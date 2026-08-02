Enligt en tidigare generallöjtnant i Sydkorea skulle kärnvapen hålla Kina och Ryssland i schack och han råder nu demokratiska länder i Asien att rusta upp.
Ex-försvarstopp: Skaffa kärnvapen – skräm Ryssland och Kina
Det senaste året uppges samarbetet kring kärnteknik och frågor som rör kärnvapen ha fördjupats mellan Sydkorea, Japan och USA.
Chun In-Bum, pensionerad generallöjtnant vid Sydkoreas militär och numera rådgivare vid olika asiatiska och amerikanska institut för geopolitiska studier, välkomnar det och anser att samarbetet bör utvidgas med betoning på ett formellt kärnvapensamarbete.
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Förespråkar allians med USA i spetsen
”Sydkorea bör utveckla en suverän kärnvapenavskräckning, inte som ett oberoende nationellt projekt, utan som en integrerad del av ett allierat avskräckningsnätverk lett av USA och med stöd av andra demokratiska partners. Japan bör också vara partner i denna allians”, säger ex-försvarsexperten i en intervju med Dagens Industri.
Det här har hamnat på agendan efter toppmötet i Peking mellan Kinas ledare Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin, men även mötet mellan Xi Jinping och Nordkoreas ledare Kim Jong-un i Pyongyang, där ett militärt samarbete stod på dagordningen.
Nordkorea förser sedan flera år Ryssland med vapen under det pågående, ryska invasionskriget i Ukraina. Nordkorea har också backat upp Putin med tiotusentals soldater i striderna.
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Ryssland stärker Nordkoreas försvar
Som gengäld har Ryssland bidragit till att modernisera den kommunistiska hård sanktionerade statens vapenindustri i syfte att stärka Nordkoreas stridsförmåga.
Detta väcker stor oro hos grannen Sydkorea, som upplever att det nordkoreanska säkerhetshotet ökar. Nordkorea anstränger sig som bekant heller inte för att rusta ned, tvärt om är intentionen att utöka kärnvapenarsenalen, vilket manifesteras med återkommande robot- och missiltester.
Japans ställningstagande retar Kina
Japans relation till Kina har samtidigt försämrats avsevärt, särskilt efter den nuvarande japanska premiärministern Sanae Takaichis stöd för Taiwan, som Kina anser är en del av det kinesiska territoriet trots att landet är en självstyrande demokrati.
Kina har återkommande maktdemonstrerat mot öriket, bland annat genom provocerande militärövningar nära Taiwan.
Hotet är påtagligt och USA har, åtminstone tidigare, lovat att träda upp till Taiwans försvar om Kina attackerar.
Det militära samarbetet ökar med USA
USA, Japan och Sydkorea har, skriver Di, tagit steg som resulterat i avtal om ubåtar, urananrikning och energisamarbeten ”med tydlig säkerhetspolitisk underton”.
Nyligen undertecknade de tre länderna ett samarbetsavtal om utbyggnad av småskaliga modulära reaktorer med fokus på Indo-Stillahavsregionen.
Sydkorea har i dag även ett utökat samarbete med den ryska fienden Ukraina.
Mot bakgrund av det som sker anser den före detta generallöjtnanten i Sydkorea att det är högst angeläget att kärnvapen blir ett naturligt inslag i de hotade asiatiska ländernas vapenarsenal.
Experten: Det utmanar världsordningen
Japans tidigare premiärminister Shigeru Ishiba har återkommande propagerat för ett militärt samarbete från Asien med USA, liknande det som finns hos militäralliansen Nato.
”Den strategiska miljön på Koreahalvön formas inte längre bara av Nordkoreas kärnvapen, utan alltmer av ett bredare nätverk av stater som utmanar den rådande världsordningen – och vars fördjupade samarbete inom militär, diplomati, teknik och ekonomi gör avskräckning svårare”, säger Chun In-Bum till Di.
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