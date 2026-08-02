14 länder har bildat en försvarsallians som ska säkra och skydda trafiken i det strategiskt viktiga Bab el Mandeb-sundet i Röda havet.
Ny försvarsallians ska säkra strategiskt sund
Saudiarabien har ingått i en försvarsallians med 13 andra nationer regionalt, för att skydda handelsfartyg som trafikerar strategiskt viktiga Bab el Mandeb-sundet i Röda havet.
Den jemenitiska houthi-milisen har proklamerat en blockad mot Saudiarabiens hamnar vid Röda havet och genomfört en rad drönar- och robotattacker mot saudiska mål.
De 13 länder som anslutit sig till Saudiarabien är Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Egypten, Jordanien, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Turkiet och Jemen.
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Hoppas på fler länder
I ett uttalande tillkännager länderna planer på att stärka säkerheten, värna om sjöfartsfriheten, skydda internationell handel och energiförsörjningsvägar samt försvara gemensamma maritima intressen i Bab el-Mandeb-sundet, Röda havet och Adenviken, refererar norska Forsvarets forum.
Saudiarabien räknar med att fler länder kommer att ansluta sig till alliansen med tiden.
Landet är världens största oljeexportör. Röda havet har varit avgörande för leveranser av saudisk olja till den internationella marknaden, särskilt sedan en blockad av Hormuzsundet i stort sett skar av leveranserna från Persiska viken.
Fyra plan med vapensystem
Saudiarabien är även aktuellt kring annan logistik. Landet köper transportflygplan med vapenkapacitet och blir den första kunden att ta emot C-27J Spartan-flygplan utrustade med ett vapensystem för marina insatser.
Saudiarabien har beställt fyra flygplan av den här typen från italienska Leonardo.
Flygplanen ska användas av den saudiska flottan för bland annat patrullering och övervakning.
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Torpeder och sjunkbomber
Enligt ett pressmeddelande från Leonardo är flygplanen utrustade med sensorer för att upptäcka och identifiera ytfartyg och ubåtar.
De kan även utrustas med olika typer av vapen, såsom torpeder, robotar och sjunkbomber.
Detta är första gången som C-27J utrustas med vapenkapacitet för marina insatser, uppger Leonardo.
Saudiarabien har tidigare köpt två C-27J-flygplan avsedda för brandbekämpning, transport och medicinsk evakuering. Leveransen av de fyra nya flygplanen beräknas påbörjas 2029.
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