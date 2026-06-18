USA: "Europa måste ta ledningen i Nato"

Nu förklarar Trumps krigsminister Pete Hegseth att Europa måste ta ledningen när det gäller att bygga ett nytt, omarbetat ”Nato 3.0” och skapa en ”riktig, hårdför militärallians”.

Splittring i Nato: ”Ryssland söker inte konflikt”. Dagens PS

Tonar ned hot från Ryssland

Hegseths uttalanden följer på förra veckans utsagor från Natos högste amerikanske befälhavare, general Alexus G Grynkewich.

Han slog då fast att hoten från Ryssland var överdrivna och att ”Ryssland söker inte konflikt”.

”Ryssland förstår att om de skulle försöka något i de baltiska staterna kommer de inte att lyckas. Eftersom de vet att de inte kommer att lyckas kommer de inte att ta risken med något sådant”, sade generalen.

Grynkewich förklarade att USA behöver flytta amerikanska resurser från Europa till Asien och västra halvklotet.

”Det är en rad luft- och sjöfartskapaciteter som vi USA behöver i händelse av problem i Stilla havet”, sade Grynkewich.

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