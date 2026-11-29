Ändringarna gör det möjligt för landet att exportera militärt materiel till 36 partnerländer även under internationell konflikt – med förbehåll att leveranserna inte ska innebära något militärt övertag.

Freds- och människorättsorganisationer, Schweiz miljöparti och vänsterpartier har i stället menat att en sådan vändning påverkar landets världsberömda neutralitet.

Förespråkarna, bland dem mitten- och högerpartierna, anser att de generösare reglerna behövs för att hålla den schweiziska vapenindustrin konkurrenskraftig. De påpekar också att den säkerhetspolitiska spelplanen ändrats för hela Europa i och med Ukrainakriget.