Drönare får större roll

”Viking Ymer är en tvåsidig övning där Hans Majestet Kongens Garde, HMKG, övar mot Telemarkbataljonen, TMBN. Dessutom deltar den styrka som ska grupperas i Litauen i övningen”, säger Sandvik.

Årets upplaga av övningen skiljer sig från de tidigare. I år har drönare och autonoma system fått en betydligt mer framträdande roll på övningsfältet.

”Båda sidor i övningen har drönare”, berättar Christian Magnus Aartun, chef för drönarskolan vid Arméns vapenskola.

Mellan de två motståndarsidorna har särskilda zoner upprättats, där drönare och andra sensorer håller noggrann uppsikt över allt som rör sig.

”Sensorerna gör att vi kan bekämpa fienden med allt från artilleri till attackdrönare”, säger Aartun.

Det drönarhot som soldaterna möter under övningen påminner om dagens slagfält i Ukraina.

Det tvingar både anfallande och försvarande styrkor att tänka och agera på ett annat sätt än vad som var normen för bara några år sedan.

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Problem att lösa kring drönare

Även om drönare är mycket effektiva, är de inte utan utmaningar. Enligt Aartun är samverkan mellan olika operativsystem problematisk, särskilt när det handlar om ett så stort antal sensorer och drönare.

Drönare påverkas även av väderförhållanden. Låga temperaturer, hög luftfuktighet i kombination med kyla, samt värme och vind, kan alla skapa problem.

”Det innebär att det alltid kommer att finnas ett behov av personal på marken”, förklarar drönarchefen.

Enligt Aartun arbetar armén med att hitta effektiva lösningar för att ge soldaterna bästa möjliga skydd.

Detta sträcker sig från passiva åtgärder, såsom kamouflage, till aktiva åtgärder – exempelvis användning av hagelgevär eller splitterammunition till soldaternas primära vapen.

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Drönare ett hot mot alla

När nu dessa nya vapensystem nått slagfältet utgör drönare ett hot som sträcker sig långt bortom frontlinjerna.

”Med betydligt billigare vapensystem, som drönare utrustade med stridsdelar, blir det möjligt att utöva inflytande genom både volym och precision på ett sätt som skiljer sig helt från vad vi har sett tidigare”, säger Aartun.

”En av de stora utmaningarna är att personal som verkar bakom frontlinjen – inom områden som logistik och evakuering av sårade – inte längre är skyddad på samma sätt som förr. De är extremt, extremt sårbara.”

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