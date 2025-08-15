Efter att ha flugit in till Anchorage från varsitt håll sitter nu USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i direkta samtal. Mötet kan avgöra krigets utveckling i Ukraina och Europas framtida säkerhet.
Trump och Putin samtalar nu i Alaska – men med rådgivare
Mest läst i kategorin
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva. Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter …
Den vilda hörnan av Irland – där Dylan Thomas tappade andan
I Donegals dramatiska kustlandskap på Irland är det lätt att tappa fotfästet – bokstavligen. Men den walisiske poeten Dylan Thomas tappade också greppet om verkligheten när han bodde här sommaren 1935. Där vägen tar slut Vi kör upp genom Glengesh Pass, en slingrande bergspassage som lika gärna kunde ha varit kuliss i Sagan om Ringen. …
Trump och Putin på väg – här är dagens agenda
Donald Trump och Vladimir Putin sitter just på varsitt plan med kurs mot Anchorage, Alaska. De möts för första gången sedan Trump återvände till Vita huset – med ett eldupphör i Ukraina högst upp på agendan. Amerikanska presidenten Donald Trump har beskrivit mötet som ett försök att få slut på ”blodbadet” i Europa, samtidigt som han …
Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt
Den höga temperaturen i Mälaren har minskat dricksvattenproduktionen och riskerar att förvärra läget i Stockholm när förbrukningen stiger. Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS Vattenbrist …
Sommarens oväntade rekord: Eiffeltornet blir längre
Paris mest kända landmärke, Eiffeltornet, växer – och det har inget med byggkranar eller renoveringar att göra. När sommarsolen steker över Seine sträcker sig Eiffeltornet uppåt med upp till 15 centimeter, tack vare ett fysikaliskt fenomen som får hela stålkolossen att fungera som världens mest eleganta termometer. När järn får växtvärk i Paris Eiffeltornet, som …
Ryska presidenten Vladimir Putin togs emot av president Donald Trump när han klev ur planet i Anchorage, Alaska. Putins ska dock ha sett lite förvirrad ut när reportrar skrek frågor när de vandrade längs den röda mattan.
I skrivande stund sitter de två i samtal på en amerikansk militärbas i staden, strax norr om staden. Det är mycket som står på spel.
Ett tecken är att det inte längre är ett två personers-möte. Trump har utrikesminister Marco Rubio och det särskilda sändebudet Steve Witkoff vid sin sida. Putin åtföljs av utrikesminister Sergey Lavrov och utrikesrådgivare Yuri Ushakov.
Förändringen tyder på att de två länderna intar ett mer försiktigt förhållningssätt än vid mötet i Helsingfors 2018. Då samtalade Trump och Putin i ett rum med tolkar under två timmar.
Läs även: Trump och Putin på väg – här är dagens agenda
Möjlighet för Putin – risk för Trump
Även om Anchorage är Alaska största stad så bor där knappt 300 000 människor. En försvårande faktor för de som ansvarar för säkerheten vid toppmötet är alla de små privatplan som lyfter och landar vid sjöflygplatsen någon kilometer från militärbasen. Det rapporteras också om demonstrationer.
För Putin innebär mötet en sedan länge eftertraktad chans att försöka förhandla fram en uppgörelse som befäster Rysslands territoriella vinster. Ha vill även stoppa Ukrainas försök att gå med i Nato.
För Trump innebär mötet risker. Genom att ta emot Putin på amerikansk mark ger han Rysslands ledare den legitimitet han eftersträvat efter år av internationell isolering. Någon framgång är långt ifrån given, särskilt eftersom Moskva och Kiev fortfarande står långt ifrån varandra i sina krav på fred.
Amerikanska presidenten Donald Trump har beskrivit mötet som ett försök att få slut på ”blodbadet” i Europa, samtidigt som han understryker att han framför allt vill få parterna till förhandlingsbordet.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
”Jag är inte här för att förhandla för Ukraina, jag är här för att få dem till bordet,” sa Trump ombord på Air Force One på väg till mötet, enligt Reuters.
En presskonferens med de båda presidenterna är planerad senare under fredagen.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Senaste nytt
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva. Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter …
Här är anledningen till att Mallorcas krogar står tomma i sommar
Mallorca är fullpackat med turister, flygplatsen slår rekord och hotellen är dyrare än någonsin. Ändå sitter servitörerna och rullar tummarna. Från lyxhotell till Lidl-middag Miguel Carrió, ordförande för restaurangägarna längs Paseo Mallorca i Palma, låter nästan uppgiven. Han jämför läget med finanskrisen 2007. Då rasade fastigheterna, nu är det kroglivet som hotar att kollapsa. ”Palma …
Sista chansen-turism – resor som räddar eller sabbar planeten
Från smältande glaciärer på Island till bleknande korallrev i Australien – allt fler jagar upplevelser som snart kan vara borta för alltid. Förespråkarna kallar det en chans att skapa engagemang, kritikerna ser det som att släcka bränder med bensin. Frågan är: kan man resa till hotade platser utan att själv bli en del av problemet. …
Resenärens tabbe: Sa det förbjudna ordet på kryssning
En 274 dagar lång kryssning låter som rena drömmen – tills du råkar säga fel ord vid lunchbordet. På Royal Caribbeans Serenade of the Seas finns en oskriven regel som kan tysta en hel matsal på sekunden. Och ja, det handlar om du vet vad… En 274 dagar lång kryssning – och ett ord man …
Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter. Pastaskandalen som kokade över Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, …