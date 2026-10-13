Ullevi: Två konserter gav drygt en halv miljard

”Smått hisnande belopp”

”Det är ett smått hisnande belopp som bara två konserter bidragit med till den lokala ekonomin”, säger Jon Bergsjö, vd för Live Nation i Sverige.

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”Från Stockholm rapporterade vi nyligen en kraftig effekt på ekonomin i samband med Bad Bunny och The Weeknds fem spelningar. Siffrorna från Göteborg pekar i samma riktning men imponerar ännu mer”, tillägger han.

Konsertbesökarna gjorde i genomsnitt av med 3 094 kronor per dygn och den samlade konsumtionen per person i samband med konserterna uppgick alltså till nya toppnoteringen 5 569 kronor.

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Stark ökning från 2025

Konsumtionen inkluderar pengar spenderade på logi, restaurang, café, bar, shopping, transport och övriga utlägg, utifrån de svarandes egna uppgifter.

Förra året, 2025, var konsumtionen i genomsnitt 3 961 kronor per besökare på konserterna.

I snitt bodde denna sommar drygt hälften av besökare på hotell, vandrarhem eller annat betalt boende i Göteborg.

De stannade i genomsnitt 1,8 nätter i anslutning till Swedish House Mafias och Luke Combs konserter.

”När Ullevi fylls skapas värden för hela Göteborg. Att två konserter genererar över en halv miljard kronor i turistkonsumtion visar vilken kraft de stora evenemangen har för stadens besöksnäring”, säger Lotta Nibell, vd för Got Event.

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Hela Göteborg får ett lyft när Ullevi fylls. Två konserter sommaren 2026 bidrog med mer än en halv miljard kronor till den lokala ekonomin. (Foto: Björn Larsson Rosvall /TT)

”Ökar stadens attraktionskraft”

”Tillsammans med Live Nation stärker vi stadens attraktionskraft och position som evenemangsstad, både för arrangörer och i förlängningen invånare och besökare. Den glädje, samhörighet och inte minst alla härliga minnen som upplevelser ger kanske är det allra viktigaste värdet evenemang skapar”, saluterar Nibell.

Ett påpekande i sammanhanget är att de turistekonomiska effekterna enligt siffrorna ovan inte inkluderar vad besökarna betalat för konsertbiljetterna.

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