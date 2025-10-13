En kolauktion i Montana har blivit en symbol för en bransch i fritt fall. Trots Trumps försök att återuppliva industrin nådde budet rekordlåga nivåer.

Rekordlåg budsumma

I den största amerikanska kolauktionen på över ett decennium lade Navajo Transitional Energy Company (NTEC) ett bud på 186 000 dollar för att få tillgång till 167 miljoner ton kol på federala marker i sydöstra Montana. Det motsvarar mindre än en tiondels cent per ton, ett historiskt bottenrekord som enligt ABC News visar hur kraftigt kolens värde har sjunkit.

Budet var dessutom det enda som kom in. Två representanter från NTEC deltog vid försäljningen i Billings, Montana, men avstod från att kommentera efteråt. Vid den senaste lyckade försäljningen i regionen betalade ett dotterbolag till Peabody Energy 793 miljoner dollar, vilket motsvarade 1,10 dollar per ton.

Men osäkerheten kring efterfrågan på kol är också stor. De fem kraftverk som i dag använder kol från NTEC:s Spring Creek-gruva planerar att sluta elda med kol inom tio år, enligt en analys från AP News.

