Zelenskyjs förslag för att få slut på dödandet: "En bra kompromiss"

Kriget mellan Ryssland och Ukraina rasar vidare, över tre och ett halvt år efter den ryska fullskaliga invasionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vill frysa kriget mot Ryssland längs de nuvarande frontlinjerna som ett första steg mot ett möjligt fredsavtal.

Men förslaget, som stöds av flera europeiska ledare, verkar inte gå hem hos Vladimir Putin, skriver Euronews.

“En bra kompromiss”

Under ett besök i Norge betonade Zelenskyj att en frysning av striderna inte skulle innebära ett slut på kriget, utan en möjlighet att stoppa blodflödet och inleda diplomatiska samtal.

Ukraina har enligt honom framfört denna linje till USA:s president Donald Trump redan vid deras första möten.

“Jag tycker att det var en bra kompromiss, men jag är inte säker på att Putin kommer att stödja den”, sa Zelenskyj under ett besök i Norge under onsdagen.