Kanada söker allierade: EU står redo med nya avtal

Kraftigt ökande handel redan

EU och Kanada har sedan 2017 Ceta-avtalet, som successivt har lyft handelsutbytet. Under 2025 uppgick handeln med varor och tjänster till 130 miljarder euro, upp från 72,1 miljarder euro 2016. Varuhandeln har vuxit till 81,5 miljarder euro, enligt officiell statistik.

Kanada är fortfarande starkt beroende av USA. Så sent som i juli gick 66 procent av landets export till USA, även om exporten till marknader utanför USA har börjat öka, skriver Reuters.

Men EU kan bli en räddning för Kanada i handelskriget mellan Ottawa och Washington. Det är inte av altruistiska skäl som EU vill samarbeta inom råvaror, energiförsörjning, industrileveranskedjor och försvarssamarbete – även EU försöker minska sitt beroende av både USA och Kina.

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”Så nära som juridiskt möjligt”

Kanada är medlem av det brittiska samväldet och har kung Charles III som sin statschef. Men de har ingen Brexit hängande över sig, och synen på EU är mer positiv än i Storbritannien, som ändå just nu är EU:s närmaste samarbetspartner förutom de länder som är med i EES-avtalet (Norge, Island och Liechtenstein).

EU och Kanada siktar enligt Bloomberg på att komma ”så nära som juridiskt möjligt” utan att Kanada blir medlem i unionen. Nästa stora steg blir ett EU-Kanada-toppmöte i Kanada i oktober.

Ursula von der Leyen väntas presentera planerna i samband med sitt stora tal till Europaparlamentet den 16 september. Kanadas Mark Carney ska närvara.

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