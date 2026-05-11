Irankriget avslöjar USA:s svagheter – Kina ser en fallande supermakt

Vita huset avfärdar

Anna Kelly, Vita husets talesperson, tonade ned kritiken.

”USA:s militär har mer än tillräckligt med ammunition och lager för att tjäna alla president Trumps strategiska mål och bortom det. Operation Epic Fury har avslöjat vad som händer när man bråkar med USA”, sade hon.

Men uttalandet lugnar inte alla. Flera försvarsanalytiker pekar på att USA:s försvarsindustriella bas redan var ansträngd före konflikten.

Produktionstakten för avancerade robotar har inte hållit jämna steg med förbrukningen, och ledtiderna för nya beställningar räknas i år snarare än månader.

Kinas bredare strategi

Irankriget ger Kina insikter på flera nivåer. Peking studerar inte bara vapensystem utan också amerikansk logistik, beslutskedjor och politisk uthållighet.

Samtidigt stärker Kina sin position i regionen. Ett gigantiskt oljefynd i Irak ger Peking ökat inflytande i Mellanöstern, just när västerländska aktörer drar sig tillbaka.

Trump till Peking

Uppgifterna publiceras i ett känsligt läge. President Trump landar i Peking under veckan för möte med Xi Jinping, med handel och Irankriget på agendan. USA befinner sig i en vapenvila som hänger på en skör tråd. Iran avvisade det senaste fredsförslaget, vilket fick marknaden att skaka.

Kriget har redan genererat miljardvinster för oljebolag, storbanker och försvarsindustrin.

Frågan om vem som betalar det strategiska priset gentemot Kina saknar fortfarande svar.