Det blir dagar av förseningar efter kaos i flygledningen. 2 000 flighter har ställts in och ”tekniska fel” fortsätter störa flygtrafiken.
Kaos i flygtrafiken: "Något vi aldrig tidigare upplevt"
Tusentals flighter störs och tiotusentals flygresenärer drabbas och står inför dagar av störningar.
Detta sedan ett fel i det brittiska flygledningssystemet tvingat flygplan över hela landet att stanna på marken.
Onsdag morgon hade fler än 1 900 flighter till och från brittiska flygplatser ställs inte och ytterligare hundratals försenats.
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Långvarig påverkan
Flygbolagen räknar med att störningarna kommer att pågå i flera dagar. En av orsakerna är att kaoset gör att många flygplan, besättningar och, naturligtvis, passagerare nu befinner sig på ”fel” platser.
Det var vid 13-tiden tisdag problem upptäcktes i systemet för hantering av flygdata hos Nats, National Air Traffic Services.
När systemet låg nere dirigerades flygningar till och från stora flygplatser – däribland Heathrow, Gatwick och Manchester – om, ställdes in eller blev kraftigt försenade.
Störningar förekom även på London City, Stansted, East Midlands, Birmingham och Belfast City, skriver The Times.
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Blev stående i timmar
På Heathrow blev flygplan stående på marken i timmar. Gatwick tvingades tillfälligt stoppa både ankommande och avgående flyg.
Ryanair uppger att uppemot 150 000 passagerare påverkats på något sätt av förseningar eller inställda turer för fler än 200 av bolagets flygningar.
British Airways säger att man tvingats ställa in eller dirigera om fler än 100 flygningar och räknade med fortsatta störningar.
Easyjet uppger att vissa flygningar inte kunde genomföras på grund av problemet med flygledningen, vilket orsakade förseningar över hela Europa.
Systemfelet hos Nats var inte helt åtgärdat förrän klockan 19.00 tisdag. Det tekniska problemet antogs initialt bara påverka avgående flyg, men eftersom flygplan inte kunde lämna hårt belastade flygplatser tvingades man även ställa in ankommande flyg.
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Kräver att vd:n avgår
Händelsen ökar trycket på Martin Rolfe, vdför Nats. Flygbolag som Wizz Air och Ryanair har krävt att han ska avgå.
”Hur många fler misslyckanden måste passagerarna utstå innan den överbetalde och misslyckade vd:n för Nats, Martin Rolfe, tar ansvar för sitt upprepade vanstyre och avgår”, säger Ryanairs operative chef Neal McMahon efter tisdagens kaos.
Rolfe själv säger hos BBC att det ”vi har i nuläget uteslutit cyberrelaterade orsaker. Vi tror inte att det rörde sig om en cyberattack.”
Riktigt vad det var och vilken orsaken bakom var, kunde Rolfe inte riktigt reda ut.
”Det jag kan säga är att jag inte tror att vi någonsin har sett en sådan här incident inträffa. Det här är alltså något annorlunda, något vi aldrig tidigare har upplevt under våra 50 år i drift”, var Rolfes sammanfattning.
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”Vill ha försäkringar”
Transportminister Heidi Alexander säger att hon ska tala med Rolfe innan hon informerar underhuset om situationen.
”Jag vill ha försäkringar om att man drar lärdom av detta och att de system som stöder flygtrafiken klarar av uppgiften”, säger ministern.
Tillsynsmyndigheten Civil Aviation Authority har begärt att Nats ska lämna en fullständig rapport om händelsen, innan myndigheten överväger om ”ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten i det brittiska flygledningssystemet”.
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