Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg

Under natten mot den 27 oktober riktade Ukraina en storskalig drönarattack mot flera regioner i västra Ryssland inklusive Moskva-regionen, enligt ryska tjänstemän som Kyiv Independent refererar.

I Moskva oblats rapporterades explosioner i flera distrikt. I Kommunarka-området steg rök från ett område.

Ryska försvarsministeriet meddelade senare att totalt 193 drönare noterats under natten, av dem 40 över Moskva oblast. Enligt ministeriet riktades 34 av de ukrainska drönarna mot huvudstaden.

I Kursk-regionen ut bröt en brand nära en kraftstation.

Attacker mot Moskva

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin riktade sig ”dussintals” drönare mot huvudstaden.

Sobjanin började rapportera om attacker redan under lördagsnatten och meddelade senare att ryska styrkor skjutit ner 34 ukrainska drönare på väg mot Moskva.

Som en följd av de ukrainska attackerna tvingades två av Moskvas flygplatser, Domodedovo och Zhukovsky, tillfälligt att stänga och ställa in alla flighter på grund av drönarhoten.

Vid en oljedepå i Serpukhov i Moskva oblast ska en brand ha utbrutit.

