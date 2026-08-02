Ukraina har sänkt ett sanktionsbelagt ryskt containerfartyg i Svarta havet. Fartyget hade en kapacitet på över 100 000 ton.
Ryskt containerfartyg sänkt i Svarta havet
I ett inlägg på X meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att Ukraina sänkt det ryskflaggade containerfartyget Yanina i Svarta havet.
Yanina var under sanktioner och uppges ha haft en kapacitet på mer än 100 000 ton.
”Våra mål är specifikt utvalda mål som upprätthåller krigsinsatsen”, skriver Zelenskyj.
Sjöfarten är fortsatt viktig för Rysslands förmåga att upprätthålla krigföringen. Den gör det möjligt för ryska företag att transportera varor, upprätthålla leveranskedjor och generera intäkter trots internationella sanktioner, konstaterar Kyiv Independent.
De är alla faktorer som bidrar till att Ryssland kan finansiera invasionen av Ukraina.
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”Tacksam mot krigarna”
Zelenskyj tillägger att fartyget träffades när ukrainska styrkor genomförde insatser mot mål i Svarta havet och Azovska sjön, med hjälp av inhemskt tillverkade vapen för medeldistansanfall.
”Jag är tacksam mot de ukrainska krigare som för kriget tillbaka till Ryssland och svarar på dess angrepp mot liv”, skriver presidenten.
Rysslands statliga kärnenergibolag Rosatom bekräftar att containerfartyget sjunkit i Svarta havet efter att ha träffats av två ukrainska sjödrönare, rapporterar ryska Kommersant.
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Klassar det som ”sjöröveri”
Enligt Rosatoms chef Aleksej Lichatjov ägde attacken rum på internationellt vatten, cirka 130 nautiska mil från ryska hamnstaden Novorossijsk. Han tillägger att samtliga besättningsmedlemmar räddades.
Rosatom hävdar att fartyget transporterade civila varor, bland annat frysta livsmedel och byggmaterial, och beskrev attacken som ”sjöröveri”.
Ukrainas säkerhetstjänst SBU rapporterar även att Ukraina slagit till mot tre oljeraffinaderier och fyra radarsystem långt inne i Ryssland.
Det handlar om oljeraffinaderier i Basjkortostan och radarsystem i Krasnodar kraj, enligt SBU.
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Slog till mot raffinaderier
Raffinaderierna tillhör Bashneft och utgör ett av Rysslands största kluster för oljeraffinering, med en sammanlagd årlig kapacitet att bearbeta mer än 23 miljoner ton råolja, refererar Kyiv Independent.
Volodymyr Zelenskyj bekräftar attackerna och uppger att målen ligger nästan 1 600 kilometer bort.
”Dessa raffinaderier bearbetar miljontals ton olja varje år. Vår plan för långdistansåtgärder genomförs steg för steg”, skriver Zelenskyj på X.