När ”Nato 3.0” ska byggas måste Europa ta ledningen. Det är USA:s krigsminister Pete Hegseths budskap till övriga Nato-länder.
USA: "Europa måste ta ledningen i Nato"
USA:s president Donald Trump har upprepade gånger förklarat sig beredd att vända Europa ryggen i ett antal avseenden och krävt att de europeiska Nato-länderna själva ska finansiera försvaret av Europa.
Nu förklarar Trumps krigsminister Pete Hegseth att Europa måste ta ledningen när det gäller att bygga ett nytt, omarbetat ”Nato 3.0” och skapa en ”riktig, hårdför militärallians”.
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Tonar ned hot från Ryssland
Hegseths uttalanden följer på förra veckans utsagor från Natos högste amerikanske befälhavare, general Alexus G Grynkewich.
Han slog då fast att hoten från Ryssland var överdrivna och att ”Ryssland söker inte konflikt”.
”Ryssland förstår att om de skulle försöka något i de baltiska staterna kommer de inte att lyckas. Eftersom de vet att de inte kommer att lyckas kommer de inte att ta risken med något sådant”, sade generalen.
Grynkewich förklarade att USA behöver flytta amerikanska resurser från Europa till Asien och västra halvklotet.
”Det är en rad luft- och sjöfartskapaciteter som vi USA behöver i händelse av problem i Stilla havet”, sade Grynkewich.
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Europa ”måste ta ledningen”
När Pete Hegseth nu lade över ansvaret i Europas knä var det inför försvarsministrarna i Nato vid ett möte i Bryssel denna torsdag, skriver Euronews.
”Nato 3.0 är ett erkännande efter kalla kriget som måste gå tillbaka till en verklig, hårdför militärallians, som har verkliga militära förmågor som kan avskräcka här på kontinenten och ta ledningen för det konventionella försvaret av Europa”, sade Hegseth.
I maj meddelade Trump-administrationen att man planerar att minska antalet bombplan, stridsflygplan, krigsfartyg och andra militära tillgångar avsedda för Nato.
Trump har även hotat med att dra tillbaka trupper från Tyskland – efter att ha blivit sur på ett uttalande från förbundskansler Friedrich Merz – och även från Polen.
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Drar tillbaka – eller fyller på?
I vanlig Donald Trump-stil och enligt principen ”en tanke i taget” har dock Trump efter det förklarat att han i stället ska skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Huruvida det fortfarande gäller är oklart.
Natos medlemsländer åtog sig förra året att investera 5 procent av sin BNP årligen i kärnförsvar och bredare försvars- och säkerhetspolitik samt nå det målet senast 2035.
Pete Hegseth kommenterade det målet med att många börjat rusta upp men att vissa fortfarande ”måste göra mer”.
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”Ett budskap till världen”
”Vi kommer att vara uppriktiga om det både privat och offentligt”, sade han till reportrar torsdag, samtidigt som han framhöll Trumps föreslagna monumentala försvarsbudget som ett ”budskap till världen”.
Hegseth slog fast att sådana satsningar är avgörande för USA:s militära kapacitet och för att ”bygga den arsenal av frihet som först och främst skyddar Amerika och amerikanska intressen men även backar upp Natos och våra allierades styrka”.