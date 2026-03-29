Hoten mot världshandeln som är värre än Hormuzsundet

I en tid där avtal bryts och krig avgör är Hormuzsundet en symbol – men världshandeln kan möta större faror än så. Här är de största hoten.
Hormuzsundet är i fokus för hela världen just nu – med all rätt. En femtedel av världens olja och gas passerar genom sundet, som nu är stängt.
Men sundet är bara en av flaskhalsarna i den globala handeln – och en ny analys visar att det inte ens är den värsta.
Om man tar utgångspunkten i ett containerfartyg som lämnar Shanghai med Rotterdam som destination, tar trippen en månad.
Resan går via Taiwansundet och Sydkinesiska havet, sedan genom Malackasundet och över Indiska oceanen.
Därefter handlar det om Bab al-Mandab och Suezkanalen, Gibraltar, Engelska kanalen och sedan slutdestinationen.
Tagits för givna
Det här är farleder som sedan 1960-talet tagits för givna. Nu hotas hela denna ordning i ett läge där Hormuzsundet är stängt och Röda havet under attack av houthirebeller.
Rederier likväl som politiker och företagsledare vaknar till en värld där navigeringsfriheten är historia – och får ställa sig nya frågor.
Var är den globala handeln mest sårbar? Vilket är den mest smärtsamma platsen för nästa blockering?
Cirka 85 procent av all global handel mätt i volym och 55 procent av den mätt i värde, transporteras sjövägen.
När The Economist publicerar en modell över handeln, utgår den från både våra nuvarande handelsvägar – och alternativen om de stängs av.
Resultatet? Stängningen av Hormuzsundet är allvarlig – men långt ifrån det värsta scenariot.
Kan lösas enkelt
Det gör att exempelvis Taiwansundet inte är något allvarligt problem. Även om 13 procent av den globala handeln, mätt i värde, passerar här, krävs bara en liten omväg för att undvika sundet.
Malacka är världens mest trafikerade sund, mätt i värde, men även här finns smidiga alternativ och om detta sund stängs, ökar den sträcka fartygen behöver färdas endast med 9 procent i genomsnitt.
Det finns naturligtvis värre scenerier att måla upp. Ett krig om Taiwan skulle kunna blockera alla sund mellan Asien och Australien.
Då skulle en enorm omväg runt Antipoderna krävs och rutterna skulle i genomsnitt bli 58 procent längre.
Omöjligt passera
Situationen skulle annars bli värre både kring Gibraltar och Suezkanalen. Om dessa vägar stängdes skulle det bli omöjligt att passera från Svarta havet och Medelhavet till andra havet.
Hormuz är exceptionellt i ett avseende. Ingen annan enskild störning har potential att helt blockera så mycket handel.
Hormuz överträffar i så motto både Bosporen och Öresund, och den trafik de leder till Svarta havet respektive Östersjön.
Värre än Hormuz
Ser man till hela den handel som går sjövägen påverkas 6 procent av att Hormuz stängts.
En stängning av Taiwansundet skulle påverka 13 procent, Suezkanalen 16 procent och Sydkinesiska havet 24 procent.
Det allra värsta scenariot, där alla sund från Malacka till Australien stängs, skulle påverka 26 procent.
Såväl USA som EU och Kina drabbas hårt i olika modeller av stängningar. Att stänga Koreasundet skulle påverka 14 procent av USA:s handel, men endast leda till mindre omvägar.
Kan drabbas hårt
För EU skulle en kombinerad stängning av Gibraltar och Suez påverka 40 procent av dess sjöfart och helt blockera 26 procent av den.
Även Kina är sårbart. Stängningar i Sydostasien inverkar på mer än 40 procent av Kinas handel, stängningar i Rödahavspassagerna på över 25 procent.
Slutsatsen?
Vi kommer att få en process som belastar den globala ekonomin med stora och i grunden onödiga kostnader.
Företag och nationer kommer att bygga upp övertalighet, hamstra, lagra, hitta andra leverantörer och alternativa logistikkedjor.
”De kommer att vara medvetna om att nästa gång kan det bli värre”, summerar The Economist.
