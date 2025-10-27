Massiva ukrainska drönarattacker mot mål nära Moskva har bland annat tvingat Ryssland att stänga två flygplatser.
Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg
Under natten mot den 27 oktober riktade Ukraina en storskalig drönarattack mot flera regioner i västra Ryssland inklusive Moskva-regionen, enligt ryska tjänstemän som Kyiv Independent refererar.
I Moskva oblats rapporterades explosioner i flera distrikt. I Kommunarka-området steg rök från ett område.
Ryska försvarsministeriet meddelade senare att totalt 193 drönare noterats under natten, av dem 40 över Moskva oblast. Enligt ministeriet riktades 34 av de ukrainska drönarna mot huvudstaden.
I Kursk-regionen ut bröt en brand nära en kraftstation.
Attacker mot Moskva
Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin riktade sig ”dussintals” drönare mot huvudstaden.
Sobjanin började rapportera om attacker redan under lördagsnatten och meddelade senare att ryska styrkor skjutit ner 34 ukrainska drönare på väg mot Moskva.
Som en följd av de ukrainska attackerna tvingades två av Moskvas flygplatser, Domodedovo och Zhukovsky, tillfälligt att stänga och ställa in alla flighter på grund av drönarhoten.
Vid en oljedepå i Serpukhov i Moskva oblast ska en brand ha utbrutit.
Prioriterade mål
Ukrainska myndigheter har inte kommenterat attackerna men landet använder regelbundet långdistansdrönare inriktade på militära och industriella mål i Ryssland.
Oljeraffinaderier, vapenfabriker och ammunitionsdepåer är några av de prioriterade målen.
Samtidigt rapporterar Kyiv Independent ryska drönarattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, senast under lördagsnatten.
Minst 3 personer dödades och minst 32 skadades i attacker mot bostadshus, enligt lokala myndigheter.
Ryssland trappar upp
Drönarattacken är en del i en rysk upptrappning. Under söndagen sade president Volodymyr Zelenskyj att Ryssland avfyrat mer än 50 missiler, 1 200 attackdrönare och mer än 1 360 styrda bomber mot Ukraina under den senaste veckan.
“Den här veckan är det attacker mot bostadshus, mot vårt folk, mot barn, mot civil infrastruktur”, sade Zelenskyj i ett videotal som publicerades på Facebook.
“Dessa är de viktigaste målen för ryssarna.”
Den senaste månaden har Ryssland intensifierat sina attacker mot energiinfrastruktur, vilket tvingat Ukraina till strömavbrott.
Kievs borgmästare Vitalij Klitschko har varnat för att Kiev måste förbereda sig för vad som kan bli ”den mest utmanande vintern” sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes.
