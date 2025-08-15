USA:s president Donald Trump förbereder sig för mötet med Rysslands president Vladimir Putin i Alaska. Samtidigt avslöjas att han ska ha ringt Norges finansminister Jens Stoltenberg för att diskutera handelstullar – och sin strävan att vinna Nobels fredspris.
Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris
När finansminister Jens Stoltenberg i slutet av juli befann sig på en gata i Oslo blev han plötsligt uppringd av USA:s president Donald Trump. Samtalet kom oväntat och handlade om både handelstullar och Nobels fredspris.
Det var den norska tidningen Dagens Næringsliv som först rapporterade om samtalet på torsdagen, men hänvisning till av tidningens källor.
Jens Stoltenberg bekräftade senare delvis uppgifterna samtal i en kommentar till Politico.
”Det stämmer att president Trump ringde mig några dagar innan sitt samtal med statsminister Støre. Flera av presidentens medarbetare deltog också i samtalet, däribland finansminister Bessent och handelsrepresentant Greer”, sade Stoltenberg, tidigare Natos generalsekreterare, och fortsatte:.
”Vi diskuterade tullar, ekonomiskt samarbete och det fungerade som förberedelse inför hans samtal med statsminister Støre. Jag vill inte gå in på fler detaljer om innehållet i samtalet.”
Mycket står på spel i Alaska
Trumps möte idag, fredag, med Vladimir Putin i Alaska kan bli det ultimata testet för hans kandidatur till Nobels fredspris. Varje genombrott eller misstag i Ukraina-konflikten påverkar hans status som fredsmäklare.
Läs även: Trump och Putin i Alaska: Känslig symbolik och spännande historia
Även om Trump vacklat kring vem som bär skulden för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, verkar Trump på senare tid ha skärpt sin hållning gentemot Putin.
Israel har nominerat Trump till fredspriset
Varje år väljer den norska Nobelkommittén pristagare bland hundratals nominerade. Dess fem medlemmar utses av Norges parlament i enlighet med den svenske industrimannen Alfred Nobels instruktioner från 1800-talet. Vinnarna tillkännages i oktober i Oslo.
Flera länder, däribland Israel, Pakistan och Kambodja, har nominerat Trump för att ha medlat fram fredsavtal eller eldupphör sedan han återvände till presidentposten i januari.
Presidenten själv har tagit åt sig äran för att ha minskat spänningarna mellan kärnvapenbeväpnade Indien och Pakistan efter sammandrabbningar tidigare i år. Han tog även nyligen emot Armeniens och Azerbajdzjans ledare i Vita Huset för att diskutera ett slut på decennier av fientligheter.
Rivalen Obama vann Nobels fredspris
Om Trump skulle vinna, skulle han bli den femte amerikanska presidenten att ta emot priset, efter Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter och Trumps mångårige rival Barack Obama.
”De kommer aldrig att ge mig ett Nobels fredspris”, klagade dock Trump i samband med ett möte i februari med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Ovala rummet. ”Det är synd. Jag förtjänar det, men de kommer aldrig att ge det till mig.”
Vid en pressbriefing den 31 juli hävdade Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt att det är ”hög tid” att Trump vinner priset. Hon framhöll att presidenten har avslutat konflikter mellan bland annat Thailand och Kambodja, Israel och Iran samt Indien och Pakistan. Enligt Leavitt har presidenten löst “en konflikt i månaden”.
“Komiskt självupptagen”
Vita huset har inte svarat på Politicos begäran om en kommentar till avslöjandet om samtalet till norska finansministern.
Avslöjandet om den amerikanska presidenten och hans samtal gav dock upphov till åtskilliga kommentarer i Norge.
“Komiskt självupptagen”, säger norska tankesmedjan Civitas seniora rådgivare Eirik Løkke till Dagens Næringsliv .
Läs även: Kan Trumps tullar tvinga Putin till fred? (Realtid)
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
