Vapenvila? Inte enligt Benjamin Netanyahu

Irans tålamod snart slut

Ett av problemen med vapenvilan är att Irans tålamod börjar tryta sedan Israel fortsätter att bomba vad man kallar Hizbollah-mål i Libanon, där hundratals civila får sätta livet till som följd.

Hizbollah är som bekant en allierad till Iran och från iranskt håll ser man vapenvilan som en helhet där även Libanon ska ska skonas från att bombas, vilket alltså inte är fallet i nuläget.

Israel har sagt att man ska gå med på diskussioner med regeringen i Libanon men det innefattar inte Hizbollah.

Netanyahu backar inte

För den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu är det full styrka som gäller, han vill visa sig stark inför sitt eget folk, och inte backa gentemot Hizbollah eller Iran för den delen.

Då kvittar det att civila dödas i Libanon, eller internationella hjälparbetare som också stryker med i bombräderna.

Trump ska dock ha bett Netanyahu att tona ner sina attacker mot Libanon, nu när det finns en vapenvila på plats, enligt The Guardian.

Vapenvila måste inkludera Libanon

Enligt den libanesiska regeringen måste vapenvilan även gälla Libanon innan diskussioner med Israel kan hållas.

Läget är spänt, där Iran hotar att riva upp hela vapenvilan om inte Israel slutar bomba Libanon.

Benjamin Netanyahu försöker dock å sin sida att avancera så långt in från gränsen till Israel som möjligt och förhindra att Hizbollah kan attackera israeliska mål igen.

I hans värld finns det ingen vapenvila så länge Trump inte i klartext uppger det – och de orden har inte kommit från Vita huset än så länge – utan där står det klart att Libanon inte är del av den nuvarande vapenvilan.

Trump måste komma ut som vinnare i Iran-kriget. (Foto: TT)

Allt hänger samman

Den bräckliga dealen visar samtidigt hur allt hänger samman och är beroende av varandra, där Iran som sagt kan riva upp avtalet vilken dag som helst.

”Vi sökte inte krig och vi vill inte ha det”, uppgav Irans nye högsta ledare, Mojtaba Khamenei, på torsdagen.

”Men vi kommer inte att avsäga oss våra legitima rättigheter under några omständigheter, och i detta avseende betraktar vi hela motståndsfronten som en helhet.”

