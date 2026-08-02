Efter samtal med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman rev Trump upp sina planer på nya, massiva attacker mot Iran.
Han fick Trump att u-svänga – marknaderna lättade
Att USA:s president Donald Trump ändrat sig så snabbt från att så sent som i fredags ha hotat med en ny bombräd mot Iran kommer tveklöst att sätta positivt avtryck på både oljepriset och börsen när marknaderna öppnar på måndagen.
Målen var iransk energi- och infrastruktur när Trump på fredagen skramlade med nya attacker och dessa, som även kunde komma att involvera israelisk militär, var avsedda att tvinga iranierna på nytt till förhandlingar om vapenvila, enligt uppgifter från CBS News och Wall Street Journal som var först ut att rapportera om de potentiella attackerna.
Kronprinsen fick Trump att blåsa av hotet
Attackerna kunde iscensättas de närmaste dagarna men har nu plötsligt blåsts av sedan Trump på lördagen samtalat med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, MBS, som uttryckt oro över USA:s nya attackplaner, uppger Axios.
Trump förklarar själv varför han svängt 180 grader och hänvisar till att ”andra länder i Mellanöstern hade bett USA att avvakta med attacker”.
På sitt Truth Social-konto skriver Trump vidare:
”Jag har gått med på att, för VÄRLDENS framtida fördel och likaså för ett framgångsrikt och välmående Irans överlevnad, avbryta attacken, förutsatt att en snabb överenskommelse kan ingås”.
Räkna med lägre oljepriser och börslyft
Enligt presidenten har de stridande parterna gjort framsteg i förhandlingarna och i det avtal som han nu hoppas ska nås genom diplomati öppnas den viktiga fartygspassagen Hormuzsundet fullständigt.
Det innefattar även ”ett slut på Irans kärnvapenhot”, tillägger Trump.
Det senaste utspelet från den amerikanska presidenten dämpar, åtminstone tillfälligt, risken för en eskalering av konflikten vilket obestridligt kommer att smitta av sig på de finansiella marknaderna, som länge kantats av stor volatilitet.
Iran varnade Trump, på hans initiala hot om en ny storskalig attack från USA och Israel, att det ”skulle mötas med en avgörande och proportionerlig reaktion från Irans mäktiga väpnade styrkor”.
Uttalandet gjordes av Irans utrikesminister Abbas Araghchi, berättar Axios.
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