Ny försvarsallians ska säkra strategiskt sund

Den jemenitiska houthi-milisen har proklamerat en blockad mot Saudiarabiens hamnar vid Röda havet och genomfört en rad drönar- och robotattacker mot saudiska mål.

De 13 länder som anslutit sig till Saudiarabien är Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Egypten, Jordanien, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Turkiet och Jemen.

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Hoppas på fler länder

I ett uttalande tillkännager länderna planer på att stärka säkerheten, värna om sjöfartsfriheten, skydda internationell handel och energiförsörjningsvägar samt försvara gemensamma maritima intressen i Bab el-Mandeb-sundet, Röda havet och Adenviken, refererar norska Forsvarets forum.

Saudiarabien räknar med att fler länder kommer att ansluta sig till alliansen med tiden.

Landet är världens största oljeexportör. Röda havet har varit avgörande för leveranser av saudisk olja till den internationella marknaden, särskilt sedan en blockad av Hormuzsundet i stort sett skar av leveranserna från Persiska viken.

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