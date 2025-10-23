Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Konflikter

Zelenskyjs förslag för att få slut på dödandet: "En bra kompromiss"

zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj besökte nyligen såväl Sverige som Norge, där han gjorde uttalandet om att frysa frontlinjerna. (Foto: Christine Olsson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Frys frontlinjerna nu – och förhandla om fred sedan. Det är Volodymyr Zelenskyjs förslag, och han får stöd av flera internationella ledare.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina rasar vidare, över tre och ett halvt år efter den ryska fullskaliga invasionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vill frysa kriget mot Ryssland längs de nuvarande frontlinjerna som ett första steg mot ett möjligt fredsavtal.

Men förslaget, som stöds av flera europeiska ledare, verkar inte gå hem hos Vladimir Putin, skriver Euronews.

“En bra kompromiss”

Under ett besök i Norge betonade Zelenskyj att en frysning av striderna inte skulle innebära ett slut på kriget, utan en möjlighet att stoppa blodflödet och inleda diplomatiska samtal.

Ukraina har enligt honom framfört denna linje till USA:s president Donald Trump redan vid deras första möten.

“Jag tycker att det var en bra kompromiss, men jag är inte säker på att Putin kommer att stödja den”, sa Zelenskyj under ett besök i Norge under onsdagen.

Ställde in möte

Trump stödde initialt idén om ett omedelbart eldupphör men har senare växlat mellan olika ståndpunkter. På senare tid har han åter öppnat för tanken om att ”stanna vid slaglinjen” och sedan förhandla vidare.

En planerad toppträff mellan Trump och Putin i Ungern har dock skjutits upp på obestämd tid, då Moskva fortsatt avvisar alla krav på vapenvila.

Kreml står fast vid att kriget ska fortsätta tills Ryssland uppnått sina så kallade ”grundläggande mål”, däribland att stoppa Ukrainas ambition att gå med i EU och Nato.

Försöker samordna stöd

Moskva hänvisar också till påstådda brott mot rysktalande och till den återkommande retoriken om landets behov av att ”avnazifiera” Ukraina.

Från europeiskt håll försöker man nu samordna stödet för den ukrainska linjen inför EU-toppmötet i Bryssel.

I ett gemensamt uttalande med Zelenskyj betonar EU-ledarna att inga internationella gränser får ändras med våld och att en frysning av frontlinjerna kan utgöra en nödvändig första åtgärd mot ett varaktigt fredsavtal, skriver BBC.

Striderna fortsätter

Efter Bryssel väntas Zelenskyj resa vidare till London för möten inom den så kallade ”koalitionen av villiga”, där västländer försöker enas om en gemensam strategi för att övertyga Trump att sätta ytterligare press på Moskva.

Natos generalsekreterare Mark Rutte uttrycker tilltro till att Trump kan spela en avgörande roll för att avsluta konflikten och beskriver den amerikanske presidentens senaste signaler som ett steg i rätt riktning.

Samtidigt fortsätter striderna i östra Ukraina, där ryska drönarattacker under veckan åter slagit till mot civila mål, bland annat en förskola i Charkiv.

RysslandUkrainaVolodymyr Zelenskyj
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

