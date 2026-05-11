Kinas militär studerar noggrant USA:s operationer mot Iran för att identifiera sårbarheter som kan utnyttjas i en framtida konflikt. Det rapporterar Politico med hänvisning till flera amerikanska försvarstjänstemän.
Irankriget avslöjar USA:s svagheter – Kina ser en fallande supermakt
Varje robot som avfyras mot iranska mål, varje luftvärnssystem som omdirigeras till Mellanöstern och varje truppförflyttning bort från Stilla havet registreras av Peking. Kinas militäranalytiker kartlägger i detalj hur USA planerar sina operationer, tempot i insatserna och hur snabbt de amerikanska lagren töms.
”Kineserna skulle ha full rätt att fråga: vad har ni kvar att bygga avskräckning med?” sade en tidigare amerikansk försvarstjänsteman till Politico.
Varje robot räknas
Kärnan i oron är enkel matematik. USA har förbrukat stora volymer avancerade vapensystem i konflikten med Iran. Enligt den amerikanska tankesmedjan CSIS har USA gjort av med nära hälften av sitt Patriot-lager, runt 30 procent av Tomahawk-robotarna och över 20 procent av de långräckviddiga JASSM-robotarna.
Varje robot som används i Persiska viken är en robot som saknas för avskräckning i Stillahavsområdet, där Kina bygger upp sin militära kapacitet.
Vita huset avfärdar
Anna Kelly, Vita husets talesperson, tonade ned kritiken.
”USA:s militär har mer än tillräckligt med ammunition och lager för att tjäna alla president Trumps strategiska mål och bortom det. Operation Epic Fury har avslöjat vad som händer när man bråkar med USA”, sade hon.
Men uttalandet lugnar inte alla. Flera försvarsanalytiker pekar på att USA:s försvarsindustriella bas redan var ansträngd före konflikten.
Produktionstakten för avancerade robotar har inte hållit jämna steg med förbrukningen, och ledtiderna för nya beställningar räknas i år snarare än månader.
Kinas bredare strategi
Irankriget ger Kina insikter på flera nivåer. Peking studerar inte bara vapensystem utan också amerikansk logistik, beslutskedjor och politisk uthållighet.
Samtidigt stärker Kina sin position i regionen. Ett gigantiskt oljefynd i Irak ger Peking ökat inflytande i Mellanöstern, just när västerländska aktörer drar sig tillbaka.
Trump till Peking
Uppgifterna publiceras i ett känsligt läge. President Trump landar i Peking under veckan för möte med Xi Jinping, med handel och Irankriget på agendan. USA befinner sig i en vapenvila som hänger på en skör tråd. Iran avvisade det senaste fredsförslaget, vilket fick marknaden att skaka.
Kriget har redan genererat miljardvinster för oljebolag, storbanker och försvarsindustrin.
Frågan om vem som betalar det strategiska priset gentemot Kina saknar fortfarande svar.