrekord som enligt ABC News visar hur kraftigt kolens värde har sjunkit.
Budet var dessutom det enda som kom in. Två representanter från NTEC deltog vid försäljningen i Billings, Montana, men avstod från att kommentera efteråt. Vid den senaste lyckade försäljningen i regionen betalade ett dotterbolag till Peabody Energy 793 miljoner dollar, vilket motsvarade 1,10 dollar per ton.
Men osäkerheten kring efterfrågan på kol är också stor. De fem kraftverk som i dag använder kol från NTEC:s Spring Creek-gruva planerar att sluta elda med kol inom tio år, enligt en analys från AP News.
Läs också: Trump vill återuppliva kol – alldeles”för sent ute”. Dagens PS
“Förväntar mig ingen verklig effekt”
President Donald Trump har under sin andra mandatperiod deklarerat ett nationellt “energinödläge” och uppmanat till ökad utvinning av kol. I april undertecknade han dessutom flera presidentdekret för att öka kolproduktionen, ett löfte som enligt Reuters går på tvärs med de globala klimatmålen. Syftet var att ge nya direktiv för kolleasing på statlig mark och stimulera industrin genom skattesänkningar och lättnader i miljöregler.
Enligt AP News har administrationen även öppnat 13 miljoner acres federala mark för kolbrytning och avsatt 625 miljoner dollar för att återstarta eller modernisera kolkraftverk. Vid en presskonferens beskrev inrikesminister Doug Burgum initiativet så här:
“Alla brukar säga ’drill, baby, drill’. Jag vet att president Trump har ett nytt initiativ för oss – ’mine, baby, mine’”.
Kolets andel rasar
Trots dessa satsningar fortsätter kolets roll i USA:s energiproduktion att minska. AP News rapporterar att kol tidigare stod för mer än hälften av USA:s elproduktion, men att andelen har sjunkit till omkring 15 procent år 2024.
“Jag förväntar mig inte att dessa leasingavtal får någon verklig effekt”, säger James Stock, ekonom vid Harvard University och tidigare medlem av Vita husets ekonomiska råd under tidigare presidenten Barack Obama, till ABC News.
NTEC motiverar sitt bud med statliga prognoser som pekar på att kolmarknaden kommer att fortsätta krympa de kommande två decennierna. Samtidigt försöker bolaget öka exporten av kol till Asien, men bristen på hamnkapacitet bromsar planerna.
Försäljningen i Montana genomfördes trots att delar av statsapparaten ligger nere, eftersom Trump-administrationen beslutat att behålla personalen som hanterar fossila projekt i tjänst.
Läs även: Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen. Dagens PS
Läs även: Mest sålda flyget i historien. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
