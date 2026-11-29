Övervakningsfartyg försvinner

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Övervakningsfartygen är stationerade i Hudiksvall, Örnsköldsvik, Slite och Karlskrona.

Vidare gäller neddragningarna två övervakningsbåtar. Det är ombyggda stridsbåtar av typ Stridsbåt 90, placerade på Djurö och i Södertälje.

Redan förra året meddelade Kustbevakningen att man tar fartyget 033 i Oskarshamn ur drift.

”Klart att det här påverkar vår möjlighet att övervaka ryska skuggflottan negativt. Här borde vi kliva fram, men i stället så backar vi”, säger en källa inom myndigheten hos SVT.

Kustbevakningens presschef Mattias Lindholm bekräftar att det pågår förhandlingar.

”Ett antal av Kustbevakningens fartyg kommer att beröras av förändringar”, erkänner han.

Enligt Mattias Lindholm har myndigheten ansett att de varit tvungna att prioritera den underrättelseverksamhet som styrs från land.

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”En kritisk situation”

Johan Lindgren, ordförande för fackförbundet Tull-Kust, är oroad över situationen.

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”Kustbevakningen har inte pengar fullt ut att bedriva den verksamhet man är satt att göra, vilket är jätteallvarligt. Det är en kritisk situation där vi är tvungna att lägga fartyg vid kaj eftersom vi inte har råd att framföra dem”, menar Lindgren.

I Örnsköldsvik har upprördheten varit stor över Kustbevakningens planer. För Ö-vik skulle nedskärningen innebära att fartyget KBV308 skulle få avsluta sin tjänstgöring utan att få någon ersättare.

”Det handlar om en tidigarelagd fartygspensionering”, säger Gustav Eriksson, stationschef hos Kustbevakningen, hos ÖA.

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KBV 002 i Visby hamn. Nu tvingas Kustbevakningen till besparingar. Sju fartyg tas bort torts det skärpta säkerhetsläget i Östersjön. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

”Klart det inte är superkul”

Om förslaget går i lås innebär det att KBV 308 lämnar Örnsköldsvik någon gång under nästa års isfria månader.

Kvar blir då den ungefär hälften så stora KBV 413 samt ett antal vattenskotrar, snöskotrar, bilar och personalstyrkan på 8-11 man.

En ersättare ska senare komma till Örnsköldsvik, enligt plan, men det är oklart när.

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”Vi blir av med ett verktyg under en period. Det är klart att det inte är superkul”, säger Gustav Eriksson som erkänner att det kan påverka övervakningen.

”Tar man bort ett fartyg blir det så. Men vi ska försöka kompensera så gott vi kan.”

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