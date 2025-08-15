Dagens PS
Trump och Putin samtalar nu i Alaska – men med rådgivare

Mycket står på spel i det pågående mötet mellan president Trump och president Putin i Alaska.
Bild: TT
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Efter att ha flugit in till Anchorage från varsitt håll sitter nu USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i direkta samtal. Mötet kan avgöra krigets utveckling i Ukraina och Europas framtida säkerhet.

Ryska presidenten Vladimir Putin togs emot av president Donald Trump när han klev ur planet i Anchorage, Alaska. Putins ska dock ha sett lite förvirrad ut när reportrar skrek frågor när de vandrade längs den röda mattan.

I skrivande stund sitter de två i samtal på en amerikansk militärbas i staden, strax norr om staden. Det är mycket som står på spel.

Ett tecken är att det inte längre är ett två personers-möte. Trump har utrikesminister Marco Rubio och det särskilda sändebudet Steve Witkoff vid sin sida. Putin åtföljs av utrikesminister Sergey Lavrov och utrikesrådgivare Yuri Ushakov.

Förändringen tyder på att de två länderna intar ett mer försiktigt förhållningssätt än vid mötet i Helsingfors 2018. Då samtalade Trump och Putin i ett rum med tolkar under två timmar.

Läs även: Trump och Putin på väg – här är dagens agenda

Världens blickar riktas just nu mot Alaskas största stad Anchorage. Mycket står på spel när Putin och Trump möts.
Världens blickar riktas just nu mot Alaskas största stad Anchorage. Mycket står på spel när Putin och Trump möts.

Möjlighet för Putin – risk för Trump

Även om Anchorage är Alaska största stad så bor där knappt 300 000 människor. En försvårande faktor för de som ansvarar för säkerheten vid toppmötet är alla de små privatplan som lyfter och landar vid sjöflygplatsen någon kilometer från militärbasen. Det rapporteras också om demonstrationer.

För Putin innebär mötet en sedan länge eftertraktad chans att försöka förhandla fram en uppgörelse som befäster Rysslands territoriella vinster. Ha vill även stoppa Ukrainas försök att gå med i Nato.

För Trump innebär mötet risker. Genom att ta emot Putin på amerikansk mark ger han Rysslands ledare den legitimitet han eftersträvat efter år av internationell isolering. Någon framgång är långt ifrån given, särskilt eftersom Moskva och Kiev fortfarande står långt ifrån varandra i sina krav på fred.

Amerikanska presidenten Donald Trump har beskrivit mötet som ett försök att få slut på ”blodbadet” i Europa, samtidigt som han understryker att han framför allt vill få parterna till förhandlingsbordet.

Senaste nytt

”Jag är inte här för att förhandla för Ukraina, jag är här för att få dem till bordet,” sa Trump ombord på Air Force One på väg till mötet, enligt Reuters.

En presskonferens med de båda presidenterna är planerad senare under fredagen.

