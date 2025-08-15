Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris

När finansminister Jens Stoltenberg i slutet av juli befann sig på en gata i Oslo blev han plötsligt uppringd av USA:s president Donald Trump. Samtalet kom oväntat och handlade om både handelstullar och Nobels fredspris.

Det var den norska tidningen Dagens Næringsliv som först rapporterade om samtalet på torsdagen, men hänvisning till av tidningens källor.

Jens Stoltenberg bekräftade senare delvis uppgifterna samtal i en kommentar till Politico.

”Det stämmer att president Trump ringde mig några dagar innan sitt samtal med statsminister Støre. Flera av presidentens medarbetare deltog också i samtalet, däribland finansminister Bessent och handelsrepresentant Greer”, sade Stoltenberg, tidigare Natos generalsekreterare, och fortsatte:.

”Vi diskuterade tullar, ekonomiskt samarbete och det fungerade som förberedelse inför hans samtal med statsminister Støre. Jag vill inte gå in på fler detaljer om innehållet i samtalet.”

Framgångar i fredsförhandlingarna med Vladimir Putin kan bli avgörande för Donald Trumps chanser till Nobels fredspris – men hans samtal med Norges finansminister väcker uppmärksamhet.

Mycket står på spel i Alaska

Trumps möte idag, fredag, med Vladimir Putin i Alaska kan bli det ultimata testet för hans kandidatur till Nobels fredspris. Varje genombrott eller misstag i Ukraina-konflikten påverkar hans status som fredsmäklare.

Även om Trump vacklat kring vem som bär skulden för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, verkar Trump på senare tid ha skärpt sin hållning gentemot Putin.