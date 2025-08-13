Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig

Det blir toppmötet som ska få slut på kriget i Ukraina, i alla fall i Donald Trumps ögon.

Han träffar Vladimir Putin i Alaskas Anchorage på fredagen.

Medan Trump snabbt vill få slut på kriget har Putin inte samma tankar så länge den ryske presidenten inte får igenom sina krav.

Fredssamtalen har brakat ihop förut och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror att samma sak kommer hända efter fredagens möten, skriver Newsweek.

Putin bluffar inför mötet

Han tror att Putin “bluffar” med att försöka få till några fredsförhandlingar, där Ryssland på sistone istället har ökat sina anfall för att ”försöka sätta press på alla delar av den ukrainska fronten” för att ge intryck av att Ryssland är ”kapabelt att ockupera hela Ukraina” inför fredagens möte.

Zelenskyj har hittills sågat fredsplaner eftersom de rent konkret innebär att Ukraina kommer förlora stora områden till Ryssland – som för närvarande ockuperar runt en femtedel av Ukraina.