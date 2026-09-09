Kaos i flygtrafiken: "Något vi aldrig tidigare upplevt"

Blev stående i timmar

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På Heathrow blev flygplan stående på marken i timmar. Gatwick tvingades tillfälligt stoppa både ankommande och avgående flyg.

Ryanair uppger att uppemot 150 000 passagerare påverkats på något sätt av förseningar eller inställda turer för fler än 200 av bolagets flygningar.

British Airways säger att man tvingats ställa in eller dirigera om fler än 100 flygningar och räknade med fortsatta störningar.

Easyjet uppger att vissa flygningar inte kunde genomföras på grund av problemet med flygledningen, vilket orsakade förseningar över hela Europa.

Systemfelet hos Nats var inte helt åtgärdat förrän klockan 19.00 tisdag. Det tekniska problemet antogs initialt bara påverka avgående flyg, men eftersom flygplan inte kunde lämna hårt belastade flygplatser tvingades man även ställa in ankommande flyg.

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Kräver att vd:n avgår

Händelsen ökar trycket på Martin Rolfe, vdför Nats. Flygbolag som Wizz Air och Ryanair har krävt att han ska avgå.

”Hur många fler misslyckanden måste passagerarna utstå innan den överbetalde och misslyckade vd:n för Nats, Martin Rolfe, tar ansvar för sitt upprepade vanstyre och avgår”, säger Ryanairs operative chef Neal McMahon efter tisdagens kaos.

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Rolfe själv säger hos BBC att det ”vi har i nuläget uteslutit cyberrelaterade orsaker. Vi tror inte att det rörde sig om en cyberattack.”

Riktigt vad det var och vilken orsaken bakom var, kunde Rolfe inte riktigt reda ut.

”Det jag kan säga är att jag inte tror att vi någonsin har sett en sådan här incident inträffa. Det här är alltså något annorlunda, något vi aldrig tidigare har upplevt under våra 50 år i drift”, var Rolfes sammanfattning.

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Långa köer när passagerare väntar besked på Heathrow. 2 000 flighter fick ställas in efter tekniskt fel och kaos, förseningar väntas i dagar framöver. (Foto: Jonathan Brady /AP-TT)

”Vill ha försäkringar”

Transportminister Heidi Alexander säger att hon ska tala med Rolfe innan hon informerar underhuset om situationen.

”Jag vill ha försäkringar om att man drar lärdom av detta och att de system som stöder flygtrafiken klarar av uppgiften”, säger ministern.

Tillsynsmyndigheten Civil Aviation Authority har begärt att Nats ska lämna en fullständig rapport om händelsen, innan myndigheten överväger om ”ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten i det brittiska flygledningssystemet”.

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