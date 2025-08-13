Dagens PS
Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig

Bluffar Putin inför fredagens möte? Det är frågan som Trump tänker ta reda på.
Bluffar Putin inför fredagens möte? Det är frågan som Trump tänker ta reda på. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Det ser ut som att Putin “bluffar” inför mötet med Trump på fredagen. Volodymyr Zelenskyj varnar för att den ryske presidenten kommer fortsätta kriget som vanligt men det kommer medföra “mycket allvarliga konsekvenser” enligt Trump.

Det blir toppmötet som ska få slut på kriget i Ukraina, i alla fall i Donald Trumps ögon.

Han träffar Vladimir Putin i Alaskas Anchorage på fredagen.

Medan Trump snabbt vill få slut på kriget har Putin inte samma tankar så länge den ryske presidenten inte får igenom sina krav.

Fredssamtalen har brakat ihop förut och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror att samma sak kommer hända efter fredagens möten, skriver Newsweek.

Putin bluffar inför mötet

Han tror att Putin “bluffar” med att försöka få till några fredsförhandlingar, där Ryssland på sistone istället har ökat sina anfall för att ”försöka sätta press på alla delar av den ukrainska fronten” för att ge intryck av att Ryssland är ”kapabelt att ockupera hela Ukraina” inför fredagens möte.

Zelenskyj har hittills sågat fredsplaner eftersom de rent konkret innebär att Ukraina kommer förlora stora områden till Ryssland – som för närvarande ockuperar runt en femtedel av Ukraina.

Nervös Zelenskyj

Den ukrainske presidenten är nervös inför mötet i Alaska som han själv inte är inbuden till.

Vid mötet kommer ryssarna att lägga fram ett förslag till fred där Ukraina avstår nya territorier till Ryssland, enligt Zelenskyj som säger att han är i ”ständig kommunikation” med allierade i USA kring hur fred ska kunna säkras för Ukraina.

“Vi förstår ryssarnas avsikt att försöka lura Amerika, vi kommer inte att tillåta detta”, uppger Zelenskyj.

Samtidigt börjar tålamodet försvinna för Trump när det gäller kriget som nu är inne på sitt fjärde år. Genom mötet vill han ta reda på om Putin verkligen är seriös eller inte att prata om fredsförhandlingar.

“Mycket allvarliga konsekvenser”

Om Putin bluffar kan det medföra “mycket allvarliga konsekvenser” enligt Trump utan att säga specifikt vad sådana konsekvenser kommer att bli.

Sanktioner mot Ryssland är sedan länge på plats, utan att göra någon nytta åtminstone utåt, även om många experter hävdar att de sakta förstör den ryska ekonmin.

Spelet är igång och frågan är vilken ledare som sitter på de bästa korten under fredagen.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

