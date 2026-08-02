Ryskt containerfartyg sänkt i Svarta havet

”Våra mål är specifikt utvalda mål som upprätthåller krigsinsatsen”, skriver Zelenskyj.

Sjöfarten är fortsatt viktig för Rysslands förmåga att upprätthålla krigföringen. Den gör det möjligt för ryska företag att transportera varor, upprätthålla leveranskedjor och generera intäkter trots internationella sanktioner, konstaterar Kyiv Independent.

De är alla faktorer som bidrar till att Ryssland kan finansiera invasionen av Ukraina.

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”Tacksam mot krigarna”

Zelenskyj tillägger att fartyget träffades när ukrainska styrkor genomförde insatser mot mål i Svarta havet och Azovska sjön, med hjälp av inhemskt tillverkade vapen för medeldistansanfall.

”Jag är tacksam mot de ukrainska krigare som för kriget tillbaka till Ryssland och svarar på dess angrepp mot liv”, skriver presidenten.

Rysslands statliga kärnenergibolag Rosatom bekräftar att containerfartyget sjunkit i Svarta havet efter att ha träffats av två ukrainska sjödrönare, rapporterar ryska Kommersant.

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