Han fick Trump att u-svänga – marknaderna lättade

Målen var iransk energi- och infrastruktur när Trump på fredagen skramlade med nya attacker och dessa, som även kunde komma att involvera israelisk militär, var avsedda att tvinga iranierna på nytt till förhandlingar om vapenvila, enligt uppgifter från CBS News och Wall Street Journal som var först ut att rapportera om de potentiella attackerna.

Kronprinsen fick Trump att blåsa av hotet

Attackerna kunde iscensättas de närmaste dagarna men har nu plötsligt blåsts av sedan Trump på lördagen samtalat med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, MBS, som uttryckt oro över USA:s nya attackplaner, uppger Axios.

Trump förklarar själv varför han svängt 180 grader och hänvisar till att ”andra länder i Mellanöstern hade bett USA att avvakta med attacker”.

På sitt Truth Social-konto skriver Trump vidare:

”Jag har gått med på att, för VÄRLDENS framtida fördel och likaså för ett framgångsrikt och välmående Irans överlevnad, avbryta attacken, förutsatt att en snabb överenskommelse kan ingås”.