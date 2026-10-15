Ny miljardorder för Gripen till Saab: Leverans år 2030

Ordervärdet är 1,3 miljarder kronor och leverans av den nya styrautomaten är planerad till år 2030.

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”Framtidssäkrad lösning”

Den nya styrautomaten kommer att ersätta den befintliga versionen i Gripen med en framtidssäkrad lösning som möter långsiktiga krav på tillgänglighet, prestanda och försörjningstrygghet, skriver Saab i en kommuniké i dag.

Hela projektet genomförs i nära samarbete med FMV, påpekar Saab. Styrautomaten är en central komponent i Gripens styrsystem och bidrar till säker och precis manövrering av flygplanet.

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”Säkerställer kapaciteten”

”Vi är stolta över detta förtroende från FMV och att fortsätta vårt nära samarbete med dem”, säger Marcus Wandt som är chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

”Den nya styrautomaten kommer att långsiktigt säkerställa Gripens kapacitet och prestanda”, tillägger han.

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