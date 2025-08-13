Det ser ut som att Putin “bluffar” inför mötet med Trump på fredagen. Volodymyr Zelenskyj varnar för att den ryske presidenten kommer fortsätta kriget som vanligt men det kommer medföra “mycket allvarliga konsekvenser” enligt Trump.
Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig
Mest läst i kategorin
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft. För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Spanien i lågor – tusentals flyr när elden sprider sig
Flera stora bränder rasar i Spanien och läget beskrivs som mycket allvarligt. Myndigheterna varnar för att situationen snabbt kan förvärras. Tusentals har tvingats lämna sina hem när stora bränder fortfarande rasar i Spanien. Samtidigt varnar experter för att bränderna blivit en del av ”det nya normala” i ett varmare Europa. Missa inte: Ny forskning vänder …
Inga "vuxna" i rummet när Trump möter Putin
Inför toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin på fredag kommer experterna att lysa med sin frånvaro. I alla fall från amerikanskt håll. De två världsledarna ska mötas för att diskutera ett avslut på kriget i Ukraina den 15 augusti i Alaska. Men när mötet sätter igång under fredagen i Anchorage kan experterna utebli, skriver …
Chocken för Schweiz: Närmar sig EU?
Kompis med USA eller ännu närmare vän med EU? Vägvalet för Schweiz där man nu frågar sig om landets neutralitet kan överleva. Schweiz har haft en lång och central roll som medlare och diplomatisk kraftstation under hundratals år. Men sedan USA slagit till med en tullsmocka mot landet ifrågasätter många i Schweiz om landets modell …
Trumps nya "skatt" riktar sig mot de egna bolagen
För att amerikanska bolag ska kunna fortsätta med business as usual kommer de behöva öppna plånboken rejält och gå med på Trumps krav. Förutom tullar mot världen riktar presidenten in sig mot USA:s egna bolag som nu får betala en ny slags “skatt”. Statskassan ska fyllas på, det har Trump bestämt. Amerikanska bolag ska betala …
Det blir toppmötet som ska få slut på kriget i Ukraina, i alla fall i Donald Trumps ögon.
Han träffar Vladimir Putin i Alaskas Anchorage på fredagen.
Medan Trump snabbt vill få slut på kriget har Putin inte samma tankar så länge den ryske presidenten inte får igenom sina krav.
Fredssamtalen har brakat ihop förut och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror att samma sak kommer hända efter fredagens möten, skriver Newsweek.
Putin bluffar inför mötet
Han tror att Putin “bluffar” med att försöka få till några fredsförhandlingar, där Ryssland på sistone istället har ökat sina anfall för att ”försöka sätta press på alla delar av den ukrainska fronten” för att ge intryck av att Ryssland är ”kapabelt att ockupera hela Ukraina” inför fredagens möte.
Zelenskyj har hittills sågat fredsplaner eftersom de rent konkret innebär att Ukraina kommer förlora stora områden till Ryssland – som för närvarande ockuperar runt en femtedel av Ukraina.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Nervös Zelenskyj
Den ukrainske presidenten är nervös inför mötet i Alaska som han själv inte är inbuden till.
Vid mötet kommer ryssarna att lägga fram ett förslag till fred där Ukraina avstår nya territorier till Ryssland, enligt Zelenskyj som säger att han är i ”ständig kommunikation” med allierade i USA kring hur fred ska kunna säkras för Ukraina.
“Vi förstår ryssarnas avsikt att försöka lura Amerika, vi kommer inte att tillåta detta”, uppger Zelenskyj.
Samtidigt börjar tålamodet försvinna för Trump när det gäller kriget som nu är inne på sitt fjärde år. Genom mötet vill han ta reda på om Putin verkligen är seriös eller inte att prata om fredsförhandlingar.
“Mycket allvarliga konsekvenser”
Om Putin bluffar kan det medföra “mycket allvarliga konsekvenser” enligt Trump utan att säga specifikt vad sådana konsekvenser kommer att bli.
Sanktioner mot Ryssland är sedan länge på plats, utan att göra någon nytta åtminstone utåt, även om många experter hävdar att de sakta förstör den ryska ekonmin.
Spelet är igång och frågan är vilken ledare som sitter på de bästa korten under fredagen.
Läs även:
Olja: Indien hamnar i kläm mellan USA och Ryssland. Dagens PS
Norge och Ryssland i fiskekrig – “balanserar på en skör tråd”. Dagens PS
Senaste nytt
"Omtänksamma AI-mödrar" – kommer inte utrota oss
Om AI verkligen bryr sig om människor kommer tekniken inte vilja utrota oss framöver. Därför är lösningen att bygga system som har en slags modersinstinkt menar AI:s gudfader. Den första Terminator-filmen kom ut redan 1984 och då var det regissören James Cameron som tänkte sig ett framtid som styrdes av robotar. Det har gått några …
Inför mötet: Putin "bluffar" men kommer få ångra sig
Det ser ut som att Putin "bluffar" inför mötet med Trump på fredagen. Volodymyr Zelenskyj varnar för att den ryske presidenten kommer fortsätta kriget som vanligt men det kommer medföra "mycket allvarliga konsekvenser" enligt Trump. Det blir toppmötet som ska få slut på kriget i Ukraina, i alla fall i Donald Trumps ögon. Han träffar …
Bullish gör kryptosuccé på Wall Street
Kryptobörsen Bullish fick en raketstart på New York-börsen på onsdagen och värderas nu till över 13 miljarder dollar. Debuten skedde under en fortsatt positiv handelsdag präglad av förnyat hopp om räntesänkningar från Federal Reserve. Bullish-aktien steg kraftigt under premiärhandeln och bolaget blev därmed en av de största börsintroduktionerna i den amerikanska kryptosektorns historia. "Bullish kom …
Tunga techprofiler utmanar Nvidia – med Intel i ryggen
Rivos trappar upp satsningen på AI-chip för att utmana Nvidias dominans. Startupen, som backas av både Intel och Intels CEO Lip-Bu Tan, jagar mellan 400 och 500 miljoner dollar i nytt kapital och siktar på en värdering över 2 miljarder dollar. Silicon Valley-baserade Rivos utvecklar en grafikprocessor avsedd för så kallad inference – att köra …
Svensk researrangör: Billiga asiatiska powerbanks hotar flygsäkerheten
Fler flygbolag och researrangörer kan följa Emirates exempel och införa stenhårda regler för powerbanks. Svenska researrangörer varnar nu för billiga batterier som kan innebära en brandrisk ombord. Emirates sätter tonen Dagens PS Perfect Guide har pratat med flera svenska researrangörer om de nya regler för powerbanks som Emirates planerar att införa i kabinen. Flera flygbolag …