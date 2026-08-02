Ex-försvarstopp: Skaffa kärnvapen – skräm Ryssland och Kina

Ryssland stärker Nordkoreas försvar

Som gengäld har Ryssland bidragit till att modernisera den kommunistiska hård sanktionerade statens vapenindustri i syfte att stärka Nordkoreas stridsförmåga.

Detta väcker stor oro hos grannen Sydkorea, som upplever att det nordkoreanska säkerhetshotet ökar. Nordkorea anstränger sig som bekant heller inte för att rusta ned, tvärt om är intentionen att utöka kärnvapenarsenalen, vilket manifesteras med återkommande robot- och missiltester.

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Japans ställningstagande retar Kina

Japans relation till Kina har samtidigt försämrats avsevärt, särskilt efter den nuvarande japanska premiärministern Sanae Takaichis stöd för Taiwan, som Kina anser är en del av det kinesiska territoriet trots att landet är en självstyrande demokrati.

Kina har återkommande maktdemonstrerat mot öriket, bland annat genom provocerande militärövningar nära Taiwan.

Hotet är påtagligt och USA har, åtminstone tidigare, lovat att träda upp till Taiwans försvar om Kina attackerar.

Det militära samarbetet ökar med USA

USA, Japan och Sydkorea har, skriver Di, tagit steg som resulterat i avtal om ubåtar, urananrikning och energisamarbeten ”med tydlig säkerhetspolitisk underton”.

Nyligen undertecknade de tre länderna ett samarbetsavtal om utbyggnad av småskaliga modulära reaktorer med fokus på Indo-Stillahavsregionen.

Sydkorea har i dag även ett utökat samarbete med den ryska fienden Ukraina.

Mot bakgrund av det som sker anser den före detta generallöjtnanten i Sydkorea att det är högst angeläget att kärnvapen blir ett naturligt inslag i de hotade asiatiska ländernas vapenarsenal.

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Experten: Det utmanar världsordningen

Japans tidigare premiärminister Shigeru Ishiba har återkommande propagerat för ett militärt samarbete från Asien med USA, liknande det som finns hos militäralliansen Nato.

”Den strategiska miljön på Koreahalvön formas inte längre bara av Nordkoreas kärnvapen, utan alltmer av ett bredare nätverk av stater som utmanar den rådande världsordningen – och vars fördjupade samarbete inom militär, diplomati, teknik och ekonomi gör avskräckning svårare”, säger Chun In-Bum till Di.

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