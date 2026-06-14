En ny incident med stridsflyg från Ryssland nära svenskt luftrum har ägt rum. Nu manar Tyskland Nato till beredskap. ”Vi måste vara redo”.
Ryska flygplan nära Sverige: "Måste vara redo"
Två ryska stridsflygplan nära svenskt luftrum över Östersjön fredag fick Sverige och Danmark att agera.
Två svenska Jas 39 Gripen-plan skickades ut liksom ett danskt stridsflygplan. Insatsen ägde enligt Försvarsmakten rum i södra och norra delarna av Östersjön.
De ryska flygplanen kränkte inte svenskt luftrum, men Försvarsmakten vill inte uppge hur nära gränsen de befanns sig.
Två gånger samma dag gick den svenska incidentberedskapen upp och Gripen-plan fick möta ryskt stridsflyg.
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”Kan anfalla senast 2029”
Tysklands arméchef, generallöjtnant Christian Freuding varnar nu Nato för att Ryssland kan anfalla senast 2029.
Soldater och officerare i alla Nato-länder måste vara redo att gå i strid, säger Freuding.
”Alla 32 Nato-partners är överens om att Ryssland kan ha förmågan att invadera ett Nato-partnerland 2029”, citeras arméchefen av Politico.
”Vi måste vara förberedda. Vi måste vara redo att strida.”
Alla Nato-länder överens
Freudings varning kommer efter flera liknande varningar från ett antal försvarschefer inom Nato. Freuding påpekar att det inte är en tysk ensak.
”2029 är inte en tysk tidslinje. Det är underrättelseuppgifter Nato har godkänt. Alla 32 Nato-partners är överens om att Ryssland kan ha förmågan att invadera ett partnerland 2029”, betonar den tyske arméchefen.
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”Bara en tidsfråga”
Han tror att det bara är en tidsfråga innan Rysslands styrande kan vara villiga att testa Natos sammanhållning, särskilt efter att USA har signalerat att man gradvis drar sig ur alliansen.
Därför anser den tyske arméchefen att Europa måste vara redo för strid senast 2029, helst så tidigt som möjligt.
”Snabbhet är avgörande nu. Tyskland har redan gjort mycket för att påskynda upphandlingen, och industrin har ökat produktionskapaciteten”, konstaterar Christian Freuding.
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”Allvarligt”, säger Kristersson
Efter den ryska flygplansincidenten fredag tog statsminister Ulf Kristersson till orda.
”Två gånger samma dag gick den svenska incidentberedskapen upp med JAS 39 Gripen för att möta ryskt stridsflyg nära svenskt luftrum. Det återkommande ryska agerandet över Östersjön är allvarligt. Flygvapnets snabba insats visar varför beredskap krävs varje dag”, skriver Kristersson på X.
”Den här gången skedde ingen kränkning av svenskt luftrum. Men händelsen visar hur snabbt läget kan förändras och hur viktigt det är att Sverige, tillsammans med våra allierade, upptäcker, identifierar och möter ryska stridsflygplan för att säkra vårt eget luftrum”, tillägger statsministern.