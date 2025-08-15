Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris

Dagens PS
Mycket står på spel när Donald Trump möter Vladimir Putin i Alaska – samtalet kan bli avgörande för både fred i Ukraina och hans chans på Nobels fredspris.
Mycket står på spel när Donald Trump möter Vladimir Putin i Alaska – samtalet kan bli avgörande för både fred i Ukraina och hans chans på Nobels fredspris.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

USA:s president Donald Trump förbereder sig för mötet med Rysslands president Vladimir Putin i Alaska. Samtidigt avslöjas att han ska ha ringt Norges finansminister Jens Stoltenberg för att diskutera handelstullar – och sin strävan att vinna Nobels fredspris.

När finansminister Jens Stoltenberg i slutet av juli befann sig på en gata i Oslo blev han plötsligt uppringd av USA:s president Donald Trump. Samtalet kom oväntat och handlade om både handelstullar och Nobels fredspris.

Det var den norska tidningen Dagens Næringsliv som först rapporterade om samtalet på torsdagen, men hänvisning till av tidningens källor.

Jens Stoltenberg bekräftade senare delvis uppgifterna samtal i en kommentar till Politico.

”Det stämmer att president Trump ringde mig några dagar innan sitt samtal med statsminister Støre. Flera av presidentens medarbetare deltog också i samtalet, däribland finansminister Bessent och handelsrepresentant Greer”, sade Stoltenberg, tidigare Natos generalsekreterare, och fortsatte:.

”Vi diskuterade tullar, ekonomiskt samarbete och det fungerade som förberedelse inför hans samtal med statsminister Støre. Jag vill inte gå in på fler detaljer om innehållet i samtalet.”

Framgångar i fredsförhandlingarna med Vladimir Putin kan bli avgörande för Donald Trumps chanser till Nobels fredspris – samtidigt som hans samtal med Norges finansminister väckt uppmärksamhet.
Framgångar i fredsförhandlingarna med Vladimir Putin kan bli avgörande för Donald Trumps chanser till Nobels fredspris – men hans samtal med Norges finansminister väcker uppmärksamhet.

Mycket står på spel i Alaska

Trumps möte idag, fredag, med Vladimir Putin i Alaska kan bli det ultimata testet för hans kandidatur till Nobels fredspris. Varje genombrott eller misstag i Ukraina-konflikten påverkar hans status som fredsmäklare.

Även om Trump vacklat kring vem som bär skulden för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, verkar Trump på senare tid ha skärpt sin hållning gentemot Putin.

Israel har nominerat Trump till fredspriset

Varje år väljer den norska Nobelkommittén pristagare bland hundratals nominerade. Dess fem medlemmar utses av Norges parlament i enlighet med den svenske industrimannen Alfred Nobels instruktioner från 1800-talet. Vinnarna tillkännages i oktober i Oslo.

Flera länder, däribland Israel, Pakistan och Kambodja, har nominerat Trump för att ha medlat fram fredsavtal eller eldupphör sedan han återvände till presidentposten i januari.

Presidenten själv har tagit åt sig äran för att ha minskat spänningarna mellan kärnvapenbeväpnade Indien och Pakistan efter sammandrabbningar tidigare i år. Han tog även nyligen emot Armeniens och Azerbajdzjans ledare i Vita Huset för att diskutera ett slut på decennier av fientligheter.

Rivalen Obama vann Nobels fredspris

Om Trump skulle vinna, skulle han bli den femte amerikanska presidenten att ta emot priset, efter Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter och Trumps mångårige rival Barack Obama.

”De kommer aldrig att ge mig ett Nobels fredspris”, klagade dock Trump i samband med ett möte i februari med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Ovala rummet. ”Det är synd. Jag förtjänar det, men de kommer aldrig att ge det till mig.”

Vid en pressbriefing den 31 juli hävdade Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt att det är ”hög tid” att Trump vinner priset. Hon framhöll att presidenten har avslutat konflikter mellan bland annat Thailand och Kambodja, Israel och Iran samt Indien och Pakistan. Enligt Leavitt har presidenten löst “en konflikt i månaden”.

“Komiskt självupptagen”

Vita huset har inte svarat på Politicos begäran om en kommentar till avslöjandet om samtalet till norska finansministern.

Avslöjandet om den amerikanska presidenten och hans samtal gav dock upphov till åtskilliga kommentarer i Norge.

“Komiskt självupptagen”, säger norska tankesmedjan Civitas seniora rådgivare Eirik Løkke till  Dagens Næringsliv .

Margaretha Levander
Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

