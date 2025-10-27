Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg

Drönarattacker mot både Moskva och Kiev
Solnedgång över Kiev, där borgmästaren nu talar om risken för den tuffaste vintern sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Massiva ukrainska drönarattacker mot mål nära Moskva har bland annat tvingat Ryssland att stänga två flygplatser.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Under natten mot den 27 oktober riktade Ukraina en storskalig drönarattack mot flera regioner i västra Ryssland inklusive Moskva-regionen, enligt ryska tjänstemän som Kyiv Independent refererar.

I Moskva oblats rapporterades explosioner i flera distrikt. I Kommunarka-området steg rök från ett område.

Ryska försvarsministeriet meddelade senare att totalt 193 drönare noterats under natten, av dem 40 över Moskva oblast. Enligt ministeriet riktades 34 av de ukrainska drönarna mot huvudstaden.

I Kursk-regionen ut bröt en brand nära en kraftstation.

“Presenter till Putin” – kampanj stöder nya supermissilen till Ukraina. Dagens PS

Attacker mot Moskva

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin riktade sig ”dussintals” drönare mot huvudstaden.

Sobjanin började rapportera om attacker redan under lördagsnatten och meddelade senare att ryska styrkor skjutit ner 34 ukrainska drönare på väg mot Moskva.

Som en följd av de ukrainska attackerna tvingades två av Moskvas flygplatser, Domodedovo och Zhukovsky, tillfälligt att stänga och ställa in alla flighter på grund av drönarhoten.

ANNONS

Vid en oljedepå i Serpukhov i Moskva oblast ska en brand ha utbrutit.

Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland. Dagens PS

De ukrainska drönarattackerna tvingade Ryssland att stänga två flygplatser i Moskva, dels Domodedovo (arkivbild) och dels Zhukovsky. (Foto: Sergej Ponomarev/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

17 okt. 2025

Prioriterade mål

Ukrainska myndigheter har inte kommenterat attackerna men landet använder regelbundet långdistansdrönare inriktade på militära och industriella mål i Ryssland.

Oljeraffinaderier, vapenfabriker och ammunitionsdepåer är några av de prioriterade målen.

Samtidigt rapporterar Kyiv Independent ryska drönarattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, senast under lördagsnatten.

Minst 3 personer dödades och minst 32 skadades i attacker mot bostadshus, enligt lokala myndigheter.

Finland: “Ge Ukraina Tomahawks”. Dagens PS

ANNONS

Ryssland trappar upp

Drönarattacken är en del i en rysk upptrappning. Under söndagen sade president Volodymyr Zelenskyj att Ryssland avfyrat mer än 50 missiler, 1 200 attackdrönare och mer än 1 360 styrda bomber mot Ukraina under den senaste veckan.

“Den här veckan är det attacker mot bostadshus, mot vårt folk, mot barn, mot civil infrastruktur”, sade Zelenskyj i ett videotal som publicerades på Facebook.

“Dessa är de viktigaste målen för ryssarna.”

Den senaste månaden har Ryssland intensifierat sina attacker mot energiinfrastruktur, vilket tvingat Ukraina till strömavbrott.

Kievs borgmästare Vitalij Klitschko har varnat för att Kiev måste förbereda sig för vad som kan bli ”den mest utmanande vintern” sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes.

Zelenskyjs förslag för att få slut på dödandet: “En bra kompromiss”. Dagens PS

Krig på väg att privatiseras: “Omfamnar det”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS