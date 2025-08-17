USA: Putin har gått med på skydd av Ukraina

Enligt USA:s sändebud Steve Witkoff har Putin gått med på att väst får hjälpa till att sätta upp ett skydd av Ukraina. Det ska röra sig om en säkerhetsgaranti liknande Natos artikel 5.
Efter fredagens möte mellan Putin och Trump i Alaska verkar det i mångas ögon som att den ryske presidenten fått betydligt mer tid att fortsätta kriget som vanligt i Ukraina.
Samtidigt bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att han åker till USA under måndagen för att träffa Trump.
Ukraina får säkerhetsgarantier
Efter Alaska-mötet kommer det samtidigt fram uppgifter att Putin kan tänka sig att Ukraina får säkerhetsgarantier liknande Natos artikel 5, som innebär ett skydd från samtliga Nato-länder vid ett eventuellt angrepp.
Det uppger USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff.
”Vi lyckades vinna följande eftergift: Att USA kan erbjuda Artikel 5-liknande skydd, vilket är en av de verkliga anledningarna till att Ukraina vill vara med i Nato”, sa Witkoff på söndagen till CNN.
Det ska vara ”första gången vi någonsin hört ryssarna gå med på det”, klargjorde han.
Zelenskyj och EU-ledare till Vita huset
I Trumps ögon är det goda nyheter, tillsammans med att han nu åter igen får sällskap av Zelenskyj i Vita huset på måndagen.
Den ukrainske ledaren kommer dock inte ensam denna gång, utan får i sin tur sällskap av ett stort släptåg av några av EU:s toppnamn – som franske presidenten Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och den brittiske premiärministern Keir Starmer, berättar CNN vidare.
“STORA FRAMSTEG I RYSSLAND. VAR BEREDDA!” skrev Trump på sin plattform Truth Social på söndagen.
Vill se vapenvila först
Även Zelenskyj är positiv inför måndagens möte, men han vill se en vapenvila innan seriösa samtal kan hållas mellan världens ledare.
“Det är ett historiskt beslut att USA är redo att delta i säkerhetsgarantier för Ukraina”, uppgav han dock på plattformen X.
“Säkerhetsgarantier, som ett resultat av vårt gemensamma arbete, måste verkligen vara praktiska och ge skydd på land, i luften och till sjöss, och måste utvecklas med Europas deltagande.”
