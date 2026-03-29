Hoten mot världshandeln som är värre än Hormuzsundet

Om man tar utgångspunkten i ett containerfartyg som lämnar Shanghai med Rotterdam som destination, tar trippen en månad.

Resan går via Taiwansundet och Sydkinesiska havet, sedan genom Malackasundet och över Indiska oceanen.

Därefter handlar det om Bab al-Mandab och Suezkanalen, Gibraltar, Engelska kanalen och sedan slutdestinationen.

Tagits för givna

Det här är farleder som sedan 1960-talet tagits för givna. Nu hotas hela denna ordning i ett läge där Hormuzsundet är stängt och Röda havet under attack av houthirebeller.

Rederier likväl som politiker och företagsledare vaknar till en värld där navigeringsfriheten är historia – och får ställa sig nya frågor.

Var är den globala handeln mest sårbar? Vilket är den mest smärtsamma platsen för nästa blockering?

Cirka 85 procent av all global handel mätt i volym och 55 procent av den mätt i värde, transporteras sjövägen.

ANNONS

När The Economist publicerar en modell över handeln, utgår den från både våra nuvarande handelsvägar – och alternativen om de stängs av.

Resultatet? Stängningen av Hormuzsundet är allvarlig – men långt ifrån det värsta scenariot.

