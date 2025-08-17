USA: Putin har gått med på skydd av Ukraina

Efter fredagens möte mellan Putin och Trump i Alaska verkar det i mångas ögon som att den ryske presidenten fått betydligt mer tid att fortsätta kriget som vanligt i Ukraina.

Samtidigt bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att han åker till USA under måndagen för att träffa Trump.

Ukraina får säkerhetsgarantier

Efter Alaska-mötet kommer det samtidigt fram uppgifter att Putin kan tänka sig att Ukraina får säkerhetsgarantier liknande Natos artikel 5, som innebär ett skydd från samtliga Nato-länder vid ett eventuellt angrepp.

Det uppger USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff.

”Vi lyckades vinna följande eftergift: Att USA kan erbjuda Artikel 5-liknande skydd, vilket är en av de verkliga anledningarna till att Ukraina vill vara med i Nato”, sa Witkoff på söndagen till CNN.

Det ska vara ”första gången vi någonsin hört ryssarna gå med på det”, klargjorde han.